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Новости
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Рожкова и Сологуб подали иски к Совету НБУ

Рожкова и Сологуб подали иски к Совету НБУ

Первая замглавы Национального банка Екатерина Рожкова и замглавы НБУ Дмитрий Сологуб подали в Окружной административный суд Киева иски к Совету НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"ОАСК просят признать противоправными и отменить решения Совета Национального банка Украины, датированные октябрем 2020 года, о предоставлении оценки действиям первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и заместителя Председателя НБУ Дмитрия Сологуба", - сказано в сообщении.

Также Рожкова и Сологуб просят отменить решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выговоры Рожковой и Сологубу объявили за "попытки навязать общественности свои личные взгляды и оценки", - глава совета НБУ Данилишин

Окружной админсуд сейчас решает, открывать ли производство по искам Рожковой и Сологуба.

Напомним, в октябре 2020 года Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде". Глава НБУ Шевченко объяснил выговоры Рожковой и Сологубу следующим образом: Нарушили политику "единого голоса".

Также на Цензор.НЕТ: Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде"

Автор: 

иск (640) НБУ (4836) Рожкова Екатерина (89) Сологуб Дмитрий (34) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+14
Вообще-то банки разоряли(обворовывали) их владельцы ))) а НБУ только остановило этот процесс.
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25.12.2020 00:26
+8
зе-быдло и не является властью--их задача разрушить государство, при этом по-максиму украсть)))
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25.12.2020 00:28
+6
Рожкова і Сологуб подали позови до Ради НБУ - Цензор.НЕТ 8828
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25.12.2020 00:28
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Правила форума Совет форумчан
А сколько Миллиардов им должна ещё доплатить Украина, за успешно разорённые банки, и успешный обвал курса гривни?
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24.12.2020 23:51 Ответить
Вообще-то банки разоряли(обворовывали) их владельцы ))) а НБУ только остановило этот процесс.
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25.12.2020 00:26 Ответить
Это то что тебе рассказали, а ты в это веришь? Вот так 90 банков вдруг все разворовали и решили Гонтаревой и Петрушке подарить своё имущество. А может банки начали прятать деньги от них? И тех кто с дубинками и смесями мог спалить. Как временная мера. Но им сказали нахрен с рынка, в Украине должно быть несколько банков и подконтрольных. А если украли, то где суды по возвращению средств? А то всё суды по попытке вернуть банк.
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25.12.2020 03:33 Ответить
Все это делала Гонтарева она была смотрящей как от Путлера так и от барыги. И выполняла их приказ. Пророссийские банки постоянно укреплялись.
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25.12.2020 08:02 Ответить
Да какое имущество у банка? Вклады? Тах их и скиздили путём выдачи невозвратных, ни чем не обеспеченных кредитов (за счёт этих вкладов) своим подконтрольным предприятиям. А эти кредиты и « подарили» вкладчикам вместо бабок.
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25.12.2020 08:48 Ответить
А андрею сказал об этом вЯликий телеканал г+г. Верим бене бабломойскому, верим бубочке, они святые!!! Замахали кремледрочеры, специально обливающие грязью на НБУ, потому как им дана методичка брехать на реальные достижения страны. руцкое дерьмо у них во рту и на губах, не дает покоя этим мразям
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25.12.2020 11:24 Ответить
пиарятся голубки
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25.12.2020 00:18 Ответить
Зе власть никто и в куй не ставит - даже такое ворье как рожкова-сологуб !!! пздц
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25.12.2020 00:26 Ответить
зе-быдло и не является властью--их задача разрушить государство, при этом по-максиму украсть)))
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25.12.2020 00:28 Ответить
Рожкова і Сологуб подали позови до Ради НБУ - Цензор.НЕТ 8828
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25.12.2020 00:28 Ответить
Правильно роблять. Коломойський хотів щоб вони опустили курс гривні, а вони навіть після показового звільнення Смолія не зробили цього.
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25.12.2020 07:59 Ответить
народ форумний, знаєте, чого в Україні так от все хреново?
Тому що скркд нас існують ще от такі дятли, як Vladimir Soukhov, Игорь Монахов, Андрей В 5dd5d627,Елена Голицhttps://censor.net/ua/user/467300
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25.12.2020 08:12 Ответить
И боты которые рассказывают что вас ограбили из чувства глубокой любви к стране а точнее к ее богатствам.Поэтому мордастую банкиршу в Лондоне никто и не тронет,так как все в доле.
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25.12.2020 09:12 Ответить
Пусть ее подруга Гонтарева за нее выкуп заплатит,а то наворовала и смылась в Лондон.
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25.12.2020 09:08 Ответить
Схоже, катьку ражкову перекроювали по тих же лекалах, що і лєнку бандарєнку.
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25.12.2020 09:27 Ответить
"розборки" щурів у діжці ...
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25.12.2020 09:37 Ответить
Интересно, а почему прокремлевские тролли и ублюдки не рассказывают, равно как и Цензор, что Украина получила международную награду в 2018 году за работу банковского сектора, за прозрачность работы, и за очистку банковской систесмы от банков-пылесосов? Значит международные специалисты- идиоты, а мани и вани с перепердивок и мухосрансков, рыгающие тут комменты, большие спецы в работе банковского сектора? Ржу, не могу))))) Такие вумные, правда всегда, почему то, живут хреново!))) И несут брехню- ну вот случайно , хи-хи, один в один как раша тудой и *********. Совпадение?........
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25.12.2020 11:34 Ответить
У нас по дибильному построена система. Вон Трамп в Америке ламал-ламал, но на Конгрессе и Верховном суде зубы поломал, я уже молчу про ФРС. У нас зеленый недоносок хочет расставить своих людей везде в составе 100%, видно не понимает, что должен быть баланс влияния.
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25.12.2020 19:23 Ответить
Рожкова і Сологуб подали позови до Ради НБУ - Цензор.НЕТ 8870
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25.12.2020 19:34 Ответить
 
 