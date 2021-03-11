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В Україні ігноруються реальні екологічні загрози, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні ігноруються реальні екологічні загрози, - експерти

Науковці зауважують, що Україна, на противагу розвиненим країнам світу, ігнорує реальні екологічні загрози.

Екологічна тема залишається топовою для профанацій в Україні. Найбільш поширені та небезпечні екологічні маніпуляції – не з боку підприємців, а з боку чиновників, вважають експерти. Через призму фінансових інтересів формується корупційне середовище, яке під ширмою питань екології лише збільшує адміністративний тиск на бізнес, йдеться в сюжеті "5 каналу".

При цьому оновлення влади геть не означає, що захист довкілля дійсно стане одним із першочергових питань у високих кабінетах – часом навіть попри очікування підприємців, зазначають фахівці.

"Ми бачимо, як попри зміну облич у владі часто власники таких підприємств запрошуються на знайомство, де питання довкілля абсолютно не стоять на порядку денному", – каже Людмила Циганок, президентка Професійної асоціації екологів України.

Відповідно, досі неврегульованими залишаються глобальні питання справжнього захисту природніх ресурсів, які Україна загалом ризикує втратити, наголошують екологи. Науковці зазначають, що Україна, на противагу розвиненим країнам світу, просто ігнорує реальні екологічні загрози.

Зокрема, біолог Єгор Гриник на сторінках "Української правди" зазначив:

"Новообраний президент США Джо Байден одним з перших своїх рішень на посаді задекларував необхідність до 2030 року надати природоохоронний статус 30% території своєї країни. Ці ж 30% фігурують в затвердженій рік тому Єврокомісією Стратегії біорізноманіття ЄС до 2030 року… Наразі в Україні відсоток природоохоронних територій становить менш ніж 7%, а показник лісистості - 15.9%".

Фахові природоохоронці переконані, що державний підхід до цього питання має стати комплексним – і початися зі змін у моніторингу разом із впровадженням відповідальності.

Автор: Наталя Джума
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так заводы которые засерают все вокруг в руках тех кто должен с этим бороться...
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11.03.2021 14:19 Відповісти
В стране осталось 3,5 завода, что они там вообще загрязнять могут? Сейчас большая часть загрязнения идёт от пестицидов, фосфатов, сульфатов и т.д. И от их неправильной утилизации.
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11.03.2021 18:30 Відповісти
Феликс, заводы во всем мире засерают, а правительства помогают им с этим бороться, а не давят, как у нас. Заводы производят материальные ценности, которые обмениваются на денежные знаки и так по кругу, что производит наполнение бюджета и рост благосостояния. А нищета порождает еще большую нищету, если бездумно разбрасываться деньгами на всевозможные привилегии.
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11.03.2021 18:55 Відповісти
Согласен, нашими "сиротами" уже застроена почти вся береговая линия.
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11.03.2021 14:22 Відповісти
причем в каком городе с большим водоемом не посмотреть
киев, днепр, николаев, херсон, что угодно - везде эти сироты наваливают свои хатынки как можно ближе к берегу
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12.03.2021 00:56 Відповісти
Неможливо одночасно бути наскрізь корумпованою державою та мати якісь галузі в яких порядок. Тому особисто я не підтримую акції в яких ставлять вузькі вимоги як то охорона домашніх тварин, вимога захистити від фінансових пірамід, євробляхєрство, вирішення питань з тарифами та екологією, тощо. Допоки не буде вирішено фундаментальних проблем, як то несправедливість в судах, гіпермонополія 4 сімей, засилля кацапської агентури та проблему з ідентичністю українців ніякі інші акції протесту не допоможуть.
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11.03.2021 14:35 Відповісти
В общем-то да, нужно менять систему в целом. Да и кроме того, все эти активисты часто живут или на грантах, или на чьём-то финансировании.
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11.03.2021 18:33 Відповісти
Это количество перечислений можно компактно озаглавить восстановлением государственности в стране. Когда будет государство и наполнено гражданами, а не просто населением, тогда и порядок будет восстанавливаться.
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11.03.2021 18:52 Відповісти
У нас вообще-то же несколько лет говорится о том, что из шахт на оккупированной территории не выкачивается вода, но почему-то этой проблемой никто не занимается, хотя она грозит стать катастрофой.
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11.03.2021 18:28 Відповісти
Так если ученые, то видимо должны понимать, что Украине нефиг ровняться на развитые страны, особенно в области экологии. На природоохранные мероприятия нужны финансы, а у нас бюджет отрицательный. Про экологические меры вообще пусть молчат, ибо экологические инициативы во всем мире внедряются совместно с государством и финансируются так-же.)))
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11.03.2021 18:49 Відповісти
 
 