2 668 10

МВФ про догани Сологубу і Рожковій: Закликаємо НБУ дотримуватися принципів управління

МВФ про догани Сологубу і Рожковій: Закликаємо НБУ дотримуватися принципів управління

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман прокоментував рішення Ради НБУ, яка оголосила догани першій заступниці глави Нацбанку Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Забезпечення відповідальності правління НБУ має провадитися згідно засад управління Національним банком. Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися Міжнародним Валютним Фондом. Ці засади спрацювали як на користь НБУ, так і в цілому для економіки України. Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності", - заявив він.

Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Догани Рожковій і Сологубу оголосили за "спроби нав'язати громадськості свої особисті погляди та оцінки", - голова ради НБУ Данилишин

+10
Оплеуха "Шевченкам".
Если бы нынешнее руководство НБУ было правым со своими выговорами Рожковой и Сологубу, то этого заявления МВФ не было бы.
08.10.2020 11:25 Відповісти
+8
Расскажите это Данилишину и Шевченко.

Но сначала вставьте пистон ЗЕ, который через Данилишина и Шевченко проталкивает в НБУ интересы Коломойского.
08.10.2020 11:28 Відповісти
+6
В МВФ читать умеют. И наверняка читали интервью из-за которого так рвануло у Данилишина.

А там черным по белому расписано, как Данилишин с подачи "сверху" проталкивает интересы "бывших владельцев банков".
08.10.2020 11:30 Відповісти
В МВФ читать умеют. И наверняка читали интервью из-за которого так рвануло у Данилишина.

А там черным по белому расписано, как Данилишин с подачи "сверху" проталкивает интересы "бывших владельцев банков".
08.10.2020 11:30 Відповісти
Не зря Данилишина за работу министром экономики хотели посадить. Коррупционер в любом кресле коррупционер.
08.10.2020 12:02 Відповісти
КалоЗешобла ,вообще с катушек съехала , догоняет путлера , скоро неугодных мышьяком травить начнут
08.10.2020 12:25 Відповісти
Вже йому розказали - https://censor.net/ru/news/3223642/glava_nbu_shevchenko_nazval_osnovnye_problemnye_voprosy_v_peregovorah_s_mvf_defitsit_gosbyudjeta_rashody
08.10.2020 11:38 Відповісти
Принцип управления: "Я начальник, ты дурак - все подопечные идиоты". "Молчание подчиненного - золото".Особенно при опускании гривни - "генерация" инфляционной ренты требует тишины, а то лохи толпами побегут к банкоматах - устроят ажиотацию...??
08.10.2020 11:31 Відповісти
Вот никогда мне Данилишин не нравился.

Вечно носится по коридорам НБУ, какой-то суетной, глаза бегают постоянно. Он больше похож на мошенника на доверии, чем на главу совета НБУ.

Типаж примерно такой:
МВФ о выговорах Сологубу и Рожковой: Призываем НБУ соблюдать принципы управления - Цензор.НЕТ 5243
08.10.2020 11:36 Відповісти
Он не похож на мошенника, он и есть мошенник
08.10.2020 12:03 Відповісти
Е встиг Шевченко всратися, як прибиральники з МВФ одразу ж тицьнули його носом у те зелене лайно. 😊
08.10.2020 11:38 Відповісти
 
 