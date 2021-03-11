СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений", - Данилов. ВИДЕО

СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" от 27 апреля 2010 года, а также действия 236 нардепов, которые поддержали это решение.

Об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Харьковские соглашения ратифицировали очень быстро, через 4 дня после подписания. СБУ может возбудить дело по статье "государственная измена". Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике", - отметил Данилов.

Среди прочего, Данилов назвал фамилию экс-спикера Рады Владимира Литвина.

Секретарь СНБО добавил, что это решение Рады открыло дорогу к оккупации Крыма.

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