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інтернет (659) боти (61) кібербезпека (654) Єрмак Андрій (1238)

"Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В інформаційній війні проти України застосовуються цілі батальйони інтернет-тролів. Це є одним з елементів гібридної війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Що стосується нашої країни, то в інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів, ботів, запускаються фейкомети і пропагандистські снаряди. Слово сьогодні стає дуже потужною зброєю, яка уражає не тіло, а мозок і серце людей", - зазначив Єрмак.

Глава ОП також додав, що інформаційна війна є одним з проявів гібридної війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів "нормандської четвірки", - Єрмак

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Один Ермак полка тролей стоит . Хотя наверное троли столько ущерба не нанесут.
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11.03.2021 13:40
+18
Згадую весну 2019 року - на ЦН було в разів 10 більше коментаторів ніж зараз і всі вони топили за Зе. Звідки вони взялись і куди поділись? Поясніть, агент Козир.
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11.03.2021 13:45
+15
Посмотрим, что он в понедельник будет говорить "Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 4657
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11.03.2021 13:40
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Один Ермак полка тролей стоит . Хотя наверное троли столько ущерба не нанесут.
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11.03.2021 13:40 Відповісти
он просто переживает за конкуренцию
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11.03.2021 13:49 Відповісти
Г+Г
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11.03.2021 13:40 Відповісти
Посмотрим, что он в понедельник будет говорить "Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 4657
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11.03.2021 13:40 Відповісти
И командует всеми ермак!
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11.03.2021 13:41 Відповісти
Да. Зеботов много. Но они тупы.
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11.03.2021 13:41 Відповісти
Им катастрофически не хватает буквы "р" в последнем слове...
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11.03.2021 14:19 Відповісти
А ви що робите, щоб знищити ворога? Ниєте як терпіли?! І далі крадете та руйнуєте з середини.
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11.03.2021 13:41 Відповісти
Вони воюють проти Пороха.
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11.03.2021 13:46 Відповісти
Врався твій порох комусь.
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11.03.2021 19:22 Відповісти
это он про Bellingcat что ли? "Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 9805
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11.03.2021 13:43 Відповісти
Что тут делать патриотам?
Здесь всё густо засижено тролями. В основном кацапские наёмники и порохоботы. Отличать их всё труднее так как методичка у них одна.
Суть её вы определили правильно: "Все им не так, президент плохой, власть плохая, все плохое, все пропало. "
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11.03.2021 13:50 Відповісти
"патриоты" из зебилов и ермака - как из г*овна пуля))
впрочем, зебилы давно это не отрицают и бегают "поЦриотить" на 112 та "наш", к шмарию и дубинскому"Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак - Цензор.НЕТ 6935
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11.03.2021 14:39 Відповісти
"Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак - Цензор.НЕТ 5068
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11.03.2021 14:45 Відповісти
Барига і 20% не набирає.
Досить скігліті - зливайте шоколадну гниду!
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11.03.2021 19:24 Відповісти
зелень хоче узурпувати інфопростір, об'явивши ворогів зюзі ворогами України
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11.03.2021 13:43 Відповісти
ВІн спочатку хотів оголосити їх шатунами. Але йому пояснили, що так вже робили до нього.
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11.03.2021 19:25 Відповісти
Да ладно интернет троли.....черт с ними....А вот что творитса на ТВ?....там куча "экспертов" манипулируют фактами и словами так что аж тошнит..."Эксперты" одни и те же...все работают на Росси в открытую и НАГЛО.....Может уже пора закрыть Партию Шария и ОПЗЖ....Хватит слушать ихнюю муть....Может уже хватит смотреть Азарова по УТВ....
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11.03.2021 13:44 Відповісти
А зачем вы смотрите тв??? Как ёжики, которые плакали, но ели кактус. "Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 8399
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11.03.2021 13:46 Відповісти
Згадую весну 2019 року - на ЦН було в разів 10 більше коментаторів ніж зараз і всі вони топили за Зе. Звідки вони взялись і куди поділись? Поясніть, агент Козир.
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11.03.2021 13:45 Відповісти
Запитання не за адресою.
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11.03.2021 15:22 Відповісти
Уйди не мучайся, боец хренов
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11.03.2021 13:46 Відповісти
З наближенням виходу фільму про зрив операції по «вагнерівцям» все сильніше і сильніше пригоряє передак ЗєДєрмака.
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11.03.2021 13:49 Відповісти
Вы думаете, это он про ольгинских троллей Пригожина пишет или про зеле-ботов?
НЕТ!
Он это пишет про мифических ПОРОХО-БОТОВ!!!
"Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 16
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11.03.2021 13:50 Відповісти
Это подготовка ,начала работы зеботов за деньги гос.бюджета.Зенелох анонсировал ,начало работы с 11.03.под чутким руководством,крупного специалиста от г+г,а сейчас министра непонятно какой культуры ткаченко.
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11.03.2021 13:50 Відповісти
Этот неловкий момент, когда батальоны кацапский и каломойских интернет тролей привели к власти зеленского и дерьмака.
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11.03.2021 13:50 Відповісти
Знатно подгорает у резидента "Козыря"=)

путин новичкистов уже выслал)
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11.03.2021 13:51 Відповісти
дерьмак брехать не будет...
"Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 5519

..
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11.03.2021 13:52 Відповісти
ничего святого! порошенко своего вообще убил!
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11.03.2021 14:02 Відповісти
и съел..
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11.03.2021 14:18 Відповісти
"Глава ОП также добавил, что информационная война является одним из проявлений гибридной войны против Украины".

Завдяки тому Клоун став преЗЕдентом, а агент ФСБ Козирь став у нього головою адміністрації, що проти України і проти Порошенка Бєня разом з п'ятою колоною за підтримки Кремля розв'язали інформаційну гібридну війну.
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11.03.2021 13:55 Відповісти
ЗЕ-тролей!
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11.03.2021 13:58 Відповісти
Всегда ведь можно сказать, что все кто против тебя - против Украины. При Порохе тоже так делали, когда на бордах его лицо против Путина рисовали. Народ оценил этот маневр на выборах.
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11.03.2021 13:59 Відповісти
Так і є. Тільки дивно інше, що практично всі ці тролі, які топлять проти України чомусь підтримують Зеленського.
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11.03.2021 14:00 Відповісти
Зеленского поддерживает народ Украины. А с Бутусовым и его ботами здесь придется разобраться. Давно пора закрыть эту помойку!
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11.03.2021 14:20 Відповісти
угу
топ фейков против порошенко
1. Поздравление путина с днем россии - верещук на канале ictv
2. Убийство брата - "Украинские сенсации-2019" на канале "1+1"
3. Бегство от националистов - боты в соцсетях
4. Отказ от Крыма в обмен на вступление в НАТО - экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и журналист Дмитрий Гордон
5. Порошенко никогда не был на Майдане - российский телеканал "Россия 24".
6. Обогатился в 82 раза - боты в соцсетях
7. 400 тыс. долларов за встречу с Трампом - Би-Би-Си
8. Порошенко организовал церковный раскол ради победы на выборах - Russia Today
9. Порошенко хочет узурпировать власть/фальсифицировать выборы - боты в соцсетях
10. Благодарность медсестер за бракованные халаты - боты в соцсетях
11. Уголовные дела в Евросоюзе - Юлия Тимошенко

https://bykvu.com/ru/mysli/top-10-fejkov-o-petre-poroshenko/
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11.03.2021 14:01 Відповісти
"Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак - Цензор.НЕТ 1763
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11.03.2021 14:02 Відповісти
это тем кто рассказывал что никто в киев не приезжал
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11.03.2021 14:03 Відповісти
Ермак -это фсбэшный агент козырь
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11.03.2021 14:10 Відповісти
"Що стосується нашої країни, то в інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів, ботів, запускаються фейкомети і пропагандистські снаряди". Джерело: https://censor.net/ua/n3252652
треба розуміти, що коли єрмак говорить про інформаційну війну проти України, то в першу чергу він має на увазі негатив, який висловлюється українцями в бік безпосередньо зеленського.
коли вони кажуть про батальйони інтернет-тролів - вони мають на увазі тих дописувачів соціальних мереж, які виступають саме проти зеленського.
вони не захищають й не опікуються Україною, вони захищають й опікуються виключно собою у владі.
й всі їхні дії й рішення спрямовані й приймаються виключно з огляду на себе.
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11.03.2021 14:15 Відповісти
И очень много интернет-троллей привлечено для межолигархических разборок. Все пытаются обмануть наивных украинцев, чтобы они поддерживали подчиненных им политиков. Кстати интернет-тролли по сути это не только комментаторы, но и всякие аналитики, политлологи, блогеры, многие из журналистов.
Выборы следует проводить чаще, так как за 5 лет эти существа наивным украинцам крыши сносят.
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11.03.2021 14:37 Відповісти
Вы на плечах этих троллей пришли к власти. Ваши тролли до сих пор и работают
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11.03.2021 15:23 Відповісти
До речі, ті ж тролі посилено агітували і за Зеленського.
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11.03.2021 15:45 Відповісти
Тролли-комментаторы не эффективны, напрасно тужатся. Их сразу видно. Они всегда обвешаны штампами, как мартышка очками(окулярами) и тычат ими во все темы. Шо, не так? И не надо говорить, шо я дура - сама знаю.
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11.03.2021 15:48 Відповісти
И кто-кто командир этих тролей?
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11.03.2021 16:32 Відповісти
А самому запрос закинуть: "Боты, ЛОМы, тролли" и почитать?
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11.03.2021 18:58 Відповісти
рота какао ботвы тут сидит.
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12.03.2021 02:35 Відповісти
 
 