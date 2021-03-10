В Ивано-Франковске приостанавливается движение троллейбусов из-за ситуации с COVID-19
С 11 марта в Ивано-Франковске приостанавливается движение троллейбусов. В то же время автобусное сообщение никто не отменял.
Об этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Неприятные новости: есть предписание полиции на работу тролейбусив. Якобы условия перевозки в них не соответствуют требованиям карантина. Поэтому из-за изменений в постановлении Кабинета Министров Украины мы вынуждены остановить троллейбусное движение в нашей городской общине завтра, 11 марта.
Тем временем автобусное движение разрешено - в режиме спецперевозок. Поэтому вместо троллейбусов мы ставим на рейсы автобусы. Но из-за этого количество автобусов на обычных рейсах соответственно уменьшится. Поэтому будьте к этому готовы", - отметил Марцинкив.
Напомним, ранее Марцинкив просил областную власть открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных COVID-19, поскольку ситуация в городе критическая.
ТРОЛЕЙБУСИ – ВСЕ🙅♀️☹️ #транспорт_ІФ Неприємні новини: є припис поліції на роботу тролейбусів.⛔ Мовляв, умови...Опубликовано Русланом Марцінківом Среда, 10 марта 2021 г.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ОКАЗЫВАЕТСЯ ТРОЛЛЕБУСЫ РАЗНОСЧИКИ ВИРУСОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!