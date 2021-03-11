В Україні ігноруються реальні екологічні загрози, - експерти

Науковці зауважують, що Україна, на противагу розвиненим країнам світу, ігнорує реальні екологічні загрози.

Екологічна тема залишається топовою для профанацій в Україні. Найбільш поширені та небезпечні екологічні маніпуляції – не з боку підприємців, а з боку чиновників, вважають експерти. Через призму фінансових інтересів формується корупційне середовище, яке під ширмою питань екології лише збільшує адміністративний тиск на бізнес, йдеться в сюжеті "5 каналу".

При цьому оновлення влади геть не означає, що захист довкілля дійсно стане одним із першочергових питань у високих кабінетах – часом навіть попри очікування підприємців, зазначають фахівці.

"Ми бачимо, як попри зміну облич у владі часто власники таких підприємств запрошуються на знайомство, де питання довкілля абсолютно не стоять на порядку денному", – каже Людмила Циганок, президентка Професійної асоціації екологів України.

Відповідно, досі неврегульованими залишаються глобальні питання справжнього захисту природніх ресурсів, які Україна загалом ризикує втратити, наголошують екологи. Науковці зазначають, що Україна, на противагу розвиненим країнам світу, просто ігнорує реальні екологічні загрози.

Зокрема, біолог Єгор Гриник на сторінках "Української правди" зазначив:

"Новообраний президент США Джо Байден одним з перших своїх рішень на посаді задекларував необхідність до 2030 року надати природоохоронний статус 30% території своєї країни. Ці ж 30% фігурують в затвердженій рік тому Єврокомісією Стратегії біорізноманіття ЄС до 2030 року… Наразі в Україні відсоток природоохоронних територій становить менш ніж 7%, а показник лісистості - 15.9%".

Фахові природоохоронці переконані, що державний підхід до цього питання має стати комплексним – і початися зі змін у моніторингу разом із впровадженням відповідальності.