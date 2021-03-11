"Против Украины применяются батальоны интернет-троллей", - Ермак

В информационной войне против Украины применяются целые батальоны интернет-троллей. Это является одним из элементов гибридной войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Что касается нашей страны, то в информационной войне против Украины применяются батальоны интернет-троллей, ботов, запускаются фейкометы и пропагандистские снаряды. Слово сегодня стает очень мощным оружием, которое поражает не тело, а мозг и сердце человек", - отметил Ермак.

Глава ОП также добавил, что информационная война является одним из проявлений гибридной войны против Украины.

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