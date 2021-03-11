Єрмак: Переговори стосовно Донбасу стають об'єктом дезінформації відразу після їхнього закінчення
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що переговори стосовно Донбасу в межах нормандського формату і в Тристоронній контактній групі стають жертвами дезінформації відразу після їхнього завершення.
Про це повідомив на форумі "Україна 30" глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українські делегації переговорного процесу "нормандської четвірки" і в ТКГ зацікавлені, щоб почав роботу Центр протидії дезінформації.
"Тому що важкі, але такі необхідні переговори, які там проходять, вони сьогодні теж є об'єктом дезінформації, маніпуляції, яка виходить і починає свою брудну технологію буквально за кілька секунд після закінчення переговорів", - зазначив Єрмак.
Топ коментарі
+9 Porol ferton
показати весь коментар11.03.2021 14:16
+8 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар11.03.2021 14:17
+7 Стрелок
показати весь коментар11.03.2021 14:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"
Альтернативы Минскому процессу не существует.
Об этом во время рабочей поездки в Тернопольскую область сказал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает корреспондент Укринформа.
«Минский процесс - это четкие обязательства, которые предусматривают политическое урегулирование конфликта. Речь идет, в частности, о возвращении контроля над неконтролированным участком украинско-российской границы, выводе всех оккупационных войск и незаконных военных формирований из оккупированной территории Украины и возобновлении украинского суверенитета на оккупированной земле. В 2016 году мы предусматриваем расширение количества наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта в связи со срывом Российской Федерацией своей части обязательств по Минским соглашениям», - сказал Глава государства."
Особи, що відповідають за правоохоронну діяльність, роботу спецслужб, керівництво країни 21 день тому звинуватило Медведчука і його дружину в фінансуванні тероризму.
І через 21 день не змінилося нічого.
Субєкти звинувачені, найвищими посадовими особами України в фінансуванні тероризму спокійно ходять по вулицях міст, замість того щоб сидіти в тюрмі. Всі їх українські фірми спокійно працюють, без обмежень.
Чи не здається вам, дорогі друзі, особливо ті що так раділи цій події, що вас снова сдєлалі вмєстє? І сдєлалі вас вмєстє не тільки клоун з кумом, а й пздпльоти, які розказували про "патріота Зеленського" і дякували йому і всьому складу РНБО?