Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу
Совет Национального банка Украины (НБУ) объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.
Такое решение было принято на собрании Совета НБУ в пятницу, 2 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
"Совет также рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов, в частности, за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины, (…) решил: объявить выговор Рожковой (…) и Сологубу. (…) Выразить недоверие (…) Рожковой и (…) Сологубу", – говорится в сообщении.
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Діти гонтарєвой засиділися на посадах.
Эту рожкову вместе с леркой погорелицой разорвать мало будет.
Поверьте, даже адаптироваться в другой стране это труд, а достичь успеха могут только цельные, проактивные личности. Сама система в Украине и ее общество прогнили настолько, что, мне кажется, изменения невозможны. Появись (ну, вдруг), в стране разумный, порядочный, мыслящий человек это же общество не даст ему ничего реализовать, всем привычнее уже сложившиеся отношения, "зона комфорта". Да и не появится в Украине такой лидер нации, вся элита сгнила, превратилась в быдлоэлиту. Вы почитайте репортажи с высшего законодательного органа страны, какие там могут быть законы? Там же полоумные, жадные, голодные на деньги, продажные скоты! Посмотрите на генпрокурора Украины, "совесть нации". Нация полностью морально разложилась.
Очевидно, не вписався у темники пєтєпутєнської команди.
Хотя это так оптимистичненько!
Умных меняют на послушных.