В ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки", - Ермак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большой двадцатки" назвал соблюдение режима прекращения огня принципиальным условием для продвижения переговоров в Нормандском и Минском форматах
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Для этого будут обсуждаться дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня, в частности, в сфере безопасности рабочей группы Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.
Ермак рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе. По его словам, в течение нескольких месяцев после введения режима прекращения огня удалось сохранить жизни многих украинских военных, однако с недавних пор "режим тишины" все чаще нарушается со стороны противника.
Глава ОП сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников Нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта на Донбассе.
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Потужно! Зедебіли, це перемога?
Ну что Кацо, я буду бомбить советских пацанов согласно братскому договору Молотов-Риббентроп...Сралин бросил трубку...
Сралин звонит Гитлеру 2 июля 1941 года...,мой фюрер,ти дапустиль большой ашипка,я палажю на алтарь паБЕДы 50 млн саветских ГУЛАГ сальдат,но я тибья пабидю в 1945 году...,Гитлер отвечает ...закажи у Рузвельта миллионы тонн тушонки,без жратвы сдохнешь
Нет полномочий ни у тебя ни у "советников" о чем либо договариваться.
Дохера два старых комуняки "нарегулировали" с кацапами?
https://www.youtube.com/watch?v=1CxhHrGQTDk
КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТСЯ ДО ЗУБОВ!И ЯДЕРНОЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ!И ТОГДА БУДЕТ МИР!