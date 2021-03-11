УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14846 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 418 30
дезінформація (276) РНБО (1714) Єрмак Андрій (1238)

Найближчими днями запрацює центр протидії дезінформації на базі РНБО, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найближчими днями запрацює центр протидії дезінформації на базі РНБО, - Єрмак

Центр протидії дезінформації може запрацювати в Україні вже наступного тижня.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На виконання доручення президента найближчим часом, в найближчі дні я б сказав, почне свою роботу Міжнародний центр протидії дезінформації, який буде створений на базі Ради національної безпеки і оборони. Цей орган не є і не буде політичним. Президент буде здійснювати необхідний контроль і стежити за діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня такий центр почне свою роботу", - заявив Єрмак.

Він додав, що на сьогодні кілька міжнародних партнерів підтвердили зацікавленість в участі в роботі цього центру.

Також читайте: "Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Треба терміново запускати центр до 21 березня, щоб фільм про вагнерівців назвати дезінформацією.
показати весь коментар
11.03.2021 13:55
+9
и первое задание "центра" - истерить о "дезинформации" от Беллингкэта))
показати весь коментар
11.03.2021 13:55
+7
Взялися за проросійських,а потім якось непомітно візьмуться і за щироукраїнських?
показати весь коментар
11.03.2021 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и теперь, если сказать- барыга,свинярчуки- ворюги, то посадят?
показати весь коментар
11.03.2021 13:51 Відповісти
Та не, просто на дурку отвезут. К Наполеону.
показати весь коментар
11.03.2021 13:58 Відповісти
Санкции введут на пенсию или на заработную плату.
показати весь коментар
11.03.2021 13:59 Відповісти
Взялися за проросійських,а потім якось непомітно візьмуться і за щироукраїнських?
показати весь коментар
11.03.2021 13:52 Відповісти
Треба терміново запускати центр до 21 березня, щоб фільм про вагнерівців назвати дезінформацією.
показати весь коментар
11.03.2021 13:55 Відповісти
В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак/ Центр противодействия дезинформации в ближайшее время начнет работу в Украине, - Зеленский/ 73% поверят только Коломойскому.
показати весь коментар
11.03.2021 13:55 Відповісти
Поспішають до виходу першої частини розслідування Bellingcat.
показати весь коментар
11.03.2021 13:55 Відповісти
и первое задание "центра" - истерить о "дезинформации" от Беллингкэта))
показати весь коментар
11.03.2021 13:55 Відповісти
Ожидаем активных действий по решению проблем с неймоверным потоком вранья из ОП и лично от Зезедента.
показати весь коментар
11.03.2021 13:55 Відповісти
А кто будет определять, это дезинформация или нет? Или, как всегда на глаз? Как говорил Креминь, шо то там нэ так.
показати весь коментар
11.03.2021 13:56 Відповісти
Ось мені цікаво, коли Зеля бреше, це дезінформація, чи ні?
показати весь коментар
11.03.2021 13:56 Відповісти
Тепер у бубочки буде свій Гебельсь центр по дезенформації
показати весь коментар
11.03.2021 13:58 Відповісти
Давай вже хором разом з Зє, слугами урода і каломийським заспівайте про своє "міністерство правди".
показати весь коментар
11.03.2021 13:58 Відповісти
Що робити з цими фейкамиВ ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак - Цензор.НЕТ 2054
показати весь коментар
11.03.2021 14:01 Відповісти
В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак - Цензор.НЕТ 621
показати весь коментар
11.03.2021 14:02 Відповісти
В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак - Цензор.НЕТ 3772
показати весь коментар
11.03.2021 14:02 Відповісти
В ближайшие дни заработает центр противодействия дезинформации на базе СНБО, - Ермак - Цензор.НЕТ 5725
показати весь коментар
11.03.2021 14:03 Відповісти
Ню-ню!
Центр реформ под руководством Саакашвили давно создали и где те реформы?
показати весь коментар
11.03.2021 14:01 Відповісти

Єрмаки, Зеленські, пам'ятайте, судитись з Bellingcat вам доведеться в міжнародних судах, а не в кишенькових, вовчих.

l@MGorokhovska
Беллінгкет виграла суд проти рашистської,пропагандистської помийки,головою якої є Пригожин.

Заявление Bellingcat о судебном решении Окружного суда Амстердама
https://www.bellingcat.com/riafan_ru/
показати весь коментар
11.03.2021 14:02 Відповісти
Писал уже, где они в ............. берут такие идеи? Они у себя говорят противоположное, попробуй разберись, где дезик, а где правда.
показати весь коментар
11.03.2021 14:04 Відповісти
Найближчими днями запрацює центр протидії дезінформації на базі РНБО, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5846
показати весь коментар
11.03.2021 14:08 Відповісти
В Госдепе кажуть что Зелемойским приходить Апокалипсдець Найближчими днями запрацює центр протидії дезінформації на базі РНБО, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4793
показати весь коментар
11.03.2021 14:09 Відповісти
А возглавит, конечно же, "неподкупный" М.ПОДЛЯК-ПОДОЛЯК с его смешной женской бото-фермой? Он же - "ПИХОВШЕК №2", солдат партии и т.д. Верный слуга критикуемых ранее им же ермака, зели и пр. Профессиональный отбеливатель чёрных душ, типа гивнюковича, иванющенко, левочкина и т.п. Страстный поклонник тёмных личностей, ибо отбеливание очень тёмных - дело сложное, а, следовательно, ДОРОГОЕ...
показати весь коментар
11.03.2021 14:09 Відповісти
Намного проще (И ДЕШЕВЛЕ!!!) создать что-то противоположное, напр.: "ЦЕНТР ПРАВДИВОЙ ИНФОРМАЦИИ". Работы будет мало, хватит всего ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, чтобы раз в неделю с огромным трудом найти и зафиксировать для истории что-то не совсем лживое В ПОТОКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗЕЛЕНОЙ БРЕХНИ (от зели, степанова, шмыгаля, пенде-мендель и т.п. "правдорубов")...
показати весь коментар
11.03.2021 14:16 Відповісти
Закликами до "Зєлю геть і дострокові", - теж буде РНБО займатись?
В цьому випадку Пєцє і його ботофермі нічого не загрожує. Бо жоден з них не вимагав дострокові.
показати весь коментар
11.03.2021 14:20 Відповісти
а таки все это здогово - потому что жорево и порево - это очень здорово... если уже центр дезинформации будет возглавляться еще и поставленным сотрудником снбо, подозреваемым в связи со спецслужбами страны-агрессора - это будет прекрасно... уже был минстэць, который стал минссык-минпук...
показати весь коментар
11.03.2021 14:23 Відповісти
заработает "ЗЕBellingcat " Найближчими днями запрацює центр протидії дезінформації на базі РНБО, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6466
показати весь коментар
11.03.2021 14:32 Відповісти
А международность в чем заключается? В присутствии агентов РФ?
показати весь коментар
11.03.2021 14:55 Відповісти
Як тільки фільм Bellingcat про вагнерівців вийде, так одразу і запрацює
показати весь коментар
11.03.2021 15:01 Відповісти
Поспішайте до виходу кінно про вас брехунів, щоб всю правду заганяти в фейки. Якби таке було у 2019 році, то Найвелічайший ніколи не став би преЗедентом, а його шобла депутатами, міністрами і різними прислугами в судах, прокуратурам, поліції.
показати весь коментар
11.03.2021 15:22 Відповісти
 
 