4 220 59
Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил уверенность в том, что введение двойного гражданства может иметь негативные последствия в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
Комментируя недавнее решение СНБО о введении двойного гражданства, спикер парламента отметил, что в Конституции закреплено единственное гражданство.
"Мое личное мнение - гражданство должно быть одно", - отметил он.
Разумков также добавил, что в части областей Украины, в частности на западе стране, у украинцев есть желание получить еще одно гражданство. При этом спикер Рады добавил, что при легитимизации такого подхода "можем получить больше негативных последствий, нежели позитивных".
Топ комментарии
+16 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий11.03.2021 08:54
+8 Frol Fedoroff
показать весь комментарий11.03.2021 08:54
+7 Володимир Начинка
показать весь комментарий11.03.2021 09:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А ще такі депутати ж2, як Куніцький мають громадянство Ізраїлю, а в Україні чомусь закони приймають https://censor.net/ru/video_news/3136088/*****************************************************************************************
В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Тому, подвійне громадянство в Україні нікому не дозволено. І справа не в тому, що "обычным гражданам" треба щось заборонювати, а в тому, що перед Законом всі повинні бути рівними. Необхідно ввести відповідальність за порушення цієї норми.
Своих Украина не выдает...
Интересно, к чему бы это?
А бы сказать?
А уроды сделают как и задумали.
Дебилы, .лядь!
Чтобы скот стоял в стойле и никуда не делся.
За особые заслуги.
намерены реинтегрировать украинцев с российскими паспортами из Донбасса и Крыма, а также украинцев, работающих в России.
Об этом они рассказали на пресс-конференции, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Основная цель нашего законопроекта - реинтегрировать наших украинцев с востока и из Крыма, а также наших граждан, которые имеют российские паспорта и понимают существующее положение в отношениях с Российской Федерацией. Они получили эти паспорта разными способами. Кому-то, как в Крыму, их просто навязали, кто-то был вынужден получить паспорт, чтобы работать в России. Таких оценивается от 1 до 2 миллионов. Мы хотим их вытянуть и дать возможность «задекларироваться» и спокойно жить с этими паспортами, чтобы они не были персонами нон-грата», - заявил депутат СН Олег Дунда."
Исключая, конечно, страну агрессора.
Это никому вреда не принесёт.