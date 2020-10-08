МВФ про догани Сологубу і Рожковій: Закликаємо НБУ дотримуватися принципів управління

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман прокоментував рішення Ради НБУ, яка оголосила догани першій заступниці глави Нацбанку Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Забезпечення відповідальності правління НБУ має провадитися згідно засад управління Національним банком. Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися Міжнародним Валютним Фондом. Ці засади спрацювали як на користь НБУ, так і в цілому для економіки України. Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності", - заявив він.

Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді".

