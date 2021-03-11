Председатель ОБСЕ Линде пообещала добиваться выполнения Минских соглашений

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде заявила, что будет поддерживать работу, направленную на выполнение в полном объеме Минских соглашений.

Об этом Линде сказала на заседании Совета Безопасности ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН.

"Как действующий председатель я будут поддерживать работу в Нормандском формате и в рамках Трехсторонней контактной группы, направленную на выполнение в полном объеме Минских соглашений и буду стремиться внести свой вклад в достижение прочного политического решения в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ, уважая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в ее международно-признанных границах", - подчеркнула Линде.

Председатель ОБСЕ напомнила о заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня на востоке Украины. Она выразила надежду, что это соглашение приведет к улучшению гуманитарной ситуации в Донецкой и Луганской областях.

"Недавние нарушения режима прекращения огня вызывают серьезную тревогу. Соблюдение норм международного права, в том числе международного гуманитарного права, безусловно, необходимо", – заявила Линде.

Она рассказала, что сегодня пункты пересечения линии соприкосновения на востоке Украины остаются закрытыми, семьи и родственники разделены, а пожилые люди не могут получить социальную помощь. Доступ к государственным услугам для многих граждан по-прежнему ограничен.

"Я вновь хочу призвать открыть два новых пункта пропуска в Луганской области по обе стороны от линии соприкосновения, а также в полном объеме возобновить работу уже существующих пунктов. Этот призыв был одним из моих ключевых призывов во время недавних визитов в Киев и Москву", – отметила глава ОБСЕ.

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