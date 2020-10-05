Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу

Совет Национального банка Украины (НБУ) объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

Такое решение было принято на собрании Совета НБУ в пятницу, 2 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Совет также рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов, в частности, за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины, (…) решил: объявить выговор Рожковой (…) и Сологубу. (…) Выразить недоверие (…) Рожковой и (…) Сологубу", – говорится в сообщении.

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