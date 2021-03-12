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Новини Політика України
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Данілов (1189) дезінформація (276) РНБО (1714)

Центр протидії дезінформації запрацює з вівторка. Ми мусимо відповідати на інформаційну війну з боку РФ, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Центр протидії дезінформації запрацює з вівторка. Ми мусимо відповідати на інформаційну війну з боку РФ, - Данілов

З наступного вівторка, 16 березня в Україні запрацює центр протидії дезінформації.

Про це сьогодні на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що центр буде працювати на базі РНБО цілодобово.

"Рішенням РНБО цей центр був створений. Він почне працювати з наступного вівторка. Центр буде перебувати в апараті РНБО. Зараз буде максимальна активізація, будемо в щоденному режимі працювати. До нього будуть залучені представники розвідки. Ми зможемо дати відсіч дезінформації з боку РФ", - сказав Данілов.

Також читайте: Єрмак: Переговори стосовно Донбасу стають об'єктом дезінформації відразу після їхнього закінчення

За словами Данілова, керівника Центру призначить президент Володимир Зеленський.

"Він дуже потрібен, оскільки зараз йде інформаційна війна, яка останнім часом перейшла в активну фазу, протягом останніх 3 місяців ... Ми повинні на це відповідати. Це не буде закрита організація, центр буде інформувати про всі рішення", - зазначив Данілов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Чуваки, що дорвались до влади на брехні, збираються боротися з брехнею. Бджоли проти меду.
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11.03.2021 17:14
+8
Оперативно спрацювали перед виходом останньої серії ;Слуґа народа; від Bellingcat.
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11.03.2021 17:14
+7
А на Зеленского санкции наложат?
Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 5024
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11.03.2021 17:25
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Чуваки, що дорвались до влади на брехні, збираються боротися з брехнею. Бджоли проти меду.
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11.03.2021 17:14 Відповісти
Телефон Департаменту внутрішньої безпеки для повідомлень про правопорушення, пов'язані з корупцією, чи інші протиправні дії, вчинені співробітниками правоохоронних органів:

+380 (50) 352 72 77
Обережно шахраї подають до суду.
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11.03.2021 22:34 Відповісти
Оперативно спрацювали перед виходом останньої серії ;Слуґа народа; від Bellingcat.
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11.03.2021 17:14 Відповісти
Не, Бэллингкэт им не обгадить. Слишком мощная контора с отличной репутацией. А зелебобикам какаяразница. Будут смотреть фильм, плакать кровавыми слезами и пытаться доказать, что во всем виноват Порошенко.
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11.03.2021 17:20 Відповісти
4 морских судна НАТО вошли в порт Одесса.Рюсский мир будут месить... Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 3850
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11.03.2021 17:19 Відповісти
Так, був такий випадок, ціла ескадра підходила до Північної Кореї. Теж місить збирались. Тільки місилка так і не виросла чомусь.
ПС. І не хвилюйся, ніхто за тебе нікого місить не збирається. Дурних нема.
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11.03.2021 20:31 Відповісти
Байден Астанавитесь.... Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 5631Быдло Мавзолейное уже Возмущам-с....
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11.03.2021 17:21 Відповісти
Давно пора. С Богом!
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11.03.2021 17:25 Відповісти
" Випьем за то ,чтоби наши желания, совпадали с нашими возможностями !" !!!))))
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11.03.2021 17:28 Відповісти
А на Зеленского санкции наложат?
Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 5024
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11.03.2021 17:25 Відповісти
Во,блін ,вони нарешті второпали ,що на виклик потрібно відповідати ,а не мовчки сопіти в дві дірки !!!)))
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11.03.2021 17:25 Відповісти
РАБссиянские средства массовой Дезинформации сообщили,Путлер сделал пластическую апирацыю...теперь фюрер выглядит еще моложе на 20 лет....Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 200 Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 9313 Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 9313
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11.03.2021 17:27 Відповісти
Незабаром піде до школи !!)))
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11.03.2021 17:29 Відповісти
Следим внимательно,кто из РАБссиянскихъ актеров дуба врезал за последние дней 10-15...тот и новый Путлер... Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 9300
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11.03.2021 17:30 Відповісти
А чем КОНКРЕТНО будет заниматься центр противодействия дезинформации ???
Деньги на него выделены из бюджета?
Или назначат одного директора с секретуткой и на этом успокоятся?
Или это будет отдел в СБУ который будет закрывать подозрительные сайты? Но у СБУ нет возможностей закрывать сайты.
...короче ничего не понятно.
Лучшее противодействие вражеской дезе это самим запускать контрдезу на сайты РФ. Но для этого нужно минимум 100-200 виртуальных бойцов с мозгами. А кто будет им платить?? Это же серьезная интеллектуальная работа.
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11.03.2021 17:30 Відповісти


Illya Ayzin



Ще раз, для тих, хто в танку )))



https://twitter.com/i/status/1369008680021147654
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11.03.2021 17:30 Відповісти
2 дня назад ЦРУ и АНБ США провели тренинг отключения РАБссиянскихъ сайтов...,пол РАБссии до Иркутска не работали...Если Билл Гейтс психанет,вам тошно будет Мавзолейные Хмыри... Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 6091 Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 6091
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11.03.2021 17:34 Відповісти
Президент Турции Эрдоган получил открытое письмо от Крымских татар...что там дословно узнаем немного позже...
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11.03.2021 17:40 Відповісти
Вот и посмотрим откроет Зекоманда хавальник на Белингкэт что это ложь дезиноформация,какая оперативность в течении недели состряпали центр этот и 16 откроется на следующий день так как 15 по идеи должна выйти первая часть,и если обьективно то 16 марта по запросу этого центра должен бы закрыть канал НАШ и Страна ua если вы действительно боритесь с пропагандой
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11.03.2021 17:54 Відповісти
Хмм.. много ли заработает до следующего вторника?
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11.03.2021 18:03 Відповісти
Центр противодействия дезинформации заработает со вторника, - Данилов/В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак/ Центр противодействия дезинформации в ближайшее время начнет работу в Украине, - Зеленский / В театре статисты изображая волнующийся народ суетятся и повторяют : что говорить когда нечего говорить, что говорить когда нечего говорить.
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11.03.2021 18:06 Відповісти
центр за наши деньги будет бубочку от Пороха защищать.....
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11.03.2021 21:25 Відповісти
 
 