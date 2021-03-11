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"Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В информационной войне против Украины применяются целые батальоны интернет-троллей. Это является одним из элементов гибридной войны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
"Что касается нашей страны, то в информационной войне против Украины применяются батальоны интернет-троллей, ботов, запускаются фейкометы и пропагандистские снаряды. Слово сегодня стает очень мощным оружием, которое поражает не тело, а мозг и сердце человек", - отметил Ермак.
Глава ОП также добавил, что информационная война является одним из проявлений гибридной войны против Украины.
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показать весь комментарий11.03.2021 13:40
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Здесь всё густо засижено тролями. В основном кацапские наёмники и порохоботы. Отличать их всё труднее так как методичка у них одна.
Суть её вы определили правильно: "Все им не так, президент плохой, власть плохая, все плохое, все пропало. "
впрочем, зебилы давно это не отрицают и бегают "поЦриотить" на 112 та "наш", к шмарию и дубинскому
Досить скігліті - зливайте шоколадну гниду!
НЕТ!
Он это пишет про мифических ПОРОХО-БОТОВ!!!
путин новичкистов уже выслал)
..
Завдяки тому Клоун став преЗЕдентом, а агент ФСБ Козирь став у нього головою адміністрації, що проти України і проти Порошенка Бєня разом з п'ятою колоною за підтримки Кремля розв'язали інформаційну гібридну війну.
топ фейков против порошенко
1. Поздравление путина с днем россии - верещук на канале ictv
2. Убийство брата - "Украинские сенсации-2019" на канале "1+1"
3. Бегство от националистов - боты в соцсетях
4. Отказ от Крыма в обмен на вступление в НАТО - экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и журналист Дмитрий Гордон
5. Порошенко никогда не был на Майдане - российский телеканал "Россия 24".
6. Обогатился в 82 раза - боты в соцсетях
7. 400 тыс. долларов за встречу с Трампом - Би-Би-Си
8. Порошенко организовал церковный раскол ради победы на выборах - Russia Today
9. Порошенко хочет узурпировать власть/фальсифицировать выборы - боты в соцсетях
10. Благодарность медсестер за бракованные халаты - боты в соцсетях
11. Уголовные дела в Евросоюзе - Юлия Тимошенко
https://bykvu.com/ru/mysli/top-10-fejkov-o-petre-poroshenko/
треба розуміти, що коли єрмак говорить про інформаційну війну проти України, то в першу чергу він має на увазі негатив, який висловлюється українцями в бік безпосередньо зеленського.
коли вони кажуть про батальйони інтернет-тролів - вони мають на увазі тих дописувачів соціальних мереж, які виступають саме проти зеленського.
вони не захищають й не опікуються Україною, вони захищають й опікуються виключно собою у владі.
й всі їхні дії й рішення спрямовані й приймаються виключно з огляду на себе.
Выборы следует проводить чаще, так как за 5 лет эти существа наивным украинцам крыши сносят.