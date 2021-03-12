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Новости Политика Украины
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Данилов (1056) дезинформация (297) СНБО (4374)

Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов

Со следующего вторника, 16 марта в Украине заработает центр противодействия дезинформации.

Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что центр будет работать на базе СНБО круглосуточно. 

"Решением СНБО этот центр был создан. Он начнет работать со следующего вторника. Центр будет находиться в аппарате СНБО. Сейчас будет максимальная активизация, будем в ежедневном режиме работать. К нему будут привлечены представители разведки. Мы сможем дать отпор дезинформации со стороны РФ", - сказал Данилов.

По словам Данилова, руководителя Центра назначит президент Владимир Зеленский. 

"Он очень нужен, так как сейчас идет информационная война, которая в последнее время перешла в активную фазу, в течение последних 3 месяцев... Мы должны на это отвечать. Это не будет закрытая организация, центр будет информировать о всех решениях", - отметил Данилов.

Читайте также: Брифинг секретаря СНБО Данилова по результатам сегодняшнего заседания СНБО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Чуваки, що дорвались до влади на брехні, збираються боротися з брехнею. Бджоли проти меду.
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11.03.2021 17:14
+8
Оперативно спрацювали перед виходом останньої серії ;Слуґа народа; від Bellingcat.
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11.03.2021 17:14
+7
А на Зеленского санкции наложат?
Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 5024
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11.03.2021 17:25
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Чуваки, що дорвались до влади на брехні, збираються боротися з брехнею. Бджоли проти меду.
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11.03.2021 17:14 Ответить
Телефон Департаменту внутрішньої безпеки для повідомлень про правопорушення, пов'язані з корупцією, чи інші протиправні дії, вчинені співробітниками правоохоронних органів:

+380 (50) 352 72 77
Обережно шахраї подають до суду.
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11.03.2021 22:34 Ответить
Оперативно спрацювали перед виходом останньої серії ;Слуґа народа; від Bellingcat.
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11.03.2021 17:14 Ответить
Не, Бэллингкэт им не обгадить. Слишком мощная контора с отличной репутацией. А зелебобикам какаяразница. Будут смотреть фильм, плакать кровавыми слезами и пытаться доказать, что во всем виноват Порошенко.
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11.03.2021 17:20 Ответить
4 морских судна НАТО вошли в порт Одесса.Рюсский мир будут месить... Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 3850
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11.03.2021 17:19 Ответить
Так, був такий випадок, ціла ескадра підходила до Північної Кореї. Теж місить збирались. Тільки місилка так і не виросла чомусь.
ПС. І не хвилюйся, ніхто за тебе нікого місить не збирається. Дурних нема.
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11.03.2021 20:31 Ответить
Байден Астанавитесь.... Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 5631Быдло Мавзолейное уже Возмущам-с....
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11.03.2021 17:21 Ответить
Давно пора. С Богом!
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11.03.2021 17:25 Ответить
" Випьем за то ,чтоби наши желания, совпадали с нашими возможностями !" !!!))))
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11.03.2021 17:28 Ответить
А на Зеленского санкции наложат?
Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 5024
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11.03.2021 17:25 Ответить
Во,блін ,вони нарешті второпали ,що на виклик потрібно відповідати ,а не мовчки сопіти в дві дірки !!!)))
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11.03.2021 17:25 Ответить
РАБссиянские средства массовой Дезинформации сообщили,Путлер сделал пластическую апирацыю...теперь фюрер выглядит еще моложе на 20 лет....Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 200 Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 9313 Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 9313
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11.03.2021 17:27 Ответить
Незабаром піде до школи !!)))
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11.03.2021 17:29 Ответить
Следим внимательно,кто из РАБссиянскихъ актеров дуба врезал за последние дней 10-15...тот и новый Путлер... Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 9300
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11.03.2021 17:30 Ответить
А чем КОНКРЕТНО будет заниматься центр противодействия дезинформации ???
Деньги на него выделены из бюджета?
Или назначат одного директора с секретуткой и на этом успокоятся?
Или это будет отдел в СБУ который будет закрывать подозрительные сайты? Но у СБУ нет возможностей закрывать сайты.
...короче ничего не понятно.
Лучшее противодействие вражеской дезе это самим запускать контрдезу на сайты РФ. Но для этого нужно минимум 100-200 виртуальных бойцов с мозгами. А кто будет им платить?? Это же серьезная интеллектуальная работа.
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11.03.2021 17:30 Ответить


Illya Ayzin



Ще раз, для тих, хто в танку )))



https://twitter.com/i/status/1369008680021147654
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11.03.2021 17:30 Ответить
2 дня назад ЦРУ и АНБ США провели тренинг отключения РАБссиянскихъ сайтов...,пол РАБссии до Иркутска не работали...Если Билл Гейтс психанет,вам тошно будет Мавзолейные Хмыри... Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 6091 Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 6091
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11.03.2021 17:34 Ответить
Президент Турции Эрдоган получил открытое письмо от Крымских татар...что там дословно узнаем немного позже...
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11.03.2021 17:40 Ответить
Вот и посмотрим откроет Зекоманда хавальник на Белингкэт что это ложь дезиноформация,какая оперативность в течении недели состряпали центр этот и 16 откроется на следующий день так как 15 по идеи должна выйти первая часть,и если обьективно то 16 марта по запросу этого центра должен бы закрыть канал НАШ и Страна ua если вы действительно боритесь с пропагандой
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11.03.2021 17:54 Ответить
Хмм.. много ли заработает до следующего вторника?
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11.03.2021 18:03 Ответить
Центр противодействия дезинформации заработает со вторника, - Данилов/В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак/ Центр противодействия дезинформации в ближайшее время начнет работу в Украине, - Зеленский / В театре статисты изображая волнующийся народ суетятся и повторяют : что говорить когда нечего говорить, что говорить когда нечего говорить.
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11.03.2021 18:06 Ответить
центр за наши деньги будет бубочку от Пороха защищать.....
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11.03.2021 21:25 Ответить
 
 