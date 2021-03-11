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Новости Политика Украины
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СНБО (4374) двойное гражданство (148) Разумков Дмитрий (1520)

Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил уверенность в том, что введение двойного гражданства может иметь негативные последствия в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Комментируя недавнее решение СНБО о введении двойного гражданства, спикер парламента отметил, что в Конституции закреплено единственное гражданство.

"Мое личное мнение - гражданство должно быть одно", - отметил он.

Разумков также добавил, что в части областей Украины, в частности на западе стране, у украинцев есть желание получить еще одно гражданство. При этом спикер Рады добавил, что при легитимизации такого подхода "можем получить больше негативных последствий, нежели позитивных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО поручил Кабмину разработать закон о двойном гражданстве

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Прям что тов лиси сдохло. Впервые слышу от Разумкова действительно государственную позицию. Одобрямс
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11.03.2021 08:54
+8
А когда булут отвечать по Закону те у кого УЖЕ по два и более гражданств Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 6524 ?
Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 265
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11.03.2021 08:54
+7
Так воно незаконне. Звичайний громадянин теж може взяти незаконне подвійне громадянство.
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11.03.2021 09:07
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Разумков продолжает набирать очки в заочной борьбе с преЗЕдентом на будущих выборах... Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 6759
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11.03.2021 08:53 Ответить
Прям что тов лиси сдохло. Впервые слышу от Разумкова действительно государственную позицию. Одобрямс
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11.03.2021 08:54 Ответить
А в чем его позиция хороша ? Большая часть политиков имеет двойное и тройное гражданства уже. А обычным гражданам это нужно запретить ?
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11.03.2021 08:57 Ответить
Так воно незаконне. Звичайний громадянин теж може взяти незаконне подвійне громадянство.
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11.03.2021 09:07 Ответить
А че ж в развитых странах можно, а тут низя? В чем проблема? Стойло для скотостада ломать жалко?
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11.03.2021 09:14 Ответить
в каких? русне неймется получить украинское гражданство?
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11.03.2021 09:20 Ответить
Ты изучил мат часть, козломордых этот закон не касается...
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11.03.2021 09:44 Ответить
Ще б була Україна розвиненою країною з високими зарплатами, безвізовим в'їздом в більшість країн світу(в тому числі і Канаду, США, Британію) то могла б ще забороняти інші громадянства.
А ще такі депутати ж2, як Куніцький мають громадянство Ізраїлю, а в Україні чомусь закони приймають https://censor.net/ru/video_news/3136088/*****************************************************************************************
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11.03.2021 10:48 Ответить
А может сделать это законным, как в большинстве других стран ? Или хотите в совке жить ?
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11.03.2021 09:43 Ответить
Я не хочу щоб всяка тварина жила, будувала собі дім, витрачала гроші за кордоном, а в Україні тільки все крала і знищувала.
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11.03.2021 14:18 Ответить
А якщо потрійне -зразу стане кол...м. Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 3719
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11.03.2021 09:59 Ответить
Все , в двойном гражданстве, было бы хорошо, за исключением одного большущего минуса: при получении второго-третьего гражданства особь автоматом не лишается украинского гражданства со всеми вытекающими для особи последствиями: лишение субсиди, льгот и любых преференций, лишение депутатства, лишение права голоса, оплата обучения в любых учебных заведениях, дошкольных учреждениях, полная оплата любой мед. помощи и тд всего того, что по конституции и всем законам положено гражданам Украины.
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11.03.2021 09:53 Ответить
Уяви собі, що крім вибирати і бути обраним, ці всі пільги поширюються і не на громадян (в ЕС).
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11.03.2021 10:10 Ответить
Конституція України. Стаття 4.
В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Тому, подвійне громадянство в Україні нікому не дозволено. І справа не в тому, що "обычным гражданам" треба щось заборонювати, а в тому, що перед Законом всі повинні бути рівними. Необхідно ввести відповідальність за порушення цієї норми.
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11.03.2021 09:59 Ответить
Щодо громадянства України так існує єдине громадянство, а де написано що немож мати інше, написано щодо підстав набуття та припинення громадянства, справа не в цьому, люди отримують інше громадянство і їх не цікавить політика, їх цікавить що з іншим паспортом він може набути більше прав і можливостей ніж з Українським, навіть під час перетину кордону, в нас людей за людей не рахують, а з іноземним пачпортом до нього відношення зовсім інше, він іноземець і йому не мож плюнути в писок і здерти з ньго гроші, а з нашим громадянином легко.
