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Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу

Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу

Совет Национального банка Украины (НБУ) объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

Такое решение было принято на собрании Совета НБУ в пятницу, 2 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Совет также рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов, в частности, за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины, (…) решил: объявить выговор Рожковой (…) и Сологубу. (…) Выразить недоверие (…) Рожковой и (…) Сологубу", – говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: 2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит, нужно стараться получить хотя бы один, - замглавы НБУ Сологуб

Автор: 

НБУ (4836) Рожкова Екатерина (89) Совет НБУ (15) Сологуб Дмитрий (34)


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Топ комментарии
+25
Каломойского надо назначить главой НБУ! Ему доверяют все 73%!
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05.10.2020 17:35 Ответить
+23
По-моему, пришло время бежать в обменник. Они - последние, кого назначили при Порохе.
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05.10.2020 17:39 Ответить
+20
Ясный пень гнать. Поставьте туда уборщицу из квартала 95. Она вам, типиллам, накерует. Как и Бубочка. По приколу. А-ха-ха!!
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05.10.2020 17:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Каломойского надо назначить главой НБУ! Ему доверяют все 73%!
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05.10.2020 17:35 Ответить
Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу - Цензор.НЕТ 5830
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05.10.2020 17:44 Ответить
В смысле как Юга Луценко при Порошенко?
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05.10.2020 17:52 Ответить
Нет в смысле как Венедиктова при Клуне -наркомане!
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05.10.2020 17:56 Ответить
Вкекдиктова, Рябошапка, Баканов, Гончарук, Ермак, Шевченко, Вовк, Бабиков, Татаров и т.д. и т.п. Список дальше продолжишь сам.
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05.10.2020 18:10 Ответить
Надо было не хламидии о потере безвиза писать ( оно шавка ) , а брехунцу голобородько🤢🤡🐲 с арестом всех разграбленной помощи от Евросоюза
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05.10.2020 18:18 Ответить
Портнов теж не пальцем дєланий. В список його.
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05.10.2020 19:24 Ответить
Таки да.
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05.10.2020 19:34 Ответить
Рафинированный патриот страны - правда страна пока уточняется ... Но то такое - верно зебилы ...
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05.10.2020 18:08 Ответить
Давно треба було це зробити.
Діти гонтарєвой засиділися на посадах.
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05.10.2020 17:37 Ответить
Ясный пень гнать. Поставьте туда уборщицу из квартала 95. Она вам, типиллам, накерует. Как и Бубочка. По приколу. А-ха-ха!!
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05.10.2020 17:44 Ответить
Рожкова это та, что стояла горой за "кращу банкіршу Всесвіту"?
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05.10.2020 17:37 Ответить
Это не самый большой ее грех. Эта коррумпированная гадина принесла вреда Украине не меньше, чем калло Мойша. Вообще, сложилась в Украине странная каста неприкасаемых негодяев, мнящих о себе, что они "менеджеры", "грамотные управленцы", а на самом деле эти сволочи не подпускают рядом с собой и близко настоящих профессионалов. Как и всюду в Украине.
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05.10.2020 17:52 Ответить
Це ти самокатчика имеешь ввиду? А-ха-ха!!
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05.10.2020 17:58 Ответить
Да, её подельница.
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05.10.2020 18:02 Ответить
Хоть что-то.
Эту рожкову вместе с леркой погорелицой разорвать мало будет.
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05.10.2020 17:37 Ответить
Подєльнікі попіредника...
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05.10.2020 17:39 Ответить
шо за нарушение правил внутреннего распорядка?курили в неустановленном месте шоле?
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05.10.2020 17:39 Ответить
А по роботі і виконанню посадових обов'язків закинути було нічого!
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05.10.2020 18:42 Ответить
По-моему, пришло время бежать в обменник. Они - последние, кого назначили при Порохе.
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05.10.2020 17:39 Ответить
Ты опоздал. Уже год как доллар по 100. Свидетели соевой зрады таки не обманули.
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05.10.2020 17:50 Ответить
Рожкова помагала кацапским фирмам и банкам выводить деньги из Украины . То есть работала с оккупантом
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05.10.2020 17:41 Ответить
Тебе из словакии виднее
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05.10.2020 17:45 Ответить
София бОльший патриот, чем многие, даже если не кричит, как не которые, и не рвет на себе вышиванку. К тому же успешный человек, и в Украине, и в Европе. И знает всю эту камарилью не по интернетовским статейкам.
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05.10.2020 20:06 Ответить
Поэтому она дает тупые советы, находясь в сытой и благополучной загранице. Пусть приезжает и лично поучаствует в строительстве успешной Украины.
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06.10.2020 08:13 Ответить
Не имеет смысла. В любом обществе только 10 процентов активной, мыслящей части населения. Но там хотя бы хотят жить лучше, у нас же ждут, пока кто-то начнет делать за них. А самые активные понимают: все впустую и едут туда, где могут применить свои силы.
Поверьте, даже адаптироваться в другой стране это труд, а достичь успеха могут только цельные, проактивные личности. Сама система в Украине и ее общество прогнили настолько, что, мне кажется, изменения невозможны. Появись (ну, вдруг), в стране разумный, порядочный, мыслящий человек это же общество не даст ему ничего реализовать, всем привычнее уже сложившиеся отношения, "зона комфорта". Да и не появится в Украине такой лидер нации, вся элита сгнила, превратилась в быдлоэлиту. Вы почитайте репортажи с высшего законодательного органа страны, какие там могут быть законы? Там же полоумные, жадные, голодные на деньги, продажные скоты! Посмотрите на генпрокурора Украины, "совесть нации". Нация полностью морально разложилась.
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07.10.2020 08:36 Ответить
Свої ж міцно заспамили комент - я не зміг розспамити.
Очевидно, не вписався у темники пєтєпутєнської команди.
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06.10.2020 10:18 Ответить
от не терпится ватной зелени поскорее в полной мере дефолт ощутить...аж ножками *****-так вызверились на рожкову...
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05.10.2020 17:41 Ответить
Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу - Цензор.НЕТ 3481
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05.10.2020 17:42 Ответить
Прикинь, Гыга. Вот таки соснули все получается. Но стогин и вселенский зрадный вой идёт именно от соевых всепропальцев с ихних зрадных болот. Совпадение? Не думаю.
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05.10.2020 17:54 Ответить
это и была ваша цель?шоб всей страной соснули?
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05.10.2020 17:57 Ответить
Остальные просто пока думают что клоун их сгущенкой покормил!
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05.10.2020 18:00 Ответить
Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу - Цензор.НЕТ 9335

Хотя это так оптимистичненько!
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05.10.2020 17:59 Ответить
Голову Ощадбанку поміняли... На черзі Приватбанк, з відмовою претензій жо бені.
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05.10.2020 18:08 Ответить
Які притензії - мальчік за державу потерпів (яка держава - поки достеменно не відомо, но зебілам то і не важливо)! Терміново треба видати йому десять лярдів компенсації!
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05.10.2020 18:10 Ответить
https://tyzhden.ua/News/248405 ЄС погрожує скасувати безвіз українським олігархам і політикам
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05.10.2020 18:11 Ответить
Это же выбранные вами калоЗебарыги докерувались ! Порошенко дал безвиз ,зельцман специально угробил , чтобы.🐏🐑 73% , за гроши на Каломойшу вкалывали , а шмыгаль ваш уже заявил - пенсий скоро не будет
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05.10.2020 18:27 Ответить
Порошенковских ставленников изгоняют.
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05.10.2020 18:15 Ответить
Точно!
Умных меняют на послушных.
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05.10.2020 18:23 Ответить
Ага,.на фото интеллект так и прет.
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05.10.2020 18:28 Ответить
Ты, ламброзионист сраный, интилект по фотографии читаешь?
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05.10.2020 18:43 Ответить
Это от бооольшого ума- нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины....Источник: https://censor.net/ru/n3222997
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05.10.2020 18:30 Ответить
Витёк, если бы ты имел опыт госслужбы, ты бы знал, как гавнянка лепится!
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05.10.2020 18:44 Ответить
Эти "большие люди" в НБУ и на работу приезжали, когда хотели, рабочий день у них начинался и заканчивался по желанию. Почти небожители (как они думали). А если и появлялись, то только, чтобы обтяпать свои делишки или "порешать вопросы" для крутых.
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05.10.2020 20:08 Ответить
Ставлєнікі Зєлєнскаго ?
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05.10.2020 21:58 Ответить
О чём говорить с дураками, исходящими на гавно от реструктуризации госдолга Украины или национализации Привата?
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05.10.2020 18:48 Ответить
мабуть поверненться "горіла хата " на голови виконавців, і їх режисерів
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05.10.2020 20:14 Ответить
 
 