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Новости Политика Украины
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интернет (1691) боты (62) кибербезопасность (636) Ермак Андрей (1192)

"Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В информационной войне против Украины применяются целые батальоны интернет-троллей. Это является одним из элементов гибридной войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Что касается нашей страны, то в информационной войне против Украины применяются батальоны интернет-троллей, ботов, запускаются фейкометы и пропагандистские снаряды. Слово сегодня стает очень мощным оружием, которое поражает не тело, а мозг и сердце человек", - отметил Ермак.

Глава ОП также добавил, что информационная война является одним из проявлений гибридной войны против Украины.

Читайте: В ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки", - Ермак

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
Один Ермак полка тролей стоит . Хотя наверное троли столько ущерба не нанесут.
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11.03.2021 13:40
+18
Згадую весну 2019 року - на ЦН було в разів 10 більше коментаторів ніж зараз і всі вони топили за Зе. Звідки вони взялись і куди поділись? Поясніть, агент Козир.
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11.03.2021 13:45
+15
Посмотрим, что он в понедельник будет говорить "Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 4657
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11.03.2021 13:40
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Один Ермак полка тролей стоит . Хотя наверное троли столько ущерба не нанесут.
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11.03.2021 13:40 Ответить
он просто переживает за конкуренцию
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11.03.2021 13:49 Ответить
Г+Г
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11.03.2021 13:40 Ответить
Посмотрим, что он в понедельник будет говорить "Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 4657
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11.03.2021 13:40 Ответить
И командует всеми ермак!
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11.03.2021 13:41 Ответить
Да. Зеботов много. Но они тупы.
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11.03.2021 13:41 Ответить
Им катастрофически не хватает буквы "р" в последнем слове...
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11.03.2021 14:19 Ответить
А ви що робите, щоб знищити ворога? Ниєте як терпіли?! І далі крадете та руйнуєте з середини.
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11.03.2021 13:41 Ответить
Вони воюють проти Пороха.
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11.03.2021 13:46 Ответить
Врався твій порох комусь.
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11.03.2021 19:22 Ответить
это он про Bellingcat что ли? "Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 9805
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11.03.2021 13:43 Ответить
Что тут делать патриотам?
Здесь всё густо засижено тролями. В основном кацапские наёмники и порохоботы. Отличать их всё труднее так как методичка у них одна.
Суть её вы определили правильно: "Все им не так, президент плохой, власть плохая, все плохое, все пропало. "
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11.03.2021 13:50 Ответить
"патриоты" из зебилов и ермака - как из г*овна пуля))
впрочем, зебилы давно это не отрицают и бегают "поЦриотить" на 112 та "наш", к шмарию и дубинскому"Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак - Цензор.НЕТ 6935
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11.03.2021 14:39 Ответить
"Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак - Цензор.НЕТ 5068
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11.03.2021 14:45 Ответить
Барига і 20% не набирає.
Досить скігліті - зливайте шоколадну гниду!
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11.03.2021 19:24 Ответить
зелень хоче узурпувати інфопростір, об'явивши ворогів зюзі ворогами України
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11.03.2021 13:43 Ответить
ВІн спочатку хотів оголосити їх шатунами. Але йому пояснили, що так вже робили до нього.
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11.03.2021 19:25 Ответить
Да ладно интернет троли.....черт с ними....А вот что творитса на ТВ?....там куча "экспертов" манипулируют фактами и словами так что аж тошнит..."Эксперты" одни и те же...все работают на Росси в открытую и НАГЛО.....Может уже пора закрыть Партию Шария и ОПЗЖ....Хватит слушать ихнюю муть....Может уже хватит смотреть Азарова по УТВ....
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11.03.2021 13:44 Ответить
А зачем вы смотрите тв??? Как ёжики, которые плакали, но ели кактус. "Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 8399
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11.03.2021 13:46 Ответить
Згадую весну 2019 року - на ЦН було в разів 10 більше коментаторів ніж зараз і всі вони топили за Зе. Звідки вони взялись і куди поділись? Поясніть, агент Козир.
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11.03.2021 13:45 Ответить
Запитання не за адресою.
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11.03.2021 15:22 Ответить
Уйди не мучайся, боец хренов
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11.03.2021 13:46 Ответить
З наближенням виходу фільму про зрив операції по «вагнерівцям» все сильніше і сильніше пригоряє передак ЗєДєрмака.
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11.03.2021 13:49 Ответить
Вы думаете, это он про ольгинских троллей Пригожина пишет или про зеле-ботов?
НЕТ!
Он это пишет про мифических ПОРОХО-БОТОВ!!!
"Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 16
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11.03.2021 13:50 Ответить
Это подготовка ,начала работы зеботов за деньги гос.бюджета.Зенелох анонсировал ,начало работы с 11.03.под чутким руководством,крупного специалиста от г+г,а сейчас министра непонятно какой культуры ткаченко.
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11.03.2021 13:50 Ответить
Этот неловкий момент, когда батальоны кацапский и каломойских интернет тролей привели к власти зеленского и дерьмака.
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11.03.2021 13:50 Ответить
Знатно подгорает у резидента "Козыря"=)

путин новичкистов уже выслал)
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11.03.2021 13:51 Ответить
дерьмак брехать не будет...
"Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак - Цензор.НЕТ 5519

..
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11.03.2021 13:52 Ответить
ничего святого! порошенко своего вообще убил!
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11.03.2021 14:02 Ответить
и съел..
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11.03.2021 14:18 Ответить
"Глава ОП также добавил, что информационная война является одним из проявлений гибридной войны против Украины".

