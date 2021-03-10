Найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів "нормандської четвірки", - Єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн "Великої двадцятки" назвав дотримання режиму припинення вогню важливою умовою для просування переговорів у Нормандському і Мінському форматах
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Для цього обговорюватимуться додаткові заходи щодо посилення контролю за режимом припинення вогню, зокрема, у сфері безпеки робочої групи Тристоронньої контактної групи", - сказано в повідомленні.
Єрмак розповів дипломатам про поточну ситуацію на Донбасі. За його словами, впродовж декількох місяців після введення режиму припинення вогню вдалося зберегти життя багатьох українських військових, проте віднедавна "режим тиші" дедалі частіше порушується з боку противника.
Глава ОП повідомив, що найближчим часом відбудеться відеоконференція радників лідерів держав - учасників Нормандського формату, на якій обговорюватиметься врегулювання конфлікту на Донбасі.
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Потужно! Зедебіли, це перемога?
Ну что Кацо, я буду бомбить советских пацанов согласно братскому договору Молотов-Риббентроп...Сралин бросил трубку...
Сралин звонит Гитлеру 2 июля 1941 года...,мой фюрер,ти дапустиль большой ашипка,я палажю на алтарь паБЕДы 50 млн саветских ГУЛАГ сальдат,но я тибья пабидю в 1945 году...,Гитлер отвечает ...закажи у Рузвельта миллионы тонн тушонки,без жратвы сдохнешь
Нет полномочий ни у тебя ни у "советников" о чем либо договариваться.
Дохера два старых комуняки "нарегулировали" с кацапами?
https://www.youtube.com/watch?v=1CxhHrGQTDk
КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТСЯ ДО ЗУБОВ!И ЯДЕРНОЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ!И ТОГДА БУДЕТ МИР!