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11.03.2021 13:02 Ответить
Написано в Конституції, що в Україні існує єдине громадянство. Якщо когось цікавлять інші можливості, він може відмовитися від громадянства, яке не надає йому тих можливостей і отримате інше громадянство, яке дає більше можливостей, або ініціювати зміни в Конституції України.
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12.03.2021 09:31 Ответить
А когда булут отвечать по Закону те у кого УЖЕ по два и более гражданств Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 6524 ?
Вводить двойное гражданство в Украине нельзя. Можем получить негативные последствия, - Разумков - Цензор.НЕТ 265
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11.03.2021 08:54 Ответить
Ще здумай Бєню та половину ВР притягнути до відповідальності. Правда, в них не подвійне, а потрійне громадянство.
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11.03.2021 08:57 Ответить
Конечно нельзя! Если будет двойное гражданство, то таких типов как коломойский можно будет экстрадировать как преступников по запросу других стран, как граждан других государств.
Своих Украина не выдает...
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11.03.2021 08:55 Ответить
Так втолдычь это своему горе партнеру зеленскому
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11.03.2021 08:56 Ответить
Там "талдичники" інші, на жаль.
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11.03.2021 08:58 Ответить
Ну, можуть же і розумні речі пропонувати. В цьому питанні моя 100% підтримка.
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11.03.2021 08:57 Ответить
Лизуны жоп зе власти активизировались)
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11.03.2021 08:59 Ответить
Севастьянова це по чоловіку, чи дівоча? Всі жінки мають подвійне громадянство, якщо не відреклись від своїх батьків.
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11.03.2021 09:03 Ответить
Так в мене і дівоче: Попова. Батько українець, мама русская. Я за паспортом і за покликом душі українка. Батько був УКРАЇНЦЕМ!!! Мама була з тих, яким "какаяразніца", але підтримувала позицію і вподобання всієї сім"ї і найдобрішою людиною.
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11.03.2021 09:17 Ответить
Ви ж не зрадили батьків(батьківщину) одружившись і взявши інше прізвище? Так чому я і ... не можемо мати ще одне громадянство?
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11.03.2021 09:43 Ответить
Не часі в Україні подвійне громадянство.
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11.03.2021 09:45 Ответить
Первый раз это чмо сказало что-то правильное.
Интересно, к чему бы это?
А бы сказать?
А уроды сделают как и задумали.
Дебилы, .лядь!
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11.03.2021 09:00 Ответить
Це чмо розумніше і небезпечніше за пустоголову Буратіну.
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11.03.2021 09:02 Ответить
готовится к президентским выборам ? Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 9239
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11.03.2021 09:19 Ответить
Ни свет, ни заря - хрен принес кобзаря.
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11.03.2021 09:00 Ответить
А как же европейский курс, права человека и т. д.?? Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 9651
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11.03.2021 09:10 Ответить
Преступные парады гомосексуалистов с открытой пропагандой разврата, значит, разрешили, а двойное гражданство низя Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 7833
Чтобы скот стоял в стойле и никуда не делся.
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11.03.2021 09:12 Ответить
Наконец-то хоть кто-то из зелени сказал умную мысль.
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11.03.2021 09:14 Ответить
Але при цьому"наїхав" тільки на жителів Західної України, не згадавши паспортизацію на окупованій частині Донбасу, жителі якої не забажали "годувати нахлібників з Євросоюзу", але не проти "смоктати двох маток".
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11.03.2021 09:22 Ответить
и не только донбасса, но и крыма (много крымчан имеют украинский паспорт и на этой основе с большим удовольствием получили загран для въезда в шенген)
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11.03.2021 10:25 Ответить
Это уже новая общность - "нахлебники Украины".
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11.03.2021 11:42 Ответить
на западе стране, у украинцев есть желание получить еще одно гражданство./Да плевать на украинцев барыге с выпученными от вранья глазами. Суета с двойным гражданством началась с организованной Коломойским суетой вокруг украинской земли. Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не украинцы а израильские и российские друзья Коломойского с украинскими паспортами. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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11.03.2021 09:20 Ответить
Товарищ Сидоров! Ваше место в рашестане! Там и советы будете генерировать!
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11.03.2021 10:29 Ответить
Товарищ Сидоров! Ваше место в рашестане! Там и советы будете генерировать!/ Что так встревожило, обеспокоило и за живое задело товарища Nikolai Ichen в комменте товарища Сидорова?
