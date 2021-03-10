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Новини Агресія Росії проти України
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Найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів "нормандської четвірки", - Єрмак

Найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн "Великої двадцятки" назвав дотримання режиму припинення вогню важливою умовою для просування переговорів у Нормандському і Мінському форматах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Для цього обговорюватимуться додаткові заходи щодо посилення контролю за режимом припинення вогню, зокрема, у сфері безпеки робочої групи Тристоронньої контактної групи", - сказано в повідомленні.

Єрмак розповів дипломатам про поточну ситуацію на Донбасі. За його словами, впродовж декількох місяців після введення режиму припинення вогню вдалося зберегти життя багатьох українських військових, проте віднедавна "режим тиші" дедалі частіше порушується з боку противника.

Глава ОП повідомив, що найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів держав - учасників Нормандського формату, на якій обговорюватиметься врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте також: Гармаш про новий мирний план стосовно Донбасу: Росія вже на початковому етапі розробки цих пропозицій заявила, що це не може бути планом

Автор: 

G-7 G7 (1032) Донбас (22354) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1369)


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Топ коментарі
+14
в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников Нормандского формата
Потужно! Зедебіли, це перемога?
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10.03.2021 22:53
+8
Фсбшное мусорыло в каждой бочке затычка...
Нет полномочий ни у тебя ни у "советников" о чем либо договариваться.
Дохера два старых комуняки "нарегулировали" с кацапами?
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10.03.2021 23:05
+6
дЕрьмак новый Крысадэнт Украины,Зеля уехал в Италию...на ранчо в гольф играет с Юлькай Мендельвошкой
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10.03.2021 23:09
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в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников Нормандского формата
Потужно! Зедебіли, це перемога?
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10.03.2021 22:53 Відповісти
Нагадує збори техпрацівниць підприємств, на яких будуть обговорювати бізнеспроекти, Результати будуть аналогічні - пуста балаканина.
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11.03.2021 07:09 Відповісти
Я бы в слове лидеров , л на п поменял ,но Германии не подходит.
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11.03.2021 07:59 Відповісти
Один ярий ворог і двоє нібито союзнічков.
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10.03.2021 22:53 Відповісти
А мне понравилось- усилим контроль за усилением контроля над контролем по соблюдению тишины. Это просто феерический звездец, товарисчи! Фсбшная мразь дерьмак продолжает толкать Украину к прекращению огня и сдаче позиций под марочкой перемирия. Правда исключительно с нашей стороны перемирие.
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11.03.2021 00:53 Відповісти
В эту минуту их кураторы гебнявые убили нашего воина ! Зеленский и Ермак выродки , должны гореть в аду
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11.03.2021 01:21 Відповісти
Щось не той колір...
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10.03.2021 23:02 Відповісти
видосики,которые и даром никому не нужны ,так как советники могут посоветовать какая туалетная бумага предпочтительнее .для написания того,что ,во времья видеоконференции эти советники насоветовали ...
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10.03.2021 23:01 Відповісти
Гитлер звонит Сралину в 4 часа утра 22 июня 1941 года...
Ну что Кацо, я буду бомбить советских пацанов согласно братскому договору Молотов-Риббентроп...Сралин бросил трубку...
Сралин звонит Гитлеру 2 июля 1941 года...,мой фюрер,ти дапустиль большой ашипка,я палажю на алтарь паБЕДы 50 млн саветских ГУЛАГ сальдат,но я тибья пабидю в 1945 году...,Гитлер отвечает ...закажи у Рузвельта миллионы тонн тушонки,без жратвы сдохнешь
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10.03.2021 23:03 Відповісти
І ШО? Дупу їм намилити було б краще...
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10.03.2021 23:05 Відповісти
Фсбшное мусорыло в каждой бочке затычка...
Нет полномочий ни у тебя ни у "советников" о чем либо договариваться.
Дохера два старых комуняки "нарегулировали" с кацапами?
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10.03.2021 23:05 Відповісти
Зеленський, Путін і Донбас | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=1CxhHrGQTDk
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10.03.2021 23:06 Відповісти
дЕрьмак новый Крысадэнт Украины,Зеля уехал в Италию...на ранчо в гольф играет с Юлькай Мендельвошкой
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10.03.2021 23:09 Відповісти
У Витали Портникова было недавно подписчиков всего 32 000,пару тройку раз я его на Цензоре рекламнул,сегодня уже у Витали 42 000....
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10.03.2021 23:16 Відповісти
А я уже лет 10 как читаю Портникова, и всегда поражаюсь, как он все замечает, сопоставляет и делает выводы. Иногда прочтешь- и думаешь- ну нет, не может быть! А потом, увы, оказывается правдой, все как он предполагал- все так и вышло. И в отличии от многих журнаглистов и журнашлюх- имеет четкую одну и ту же позицию много лет. Не колеблется с линией правящей партии, как люси , наемы, серлещи, кошкины и казанские, ну и еще один местный)))
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11.03.2021 00:59 Відповісти
Вот бы такого в советники! Да кому, окромя патриотов, правда нужна?
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11.03.2021 08:10 Відповісти
Комірник ОПи рулить політикою, а наркоша нюхає кокс.
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10.03.2021 23:28 Відповісти
Семь лет наркотраффик поделить не могут никак.
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10.03.2021 23:50 Відповісти
Найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 4093
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11.03.2021 00:34 Відповісти
КОГДА УЖЕ ЭТИ ЗЕБИЛЬНЫЕ ПОЙМУТ!
КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТСЯ ДО ЗУБОВ!И ЯДЕРНОЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ!И ТОГДА БУДЕТ МИР!
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11.03.2021 00:34 Відповісти
Это Вы , когда поймёте ,что они изначально поставлены для того , чтобы Украины не существовало и делают все ,чтобы выполнить свою задачу
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11.03.2021 01:26 Відповісти
Это ты сейчас к кому? Неужели к писюанисту? Действительно надеешся?
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11.03.2021 08:13 Відповісти
Найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів "нормандської четвірки", - Єрмак - Цензор.НЕТ 8922
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11.03.2021 00:50 Відповісти
Кріт сяде в центрі щоб все добре занотувати і зателефонувати по державному захищеному зв'язку прямо на Стару площу - фюреру.
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11.03.2021 06:24 Відповісти
Российских друзей междусобойчик.
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11.03.2021 06:33 Відповісти
Пока нет участия США и Англии это пустой звук вся эта "нормандская четверка"
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11.03.2021 08:15 Відповісти
ермаку с Зеленским надо подарить по золотой швабре с дистанционным управлением, чтобы каждое утро она каждого из них била по их тупой башке и выбивала из каждого дурь... если не работает формат 6 лет, может послать расию найух и общаться только с американцами и англичанами...
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11.03.2021 08:23 Відповісти
Ермак должен сидеть в тюрьме
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11.03.2021 08:52 Відповісти
 
 