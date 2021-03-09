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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Ермак: План мира на Донбассе лежит на столе, ждем реакции России

Ермак: План мира на Донбассе лежит на столе, ждем реакции России

План мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска", соответствует нормам международного права... Подчеркиваю, план мирный - на столе... и мы очень ожидаем такой ​​же позиции со стороны РФ", - сказал Ермак.

По его словам, если Россия не соглашается, "это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

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Представитель Украины на консультациях в "нормандском формате" на уровне политических советников пояснил, что речь идет об "очень мощном шаге", предложенном Германией и Францией. Как надеется Ермак, он будет "предметом мощного обсуждения через неделю - две" во время видеоконференции в "нормандском формате": создание так называемых кластеров, которые могут "стать в случае согласования основной для Дорожной карты, которая закончилась бы установлением мира на Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов".

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Руководитель ОП назвал наибольшим на сегодня достижением в Минском процессе многомесячный режим прекращения огня. Хотя, по его словам, "к сожалению, с элементами и фактами провокаций", которые критически увеличились в последние месяцы. Украина потеряла 11 своих героев, напомнил он, несколько десятков были ранены.

"Считаем, что международные сигналы к РФ о необходимости сохранения режима (прекращение огня. - Ред.) являются важным условием для продолжения всех других переговоров", - подчеркнул Ермак.

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При этом он отметил, что украинская сторона считает, что контроль за режимом прекращения огня должен быть более строгим, а ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий и немного расширить свой мандат для наблюдения, "ведь есть все предпосылки, чтобы этот режим выполнялся".

Автор: 

переговоры (4915) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+65
план, написанный в кремле....
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09.03.2021 23:07
+61
Чому цей зрадник і агент ворога ще не заарештований?
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09.03.2021 23:07
+39
Відкритий аґент спецслужб рф,якому прислуговує Зєля,розказує про план капітуляції...
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09.03.2021 23:12
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Та в завхоза тільки туалетна бумага,а взаємовідношення з іншими країнами, це повиненно робити МЗС, А в зеленського--все через дупу,тому так іживем.
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10.03.2021 10:31 Ответить
"Ждем" - это так по клоунски. Страну не боитесь прождать, ждуны **....ные!
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10.03.2021 10:41 Ответить
"предложенный Германией и Францией"? - уже смешно!
Два стратегических партнера России могут предложить что-то полезное для Украины?
Да и Ермаку не мешало бы вернуться к своим прямым обязанностям - купить скрепки, степлер, дырокол и подшивать документы которых достаточно понаподписывал его работодатель Зеленский...
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10.03.2021 10:45 Ответить
Таккккккккккк...??????
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10.03.2021 15:03 Ответить
А кто этот "план" видел вообще?
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10.03.2021 10:46 Ответить
Ермак ждет, когда же рак свиснет?
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10.03.2021 11:10 Ответить
Мені цікаво навіщо і який х..... виставляє от такі теми? Бутусов, вони нам потрібні ці кацапські та жидівські мавпи ? Навіщо ви усіх їх рекламуєте? Ще не вся країна знає що таке зеленман, коломойман, єрмакОУ , портнОУ , дебільський, бужанськман...Начорта нам їх дурнуваті брехливі висери? Для кого? Може досить вже постити різне лайно ,розкручуючи цих покидьків?
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10.03.2021 11:10 Ответить
Україні потрібне звільнення УСІХ окупованих рашисстами територій та Перемога а не "мир" з окупантами!!!
Зрадники мають седіти у в'язниці а не у офісі президента!
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10.03.2021 11:22 Ответить
На каком столе?
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10.03.2021 11:27 Ответить
ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира. --------- А зачем ждать что оно заявит? То, что сатанинское отродье человечества заявляет, всегда противоположно тому что оно делает. Да и вообще, когда в своей поганой истории клятый сатанат хотел мира? Ждать это от русомразных мутантов такой же бред как ждать от вирусов ковида что они продлят жизнь каждому до 300 лет.
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10.03.2021 11:44 Ответить
ермака уже тыкнули личиком в стол https://news.obozrevatel.com/russia/v-rossii-otvetili-ermaku-na-mirnyij-plan-po-donbassu.htm?_gl=1*1*******_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNTM2OTE5Mi4zNjUuMS4xNjE1MzY5MjM5LjA.&_ga=2.8393142.2056994362.1614242209-305513814.1471379554 В России сообщили, что ничего не знают о мирном плане по урегулированию военного конфликта на Донбассе, который предложил глава ОП Андрей Ермак
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10.03.2021 11:49 Ответить
з твоєї чекалки ллється тільки лайно, утирок трахнутий з-за рогу членом *****!
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10.03.2021 11:55 Ответить
А где этот план можно почитать?
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10.03.2021 12:17 Ответить
Піськов каже, що нема. Полтергейст ??
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10.03.2021 13:17 Ответить
Зєлю геть. Дострокові. Ось - план України і українців. Єрмака на нари, зрадника
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10.03.2021 13:38 Ответить
Ермак, с нетерпением ждём фильм Беллингкэта про "вагнергейт". Там про твои с зеленским все планы капитуляции раскажут. У вас, животных, получилось только пока предателя демченко, по указу *****, посадить начальником комитета по разведке при, так называемом президенте. А с водой в крым и посадкой Пороха, пока у вас пролёт получился.
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10.03.2021 14:10 Ответить
Панове зелені миротворці, вам і вашому плану Путлєр надавав крутний момент, а віссю обертання був "певний" орган.
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10.03.2021 14:23 Ответить
Какая может быть реинтеграция. Язык там русский, деньги российские и товары тоже. И это уже семь лет.
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10.03.2021 14:29 Ответить
Єрмак, прокинься!
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10.03.2021 15:20 Ответить
кремлевская крыса поставленная в Омане смотрящим над малоПИД,,,росом готовит "планы мира" смешно слышать....
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10.03.2021 15:31 Ответить
Какой план мира? Гнида кремлевская подковерная! Кремлю подходит только один план - впихивание донбаса в виде автономии для дальнейшей дестабилизации всей Украины!
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10.03.2021 15:44 Ответить
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