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Новости Коронавирус и карантин
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В Ивано-Франковске приостанавливается движение троллейбусов из-за ситуации с COVID-19

В Ивано-Франковске приостанавливается движение троллейбусов из-за ситуации с COVID-19

С 11 марта в Ивано-Франковске приостанавливается движение троллейбусов. В то же время автобусное сообщение никто не отменял.

Об этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Неприятные новости: есть предписание полиции на работу тролейбусив. Якобы условия перевозки в них не соответствуют требованиям карантина. Поэтому из-за изменений в постановлении Кабинета Министров Украины мы вынуждены остановить троллейбусное движение в нашей городской общине завтра, 11 марта.

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Тем временем автобусное движение разрешено - в режиме спецперевозок. Поэтому вместо троллейбусов мы ставим на рейсы автобусы. Но из-за этого количество автобусов на обычных рейсах соответственно уменьшится. Поэтому будьте к этому готовы", - отметил Марцинкив.

Напомним, ранее Марцинкив просил областную власть открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных COVID-19, поскольку ситуация в городе критическая.

ТРОЛЕЙБУСИ – ВСЕ🙅‍♀️☹️ #транспорт_ІФ Неприємні новини: є припис поліції на роботу тролейбусів.⛔ Мовляв, умови...

Опубликовано Русланом Марцінківом Среда, 10 марта 2021 г.
Ивано-Франковск (827) карантин (16729) транспорт (1757) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Це дуже добре , що вони здогадалися , що вірус передаєтться по проводам на роги і в організми ! Це великий крок до перемоги ! Ура , всіх вітаю !😈
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10.03.2021 19:13 Ответить
Главное чтобы Буковель работал ))
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10.03.2021 19:15 Ответить
Отменить троллейбусы,чтобы в автобусы в два раза больше людей трамбовалось,браво придурки!
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10.03.2021 19:19 Ответить
Зебилы вы себе зробили разом!
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10.03.2021 19:23 Ответить
Народ клал,народ кладет,народ будет класть на личную гигиену.То ли ковид -террористы,то ли ковид- диссиденты.Мне всегда такие импонировали.Естесственный отбор.Это ведь не чума,эбола или туляремия.Гулять,так гулять!
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10.03.2021 20:07 Ответить
А Друй транспорт как двигался так и двигается (((((((((

ОКАЗЫВАЕТСЯ ТРОЛЛЕБУСЫ РАЗНОСЧИКИ ВИРУСОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.03.2021 21:06 Ответить
 
 