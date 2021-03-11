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Єрмак: Переговори стосовно Донбасу стають об'єктом дезінформації відразу після їхнього закінчення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак: Переговори стосовно Донбасу стають об'єктом дезінформації відразу після їхнього закінчення

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що переговори стосовно Донбасу в межах нормандського формату і в Тристоронній контактній групі стають жертвами дезінформації відразу після їхнього завершення.

Про це повідомив на форумі "Україна 30" глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українські делегації переговорного процесу "нормандської четвірки" і в ТКГ зацікавлені, щоб почав роботу Центр протидії дезінформації.

"Тому що важкі, але такі необхідні переговори, які там проходять, вони сьогодні теж є об'єктом дезінформації, маніпуляції, яка виходить і починає свою брудну технологію буквально за кілька секунд після закінчення переговорів", - зазначив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими днями запрацює центр протидії дезінформації на базі РНБО, - Єрмак

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
15го расскажут как он вагнеровцев спас
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11.03.2021 14:16
+8
Щось це мені похоже на цензуру не те що Луки, а йосі сраліна. Давно великих маршів по Києву не було? Зіскучився агент ФСБ?
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11.03.2021 14:17
+7
это какие такие "переговоры"? который кончились больше года назад? или которые кончились в июле 2020 года?
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11.03.2021 14:16
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эти договорняки с врагом сами надо расследовать...
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11.03.2021 14:15 Відповісти
Цілком згоден!

"
Альтернативы Минскому процессу не существует.
Об этом во время рабочей поездки в Тернопольскую область сказал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает корреспондент Укринформа.
«Минский процесс - это четкие обязательства, которые предусматривают политическое урегулирование конфликта. Речь идет, в частности, о возвращении контроля над неконтролированным участком украинско-российской границы, выводе всех оккупационных войск и незаконных военных формирований из оккупированной территории Украины и возобновлении украинского суверенитета на оккупированной земле. В 2016 году мы предусматриваем расширение количества наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта в связи со срывом Российской Федерацией своей части обязательств по Минским соглашениям», - сказал Глава государства."
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11.03.2021 14:27 Відповісти
это какие такие "переговоры"? который кончились больше года назад? или которые кончились в июле 2020 года?
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11.03.2021 14:16 Відповісти
15го расскажут как он вагнеровцев спас
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11.03.2021 14:16 Відповісти
Шулєра,мошеннікі,мздоимци,проходимци,підлабузники,пацюки,запроданці,та просто покидьки...
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11.03.2021 14:17 Відповісти
Який шикарний список! Ермак: Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу после их окончания - Цензор.НЕТ 8702
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11.03.2021 14:19 Відповісти
То є нинішня "найвелична" команда...
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11.03.2021 14:21 Відповісти
Щось це мені похоже на цензуру не те що Луки, а йосі сраліна. Давно великих маршів по Києву не було? Зіскучився агент ФСБ?
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11.03.2021 14:17 Відповісти
А ти сподівався на щось інше? Відкрив Гамерику. Ермак: Переговоры по Донбассу становятся объектом дезинформации сразу по их окончанию - Цензор.НЕТ 9915
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11.03.2021 14:17 Відповісти
які переговори, така і реакція
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11.03.2021 14:20 Відповісти
Перший був Крим от з Криму потрібно починати, а вже потім дамбасс. Не потрібно цих маніпуляцій!
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11.03.2021 14:23 Відповісти
Дезинформацией занимается не только враг-агрессор,но и.УВЫ,официальные глашатаи (спикеры) правительственных учреждений.Уже не разщ пойманные не только на том.что можно отнести к категории "просто не договорили".а и откровенной лжи.Вот почему не раскрывают процес по Татарову.а "заговаривают зубы"?..почему нет информации по делам Стерненко или "шереметовцев"? Как там с делом самого Ермака-младшего,пойманного на том,что никакой он не "АТОшник" и что реально диалог с денежной составляющей был...???
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11.03.2021 14:26 Відповісти
Ну а вы в ОП пид@р@сты, наркоманы, кретины, шпана...То тут уж никакой центр не поможет. Против правды не попрешь. Это великая сермяжная правда от зеленского.
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11.03.2021 14:26 Відповісти
Потому что, даже предателям стыдно сразу опрелюдить их. Боятся гнева народа.
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11.03.2021 14:31 Відповісти
Сьогодні минає 21-й день з моменту відколи найвищий колегіальний орган України з питань державної безпеки і оборони (РНБО) прийняв рішення про запровадження санкцій проти Медведчука і його дружини Марченко.

Особи, що відповідають за правоохоронну діяльність, роботу спецслужб, керівництво країни 21 день тому звинуватило Медведчука і його дружину в фінансуванні тероризму.

І через 21 день не змінилося нічого.

Субєкти звинувачені, найвищими посадовими особами України в фінансуванні тероризму спокійно ходять по вулицях міст, замість того щоб сидіти в тюрмі. Всі їх українські фірми спокійно працюють, без обмежень.

Чи не здається вам, дорогі друзі, особливо ті що так раділи цій події, що вас снова сдєлалі вмєстє? І сдєлалі вас вмєстє не тільки клоун з кумом, а й пздпльоти, які розказували про "патріота Зеленського" і дякували йому і всьому складу РНБО?
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11.03.2021 14:41 Відповісти
Согласен. Сразу идет дезинформация ротом аферистовича.
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11.03.2021 15:11 Відповісти
 
 