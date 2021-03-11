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В Украине игнорируются реальные экологические угрозы, - эксперты

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине игнорируются реальные экологические угрозы, - эксперты

Ученые отмечают, что Украина, в противовес развитым странам мира, игнорирует реальные экологические угрозы.


Экологическая тема - остается топовой для профанаций в Украине. Наиболее распространенные и опасные экологические манипуляции - не со стороны предпринимателей, а со стороны чиновников, считают эксперты. Через призму финансовых интересов формируется коррупционная среда, которая под ширмой экологии только увеличивает административное давление на бизнес, говорится в сюжете "5 канала".
При этом обновление власти совсем не означает, что защита окружающей среды действительно станет одним из первоочередных вопросов в высоких кабинетах - порой даже вопреки ожиданиям предпринимателей, отмечают специалисты.

"Мы видим, как несмотря на смену лиц во власти часто владельцы таких предприятий приглашаются на знакомство, где вопросы окружающей среды абсолютно не стоят на повестке дня", - говорит Людмила Цыганок, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины.
Соответственно, до сих пор неурегулированными остаются глобальные вопросы настоящей защиты природных ресурсов, которые Украина в целом рискует потерять, отмечают экологи. Ученые отмечают, что Украина, в противовес развитым странам мира, просто игнорирует реальные экологические угрозы.

В частности, биолог Егор Грыник на страницах "Украинской правды" отметил:

"Новый президент США Джо Байден одним из первых своих решений на посту задекларировал необходимость до 2030 года предоставить природоохранный статус 30% территории своей страны. Эти же 30% фигурируют в утвержденной год назад Еврокомиссией Стратегии биоразнообразия ЕС до 2030 года ... Сейчас в Украине процент природоохранных территорий составляет менее 7%, а показатель лесистости 15.9% ".
Профессиональные экологи убеждены, что государственный подход к этому вопросу должен стать комплексным - и начаться с изменений в мониторинге вместе с внедрением ответственности.
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так заводы которые засерают все вокруг в руках тех кто должен с этим бороться...
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11.03.2021 14:19 Ответить
В стране осталось 3,5 завода, что они там вообще загрязнять могут? Сейчас большая часть загрязнения идёт от пестицидов, фосфатов, сульфатов и т.д. И от их неправильной утилизации.
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11.03.2021 18:30 Ответить
Феликс, заводы во всем мире засерают, а правительства помогают им с этим бороться, а не давят, как у нас. Заводы производят материальные ценности, которые обмениваются на денежные знаки и так по кругу, что производит наполнение бюджета и рост благосостояния. А нищета порождает еще большую нищету, если бездумно разбрасываться деньгами на всевозможные привилегии.
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11.03.2021 18:55 Ответить
Согласен, нашими "сиротами" уже застроена почти вся береговая линия.
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11.03.2021 14:22 Ответить
причем в каком городе с большим водоемом не посмотреть
киев, днепр, николаев, херсон, что угодно - везде эти сироты наваливают свои хатынки как можно ближе к берегу
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12.03.2021 00:56 Ответить
Неможливо одночасно бути наскрізь корумпованою державою та мати якісь галузі в яких порядок. Тому особисто я не підтримую акції в яких ставлять вузькі вимоги як то охорона домашніх тварин, вимога захистити від фінансових пірамід, євробляхєрство, вирішення питань з тарифами та екологією, тощо. Допоки не буде вирішено фундаментальних проблем, як то несправедливість в судах, гіпермонополія 4 сімей, засилля кацапської агентури та проблему з ідентичністю українців ніякі інші акції протесту не допоможуть.
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11.03.2021 14:35 Ответить
В общем-то да, нужно менять систему в целом. Да и кроме того, все эти активисты часто живут или на грантах, или на чьём-то финансировании.
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11.03.2021 18:33 Ответить
Это количество перечислений можно компактно озаглавить восстановлением государственности в стране. Когда будет государство и наполнено гражданами, а не просто населением, тогда и порядок будет восстанавливаться.
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11.03.2021 18:52 Ответить
У нас вообще-то же несколько лет говорится о том, что из шахт на оккупированной территории не выкачивается вода, но почему-то этой проблемой никто не занимается, хотя она грозит стать катастрофой.
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11.03.2021 18:28 Ответить
Так если ученые, то видимо должны понимать, что Украине нефиг ровняться на развитые страны, особенно в области экологии. На природоохранные мероприятия нужны финансы, а у нас бюджет отрицательный. Про экологические меры вообще пусть молчат, ибо экологические инициативы во всем мире внедряются совместно с государством и финансируются так-же.)))
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11.03.2021 18:49 Ответить
 
 