Завдяки тому Клоун став преЗЕдентом, а агент ФСБ Козирь став у нього головою адміністрації, що проти України і проти Порошенка Бєня разом з п'ятою колоною за підтримки Кремля розв'язали інформаційну гібридну війну.
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11.03.2021 13:55 Ответить
ЗЕ-тролей!
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11.03.2021 13:58 Ответить
Всегда ведь можно сказать, что все кто против тебя - против Украины. При Порохе тоже так делали, когда на бордах его лицо против Путина рисовали. Народ оценил этот маневр на выборах.
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11.03.2021 13:59 Ответить
Так і є. Тільки дивно інше, що практично всі ці тролі, які топлять проти України чомусь підтримують Зеленського.
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11.03.2021 14:00 Ответить
Зеленского поддерживает народ Украины. А с Бутусовым и его ботами здесь придется разобраться. Давно пора закрыть эту помойку!
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11.03.2021 14:20 Ответить
угу
топ фейков против порошенко
1. Поздравление путина с днем россии - верещук на канале ictv
2. Убийство брата - "Украинские сенсации-2019" на канале "1+1"
3. Бегство от националистов - боты в соцсетях
4. Отказ от Крыма в обмен на вступление в НАТО - экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и журналист Дмитрий Гордон
5. Порошенко никогда не был на Майдане - российский телеканал "Россия 24".
6. Обогатился в 82 раза - боты в соцсетях
7. 400 тыс. долларов за встречу с Трампом - Би-Би-Си
8. Порошенко организовал церковный раскол ради победы на выборах - Russia Today
9. Порошенко хочет узурпировать власть/фальсифицировать выборы - боты в соцсетях
10. Благодарность медсестер за бракованные халаты - боты в соцсетях
11. Уголовные дела в Евросоюзе - Юлия Тимошенко

https://bykvu.com/ru/mysli/top-10-fejkov-o-petre-poroshenko/
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11.03.2021 14:01 Ответить
"Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак - Цензор.НЕТ 1763
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11.03.2021 14:02 Ответить
это тем кто рассказывал что никто в киев не приезжал
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11.03.2021 14:03 Ответить
Ермак -это фсбэшный агент козырь
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11.03.2021 14:10 Ответить
"Що стосується нашої країни, то в інформаційній війні проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів, ботів, запускаються фейкомети і пропагандистські снаряди". Джерело: https://censor.net/ua/n3252652
треба розуміти, що коли єрмак говорить про інформаційну війну проти України, то в першу чергу він має на увазі негатив, який висловлюється українцями в бік безпосередньо зеленського.
коли вони кажуть про батальйони інтернет-тролів - вони мають на увазі тих дописувачів соціальних мереж, які виступають саме проти зеленського.
вони не захищають й не опікуються Україною, вони захищають й опікуються виключно собою у владі.
й всі їхні дії й рішення спрямовані й приймаються виключно з огляду на себе.
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11.03.2021 14:15 Ответить
И очень много интернет-троллей привлечено для межолигархических разборок. Все пытаются обмануть наивных украинцев, чтобы они поддерживали подчиненных им политиков. Кстати интернет-тролли по сути это не только комментаторы, но и всякие аналитики, политлологи, блогеры, многие из журналистов.
Выборы следует проводить чаще, так как за 5 лет эти существа наивным украинцам крыши сносят.
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11.03.2021 14:37 Ответить
Вы на плечах этих троллей пришли к власти. Ваши тролли до сих пор и работают
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11.03.2021 15:23 Ответить
До речі, ті ж тролі посилено агітували і за Зеленського.
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11.03.2021 15:45 Ответить
Тролли-комментаторы не эффективны, напрасно тужатся. Их сразу видно. Они всегда обвешаны штампами, как мартышка очками(окулярами) и тычат ими во все темы. Шо, не так? И не надо говорить, шо я дура - сама знаю.
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11.03.2021 15:48 Ответить
И кто-кто командир этих тролей?
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11.03.2021 16:32 Ответить
А самому запрос закинуть: "Боты, ЛОМы, тролли" и почитать?
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11.03.2021 18:58 Ответить
рота какао ботвы тут сидит.
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12.03.2021 02:35 Ответить
 
 