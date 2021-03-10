В ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки", - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большой двадцатки" назвал соблюдение режима прекращения огня принципиальным условием для продвижения переговоров в Нормандском и Минском форматах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Для этого будут обсуждаться дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня, в частности, в сфере безопасности рабочей группы Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Ермак рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе. По его словам, в течение нескольких месяцев после введения режима прекращения огня удалось сохранить жизни многих украинских военных, однако с недавних пор "режим тишины" все чаще нарушается со стороны противника.

Глава ОП сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников Нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта на Донбассе.

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