Найближчими днями запрацює центр протидії дезінформації на базі РНБО, - Єрмак

Центр протидії дезінформації може запрацювати в Україні вже наступного тижня.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На виконання доручення президента найближчим часом, в найближчі дні я б сказав, почне свою роботу Міжнародний центр протидії дезінформації, який буде створений на базі Ради національної безпеки і оборони. Цей орган не є і не буде політичним. Президент буде здійснювати необхідний контроль і стежити за діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня такий центр почне свою роботу", - заявив Єрмак.

Він додав, що на сьогодні кілька міжнародних партнерів підтвердили зацікавленість в участі в роботі цього центру.

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