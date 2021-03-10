РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10422 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 415 30

В ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки", - Ермак

В ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большой двадцатки" назвал соблюдение режима прекращения огня принципиальным условием для продвижения переговоров в Нормандском и Минском форматах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Для этого будут обсуждаться дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня, в частности, в сфере безопасности рабочей группы Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Ермак рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе. По его словам, в течение нескольких месяцев после введения режима прекращения огня удалось сохранить жизни многих украинских военных, однако с недавних пор "режим тишины" все чаще нарушается со стороны противника.

Глава ОП сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников Нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак: План мира на Донбассе лежит на столе, ждем реакции России

Автор: 

G7 (833) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1256)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников Нормандского формата
Потужно! Зедебіли, це перемога?
показать весь комментарий
10.03.2021 22:53
+8
Фсбшное мусорыло в каждой бочке затычка...
Нет полномочий ни у тебя ни у "советников" о чем либо договариваться.
Дохера два старых комуняки "нарегулировали" с кацапами?
показать весь комментарий
10.03.2021 23:05
+6
дЕрьмак новый Крысадэнт Украины,Зеля уехал в Италию...на ранчо в гольф играет с Юлькай Мендельвошкой
показать весь комментарий
10.03.2021 23:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников Нормандского формата
Потужно! Зедебіли, це перемога?
показать весь комментарий
10.03.2021 22:53 Ответить
Нагадує збори техпрацівниць підприємств, на яких будуть обговорювати бізнеспроекти, Результати будуть аналогічні - пуста балаканина.
показать весь комментарий
11.03.2021 07:09 Ответить
Я бы в слове лидеров , л на п поменял ,но Германии не подходит.
показать весь комментарий
11.03.2021 07:59 Ответить
Один ярий ворог і двоє нібито союзнічков.
показать весь комментарий
10.03.2021 22:53 Ответить
А мне понравилось- усилим контроль за усилением контроля над контролем по соблюдению тишины. Это просто феерический звездец, товарисчи! Фсбшная мразь дерьмак продолжает толкать Украину к прекращению огня и сдаче позиций под марочкой перемирия. Правда исключительно с нашей стороны перемирие.
показать весь комментарий
11.03.2021 00:53 Ответить
В эту минуту их кураторы гебнявые убили нашего воина ! Зеленский и Ермак выродки , должны гореть в аду
показать весь комментарий
11.03.2021 01:21 Ответить
Щось не той колір...
показать весь комментарий
10.03.2021 23:02 Ответить
видосики,которые и даром никому не нужны ,так как советники могут посоветовать какая туалетная бумага предпочтительнее .для написания того,что ,во времья видеоконференции эти советники насоветовали ...
показать весь комментарий
10.03.2021 23:01 Ответить
Гитлер звонит Сралину в 4 часа утра 22 июня 1941 года...
Ну что Кацо, я буду бомбить советских пацанов согласно братскому договору Молотов-Риббентроп...Сралин бросил трубку...
Сралин звонит Гитлеру 2 июля 1941 года...,мой фюрер,ти дапустиль большой ашипка,я палажю на алтарь паБЕДы 50 млн саветских ГУЛАГ сальдат,но я тибья пабидю в 1945 году...,Гитлер отвечает ...закажи у Рузвельта миллионы тонн тушонки,без жратвы сдохнешь
показать весь комментарий
10.03.2021 23:03 Ответить
І ШО? Дупу їм намилити було б краще...
показать весь комментарий
10.03.2021 23:05 Ответить
Фсбшное мусорыло в каждой бочке затычка...
Нет полномочий ни у тебя ни у "советников" о чем либо договариваться.
Дохера два старых комуняки "нарегулировали" с кацапами?
показать весь комментарий
10.03.2021 23:05 Ответить
Зеленський, Путін і Донбас | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=1CxhHrGQTDk
показать весь комментарий
10.03.2021 23:06 Ответить
дЕрьмак новый Крысадэнт Украины,Зеля уехал в Италию...на ранчо в гольф играет с Юлькай Мендельвошкой
показать весь комментарий
10.03.2021 23:09 Ответить
У Витали Портникова было недавно подписчиков всего 32 000,пару тройку раз я его на Цензоре рекламнул,сегодня уже у Витали 42 000....
показать весь комментарий
10.03.2021 23:16 Ответить
А я уже лет 10 как читаю Портникова, и всегда поражаюсь, как он все замечает, сопоставляет и делает выводы. Иногда прочтешь- и думаешь- ну нет, не может быть! А потом, увы, оказывается правдой, все как он предполагал- все так и вышло. И в отличии от многих журнаглистов и журнашлюх- имеет четкую одну и ту же позицию много лет. Не колеблется с линией правящей партии, как люси , наемы, серлещи, кошкины и казанские, ну и еще один местный)))
показать весь комментарий
11.03.2021 00:59 Ответить
Вот бы такого в советники! Да кому, окромя патриотов, правда нужна?
показать весь комментарий
11.03.2021 08:10 Ответить
Комірник ОПи рулить політикою, а наркоша нюхає кокс.
показать весь комментарий
10.03.2021 23:28 Ответить
Семь лет наркотраффик поделить не могут никак.
показать весь комментарий
10.03.2021 23:50 Ответить
Найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 4093
показать весь комментарий
11.03.2021 00:34 Ответить
КОГДА УЖЕ ЭТИ ЗЕБИЛЬНЫЕ ПОЙМУТ!
КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТСЯ ДО ЗУБОВ!И ЯДЕРНОЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ!И ТОГДА БУДЕТ МИР!
показать весь комментарий
11.03.2021 00:34 Ответить
Это Вы , когда поймёте ,что они изначально поставлены для того , чтобы Украины не существовало и делают все ,чтобы выполнить свою задачу
показать весь комментарий
11.03.2021 01:26 Ответить
Это ты сейчас к кому? Неужели к писюанисту? Действительно надеешся?
показать весь комментарий
11.03.2021 08:13 Ответить
Найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 8922
показать весь комментарий
11.03.2021 00:50 Ответить
Кріт сяде в центрі щоб все добре занотувати і зателефонувати по державному захищеному зв'язку прямо на Стару площу - фюреру.
показать весь комментарий
11.03.2021 06:24 Ответить
Российских друзей междусобойчик.
показать весь комментарий
11.03.2021 06:33 Ответить
Пока нет участия США и Англии это пустой звук вся эта "нормандская четверка"
показать весь комментарий
11.03.2021 08:15 Ответить
ермаку с Зеленским надо подарить по золотой швабре с дистанционным управлением, чтобы каждое утро она каждого из них била по их тупой башке и выбивала из каждого дурь... если не работает формат 6 лет, может послать расию найух и общаться только с американцами и англичанами...
показать весь комментарий
11.03.2021 08:23 Ответить
Ермак должен сидеть в тюрьме
показать весь комментарий
11.03.2021 08:52 Ответить
 
 