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Єрмак: план миру на Донбасі лежить на столі, чекаємо реакції Росії

Єрмак: план миру на Донбасі лежить на столі, чекаємо реакції Росії

План мирного врегулювання на Донбасі, підготовлений Україною та західними партнерами, чекає, коли Росія або схвалить його, або заявить відкрито, що не хоче миру.

Про це голова Офісу президенту Андрій Єрмак заявив під час онлайн-дискусії на тему "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, який, як ми вважаємо, відповідає духу "Мінська", відповідає нормам міжнародного права… Підкреслюю, план мирний - на столі… і ми дуже чекаємо на таку ж позицію з боку РФ", - сказав Єрмак.

За його словами, якщо Росія не погоджується, "це означає, що вона не хоче припинення війни та настання миру на території Донбасу".

Представник України на консультаціях у "нормандському форматі" на рівні політичних радників пояснив, що йдеться про "дуже потужний крок", запропонований Німеччиною і Францією. Як сподівається Єрмак, він буде "предметом потужного обговорення за тиждень – два" під час відеоконференції у "нормандському форматі": створення так званих кластерів, які можуть "стати в разі узгодження основною для Дорожньої карти, яка закінчилася би встановленням миру на Донбасі, реінтеграцією окупованих територій і проведенням місцевих виборів".

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Керівник ОП назвав найбільшим на сьогодні досягненням у Мінському процесі багатомісячний режим припинення вогню. Хоча, за його словами, "на жаль, з елементами та фактами провокацій", які критично збільшилися останніми місяцями. Україна втратила 11 своїх героїв, нагадав він, кілька десятків були поранені.

"Вважаємо, що міжнародні сигнали до РФ щодо необхідності збереження режиму (припинення вогню – ред.) є принциповою умовою для продовження всіх інших перемовин", - підкреслив Єрмак.

При цьому він зазначив, що українська сторона вважає, що контроль за режимом припинення вогню має бути суворішим, а ОБСЄ повинна взяти на себе більше повноважень і трохи розширити свій мандат для спостереження, "адже є всі передумови, щоб цей режим виконувався".

Автор: 

перемовини (2852) Донбас (22354) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+65
план, написанный в кремле....
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09.03.2021 23:07
+61
Чому цей зрадник і агент ворога ще не заарештований?
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09.03.2021 23:07
+39
Відкритий аґент спецслужб рф,якому прислуговує Зєля,розказує про план капітуляції...
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09.03.2021 23:12
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Та в завхоза тільки туалетна бумага,а взаємовідношення з іншими країнами, це повиненно робити МЗС, А в зеленського--все через дупу,тому так іживем.
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10.03.2021 10:31 Відповісти
"Ждем" - это так по клоунски. Страну не боитесь прождать, ждуны **....ные!
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10.03.2021 10:41 Відповісти
"предложенный Германией и Францией"? - уже смешно!
Два стратегических партнера России могут предложить что-то полезное для Украины?
Да и Ермаку не мешало бы вернуться к своим прямым обязанностям - купить скрепки, степлер, дырокол и подшивать документы которых достаточно понаподписывал его работодатель Зеленский...
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10.03.2021 10:45 Відповісти
Таккккккккккк...??????
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10.03.2021 15:03 Відповісти
А кто этот "план" видел вообще?
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10.03.2021 10:46 Відповісти
Ермак ждет, когда же рак свиснет?
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10.03.2021 11:10 Відповісти
Мені цікаво навіщо і який х..... виставляє от такі теми? Бутусов, вони нам потрібні ці кацапські та жидівські мавпи ? Навіщо ви усіх їх рекламуєте? Ще не вся країна знає що таке зеленман, коломойман, єрмакОУ , портнОУ , дебільський, бужанськман...Начорта нам їх дурнуваті брехливі висери? Для кого? Може досить вже постити різне лайно ,розкручуючи цих покидьків?
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10.03.2021 11:10 Відповісти
Україні потрібне звільнення УСІХ окупованих рашисстами територій та Перемога а не "мир" з окупантами!!!
Зрадники мають седіти у в'язниці а не у офісі президента!
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10.03.2021 11:22 Відповісти
На каком столе?
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10.03.2021 11:27 Відповісти
ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира. --------- А зачем ждать что оно заявит? То, что сатанинское отродье человечества заявляет, всегда противоположно тому что оно делает. Да и вообще, когда в своей поганой истории клятый сатанат хотел мира? Ждать это от русомразных мутантов такой же бред как ждать от вирусов ковида что они продлят жизнь каждому до 300 лет.
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10.03.2021 11:44 Відповісти
ермака уже тыкнули личиком в стол https://news.obozrevatel.com/russia/v-rossii-otvetili-ermaku-na-mirnyij-plan-po-donbassu.htm?_gl=1*1*******_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNTM2OTE5Mi4zNjUuMS4xNjE1MzY5MjM5LjA.&_ga=2.8393142.2056994362.1614242209-305513814.1471379554 В России сообщили, что ничего не знают о мирном плане по урегулированию военного конфликта на Донбассе, который предложил глава ОП Андрей Ермак
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10.03.2021 11:49 Відповісти
з твоєї чекалки ллється тільки лайно, утирок трахнутий з-за рогу членом *****!
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10.03.2021 11:55 Відповісти
А где этот план можно почитать?
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10.03.2021 12:17 Відповісти
Піськов каже, що нема. Полтергейст ??
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10.03.2021 13:17 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові. Ось - план України і українців. Єрмака на нари, зрадника
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10.03.2021 13:38 Відповісти
Ермак, с нетерпением ждём фильм Беллингкэта про "вагнергейт". Там про твои с зеленским все планы капитуляции раскажут. У вас, животных, получилось только пока предателя демченко, по указу *****, посадить начальником комитета по разведке при, так называемом президенте. А с водой в крым и посадкой Пороха, пока у вас пролёт получился.
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10.03.2021 14:10 Відповісти
Панове зелені миротворці, вам і вашому плану Путлєр надавав крутний момент, а віссю обертання був "певний" орган.
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10.03.2021 14:23 Відповісти
Какая может быть реинтеграция. Язык там русский, деньги российские и товары тоже. И это уже семь лет.
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10.03.2021 14:29 Відповісти
Єрмак, прокинься!
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10.03.2021 15:20 Відповісти
кремлевская крыса поставленная в Омане смотрящим над малоПИД,,,росом готовит "планы мира" смешно слышать....
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10.03.2021 15:31 Відповісти
Какой план мира? Гнида кремлевская подковерная! Кремлю подходит только один план - впихивание донбаса в виде автономии для дальнейшей дестабилизации всей Украины!
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10.03.2021 15:44 Відповісти
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