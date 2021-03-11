Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил уверенность в том, что введение двойного гражданства может иметь негативные последствия в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Комментируя недавнее решение СНБО о введении двойного гражданства, спикер парламента отметил, что в Конституции закреплено единственное гражданство.

"Мое личное мнение - гражданство должно быть одно", - отметил он.

Разумков также добавил, что в части областей Украины, в частности на западе стране, у украинцев есть желание получить еще одно гражданство. При этом спикер Рады добавил, что при легитимизации такого подхода "можем получить больше негативных последствий, нежели позитивных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве