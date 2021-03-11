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"Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В інформаційній війні проти України застосовуються цілі батальйони інтернет-тролів. Це є одним з елементів гібридної війни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Що стосується нашої країни, то в інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів, ботів, запускаються фейкомети і пропагандистські снаряди. Слово сьогодні стає дуже потужною зброєю, яка уражає не тіло, а мозок і серце людей", - зазначив Єрмак.
Глава ОП також додав, що інформаційна війна є одним з проявів гібридної війни проти України.
Топ коментарі
+25 Денис Шпортун
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+18 Oljik
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+15 Valery Greff
показати весь коментар11.03.2021 13:40
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Здесь всё густо засижено тролями. В основном кацапские наёмники и порохоботы. Отличать их всё труднее так как методичка у них одна.
Суть её вы определили правильно: "Все им не так, президент плохой, власть плохая, все плохое, все пропало. "
впрочем, зебилы давно это не отрицают и бегают "поЦриотить" на 112 та "наш", к шмарию и дубинскому
Досить скігліті - зливайте шоколадну гниду!
НЕТ!
Он это пишет про мифических ПОРОХО-БОТОВ!!!
путин новичкистов уже выслал)
..
Завдяки тому Клоун став преЗЕдентом, а агент ФСБ Козирь став у нього головою адміністрації, що проти України і проти Порошенка Бєня разом з п'ятою колоною за підтримки Кремля розв'язали інформаційну гібридну війну.
топ фейков против порошенко
1. Поздравление путина с днем россии - верещук на канале ictv
2. Убийство брата - "Украинские сенсации-2019" на канале "1+1"
3. Бегство от националистов - боты в соцсетях
4. Отказ от Крыма в обмен на вступление в НАТО - экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и журналист Дмитрий Гордон
5. Порошенко никогда не был на Майдане - российский телеканал "Россия 24".
6. Обогатился в 82 раза - боты в соцсетях
7. 400 тыс. долларов за встречу с Трампом - Би-Би-Си
8. Порошенко организовал церковный раскол ради победы на выборах - Russia Today
9. Порошенко хочет узурпировать власть/фальсифицировать выборы - боты в соцсетях
10. Благодарность медсестер за бракованные халаты - боты в соцсетях
11. Уголовные дела в Евросоюзе - Юлия Тимошенко
https://bykvu.com/ru/mysli/top-10-fejkov-o-petre-poroshenko/
треба розуміти, що коли єрмак говорить про інформаційну війну проти України, то в першу чергу він має на увазі негатив, який висловлюється українцями в бік безпосередньо зеленського.
коли вони кажуть про батальйони інтернет-тролів - вони мають на увазі тих дописувачів соціальних мереж, які виступають саме проти зеленського.
вони не захищають й не опікуються Україною, вони захищають й опікуються виключно собою у владі.
й всі їхні дії й рішення спрямовані й приймаються виключно з огляду на себе.
Выборы следует проводить чаще, так как за 5 лет эти существа наивным украинцам крыши сносят.