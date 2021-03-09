Ермак: План мира на Донбассе лежит на столе, ждем реакции России

План мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска", соответствует нормам международного права... Подчеркиваю, план мирный - на столе... и мы очень ожидаем такой ​​же позиции со стороны РФ", - сказал Ермак.

По его словам, если Россия не соглашается, "это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

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Представитель Украины на консультациях в "нормандском формате" на уровне политических советников пояснил, что речь идет об "очень мощном шаге", предложенном Германией и Францией. Как надеется Ермак, он будет "предметом мощного обсуждения через неделю - две" во время видеоконференции в "нормандском формате": создание так называемых кластеров, которые могут "стать в случае согласования основной для Дорожной карты, которая закончилась бы установлением мира на Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов".

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Руководитель ОП назвал наибольшим на сегодня достижением в Минском процессе многомесячный режим прекращения огня. Хотя, по его словам, "к сожалению, с элементами и фактами провокаций", которые критически увеличились в последние месяцы. Украина потеряла 11 своих героев, напомнил он, несколько десятков были ранены.

"Считаем, что международные сигналы к РФ о необходимости сохранения режима (прекращение огня. - Ред.) являются важным условием для продолжения всех других переговоров", - подчеркнул Ермак.

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При этом он отметил, что украинская сторона считает, что контроль за режимом прекращения огня должен быть более строгим, а ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий и немного расширить свой мандат для наблюдения, "ведь есть все предпосылки, чтобы этот режим выполнялся".