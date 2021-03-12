Центр протидії дезінформації запрацює з вівторка. Ми мусимо відповідати на інформаційну війну з боку РФ, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
З наступного вівторка, 16 березня в Україні запрацює центр протидії дезінформації.
Про це сьогодні на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що центр буде працювати на базі РНБО цілодобово.
"Рішенням РНБО цей центр був створений. Він почне працювати з наступного вівторка. Центр буде перебувати в апараті РНБО. Зараз буде максимальна активізація, будемо в щоденному режимі працювати. До нього будуть залучені представники розвідки. Ми зможемо дати відсіч дезінформації з боку РФ", - сказав Данілов.
За словами Данілова, керівника Центру призначить президент Володимир Зеленський.
"Він дуже потрібен, оскільки зараз йде інформаційна війна, яка останнім часом перейшла в активну фазу, протягом останніх 3 місяців ... Ми повинні на це відповідати. Це не буде закрита організація, центр буде інформувати про всі рішення", - зазначив Данілов.
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Обережно шахраї подають до суду.
ПС. І не хвилюйся, ніхто за тебе нікого місить не збирається. Дурних нема.
Деньги на него выделены из бюджета?
Или назначат одного директора с секретуткой и на этом успокоятся?
Или это будет отдел в СБУ который будет закрывать подозрительные сайты? Но у СБУ нет возможностей закрывать сайты.
...короче ничего не понятно.
Лучшее противодействие вражеской дезе это самим запускать контрдезу на сайты РФ. Но для этого нужно минимум 100-200 виртуальных бойцов с мозгами. А кто будет им платить?? Это же серьезная интеллектуальная работа.
Illya Ayzin
Ще раз, для тих, хто в танку )))
https://twitter.com/i/status/1369008680021147654