Найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів "нормандської четвірки", - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн "Великої двадцятки" назвав дотримання режиму припинення вогню важливою умовою для просування переговорів у Нормандському і Мінському форматах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Для цього обговорюватимуться додаткові заходи щодо посилення контролю за режимом припинення вогню, зокрема, у сфері безпеки робочої групи Тристоронньої контактної групи", - сказано в повідомленні.

Єрмак розповів дипломатам про поточну ситуацію на Донбасі. За його словами, впродовж декількох місяців після введення режиму припинення вогню вдалося зберегти життя багатьох українських військових, проте віднедавна "режим тиші" дедалі частіше порушується з боку противника.

Глава ОП повідомив, що найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів держав - учасників Нормандського формату, на якій обговорюватиметься врегулювання конфлікту на Донбасі.

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