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11.03.2021 10:43 Ответить
Почему вы думаете, что меня встревожило ваше изречение? Ради Бога, говорите- это ваши мысли , ваши убеждения. Просто, вы так классически представлены: Иван Петрович Сидоров, что поневоле напрашивается мысль о вашей принадлежности к путинской пехоте. Я и подумал, что ваши прозорливые мысли больше бы сгодились там, за восточным бугром.
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11.03.2021 14:02 Ответить
Наличие гражданства другой страны это как работа по совместительству еще и на другом предприятии. Есть профессии, по которым предприятие разрешает работу по совместительству, есть профессии по которым предприятие запрещает работу по совместительству на другом предприятии. С двойным гражданством должен быть такой же подход - право на двойное гражданство как и право на выход из украинского гражданства должно предоставляться (или запрещаться) в зависимости от профессии.
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11.03.2021 09:20 Ответить
Розумно. Тільки не враховано робітника, якому мало платять. А також власників делількох підприємств.
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11.03.2021 09:52 Ответить
Це буде дискримінація за родом діяльності. Перед Конституцією громадяни мають бути рівними.
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11.03.2021 10:06 Ответить
В Конституції України ВЖЕ зараз для деяких категорій(суддів, президента) встановлена вимога мати Тільки українське громадянство, і передбачена автоматична втрата посади при набутті іншого
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11.03.2021 10:36 Ответить
Приймати на роботу в держустанови, реєструвати в депутати тільки при наявності заяв іноземних країн що ця особа немає її громадянства. Складно. Але в нас по іншому не можна.
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11.03.2021 09:20 Ответить
Тут спочатку зі своїм бидлом малоросійським потрібно розібратись !
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11.03.2021 09:32 Ответить
А чому "бидло" і що таке "малоросійське" ? Можеш просвітить?
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11.03.2021 10:36 Ответить
вводите уже паспорта неграждан, опыт прибалтики просто-таки один в один с нашими реалиями, результаты прекрасные.
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11.03.2021 09:45 Ответить
Твереза думка ! Але чому це питання взагалі мусується, замість того щоб виконати ЗАКОН КОНСТИТУЦІЇ де чітко говориться про те ,що Громадянство Держави тільки одне = Українське! Все інше це порушення Закону Конституції і Є Злочином , яке повинне каратись по цьому Закону ! Такі люди автоматично повинні бути ПОЗБАВЛЕНІ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ. Отримання будь якого громадянства будь якої іншої країни автоматично означає ,що людина ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від Українського Громадянства . І на цьому жирна крапка.
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11.03.2021 10:21 Ответить
Двойное гражданство может быть только штучным - скажем указом президента.
За особые заслуги.
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11.03.2021 10:28 Ответить
Двойное гражданство хотят ввести для Коломойского и ОПЗЖ.
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11.03.2021 10:30 Ответить
"Народные депутаты партии «Слуга народа» в законопроектах о двойном гражданстве
Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 6305 намерены реинтегрировать украинцев с российскими паспортами из Донбасса и Крыма, а также украинцев, работающих в России. Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 900
Об этом они рассказали на пресс-конференции, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Основная цель нашего законопроекта - реинтегрировать наших украинцев с востока и из Крыма, а также наших граждан, которые имеют российские паспорта и понимают существующее положение в отношениях с Российской Федерацией. Они получили эти паспорта разными способами. Кому-то, как в Крыму, их просто навязали, кто-то был вынужден получить паспорт, чтобы работать в России. Таких оценивается от 1 до 2 миллионов. Мы хотим их вытянуть и дать возможность «задекларироваться» и спокойно жить с этими паспортами, чтобы они не были персонами нон-грата», - заявил депутат СН Олег Дунда."
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11.03.2021 10:53 Ответить
Да, все верно сказал + 50балов к карме Запроваджувати подвійне громадянство в Україні не можна. Можемо отримати негативні наслідки, - Разумков - Цензор.НЕТ 7108
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11.03.2021 10:32 Ответить
Не можу не погодитись.
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11.03.2021 10:41 Ответить
Необходимо признать второе гражданство гражданам Украины, которые не являются её резидентами - т.е. постоянно в ней не живут и не платят налоги.
Исключая, конечно, страну агрессора.

Это никому вреда не принесёт.
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11.03.2021 11:42 Ответить
Не нужно разрешать двойное гражданство. Для обладателей паспорта другой страны украинцев, если они желают что-то делать в Украине, можно в упрощенном порядке давать вид на жительство с правом работы и коммерции. Но зачем гражданам других государств давать, к примеру, избирательный голос?
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11.03.2021 12:26 Ответить
Вот уж намыленный. Со стула, видимо, литвинские бациллы не оттёрли.
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14.03.2021 13:29 Ответить
 
 