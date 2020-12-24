Рожкова и Сологуб подали иски к Совету НБУ

Первая замглавы Национального банка Екатерина Рожкова и замглавы НБУ Дмитрий Сологуб подали в Окружной административный суд Киева иски к Совету НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"ОАСК просят признать противоправными и отменить решения Совета Национального банка Украины, датированные октябрем 2020 года, о предоставлении оценки действиям первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и заместителя Председателя НБУ Дмитрия Сологуба", - сказано в сообщении.

Также Рожкова и Сологуб просят отменить решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины.

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Окружной админсуд сейчас решает, открывать ли производство по искам Рожковой и Сологуба.

Напомним, в октябре 2020 года Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде". Глава НБУ Шевченко объяснил выговоры Рожковой и Сологубу следующим образом: Нарушили политику "единого голоса".

Также на Цензор.НЕТ: Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде"