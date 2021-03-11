"Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак

В інформаційній війні проти України застосовуються цілі батальйони інтернет-тролів. Це є одним з елементів гібридної війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Що стосується нашої країни, то в інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів, ботів, запускаються фейкомети і пропагандистські снаряди. Слово сьогодні стає дуже потужною зброєю, яка уражає не тіло, а мозок і серце людей", - зазначив Єрмак.

Глава ОП також додав, що інформаційна війна є одним з проявів гібридної війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів "нормандської четвірки", - Єрмак