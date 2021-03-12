Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Со следующего вторника, 16 марта в Украине заработает центр противодействия дезинформации.
Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что центр будет работать на базе СНБО круглосуточно.
"Решением СНБО этот центр был создан. Он начнет работать со следующего вторника. Центр будет находиться в аппарате СНБО. Сейчас будет максимальная активизация, будем в ежедневном режиме работать. К нему будут привлечены представители разведки. Мы сможем дать отпор дезинформации со стороны РФ", - сказал Данилов.
По словам Данилова, руководителя Центра назначит президент Владимир Зеленский.
"Он очень нужен, так как сейчас идет информационная война, которая в последнее время перешла в активную фазу, в течение последних 3 месяцев... Мы должны на это отвечать. Это не будет закрытая организация, центр будет информировать о всех решениях", - отметил Данилов.
Пожалуйста, подождите...
+380 (50) 352 72 77
Обережно шахраї подають до суду.
ПС. І не хвилюйся, ніхто за тебе нікого місить не збирається. Дурних нема.
Деньги на него выделены из бюджета?
Или назначат одного директора с секретуткой и на этом успокоятся?
Или это будет отдел в СБУ который будет закрывать подозрительные сайты? Но у СБУ нет возможностей закрывать сайты.
...короче ничего не понятно.
Лучшее противодействие вражеской дезе это самим запускать контрдезу на сайты РФ. Но для этого нужно минимум 100-200 виртуальных бойцов с мозгами. А кто будет им платить?? Это же серьезная интеллектуальная работа.
Illya Ayzin
Ще раз, для тих, хто в танку )))
https://twitter.com/i/status/1369008680021147654