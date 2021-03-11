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Мариуполь (5561) Метинвест (171) коронавирус (17030) кислород (70)

Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом для лечения больных COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом для лечения больных COVID-19

В период с 22 февраля по 8 марта Фонд Рината Ахметова и меткомбинат имени Ильича передали больницам Мариуполя около 7 тыс. кубометров жизненно необходимого газа - кислорода (1163 баллона по 6 кубометров).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Основную часть баллонов с кислородом распределили между больницами Мариуполя №1, №4 и №9, а также больницей скорой помощи.

В городской больнице №4 также будет построена новая газораспределительная станция, где подключат 60 дополнительных кислородных точек.

На сегодня, как свидетельствует статистика, в Мариуполе на лечении находятся 737 COVID-больных, среди которых 178 - на кислородной терапии. Газ для нее поставляет меткомбинат им. Ильича.

"В прошлом году Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова направила финансирование на строительство кислородных постов, оперативно обустроив более 300 точек подачи кислорода к больничным койкам в четырех больницах, лечащих больных с коронавирусом. Видя положительную динамику, мы приняли решение о дополнительном строительстве еще 345 точек подключения кислорода, необходимого медикам для спасения жизни пациентов", - подчеркнул генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Инвестиции Группы Метинвест в монтаж и обслуживание кислородной инфраструктуры составили более 70 млн грн.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
сколько заплатили тебе за рекламу, цензор?
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11.03.2021 19:50
+4
так они и продолжают снабжать больницы кислородом, плюс в ноябре прошлого года, установили кислородную станцию, обеспечивающую подачу кислорода к 172 койко-местам, а также сделали разводку кислорода к 104 койко-местам для пациентов Запорожской областной инфекционной клинической больницы
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11.03.2021 20:58
+2
Ахмет - харошій.
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11.03.2021 19:30
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А Запорожсталь ? Когда то бесплатно давала кислород запорожский больницам , но Минздрав придумали схему - всем капает 😀😀😜
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11.03.2021 19:24 Ответить
так они и продолжают снабжать больницы кислородом, плюс в ноябре прошлого года, установили кислородную станцию, обеспечивающую подачу кислорода к 172 койко-местам, а также сделали разводку кислорода к 104 койко-местам для пациентов Запорожской областной инфекционной клинической больницы
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11.03.2021 20:58 Ответить
Ахмет - харошій.
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11.03.2021 19:30 Ответить
Ахметов хоть и олигарх, но наш олигарх. И заинтересован в здоровье своих работников.
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12.03.2021 06:13 Ответить
правило так вот (в качестве рекламы)
* Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом для лечения больных COVID-19
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11.03.2021 19:31 Ответить
Но выбросов намного меньше, чем в советское время!
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12.03.2021 06:15 Ответить
Ага - на 1 единицу кислорода 100 выбросов и пыли
Вот и онлайн карта
https://aqicn.org/map/mariupol/ru/
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11.03.2021 19:32 Ответить
Они ж никому не обязаны снабжать кислородом, а разрешение на работу и в том числе выбросы у них есть. Или есть предприятия, которые вообще работают без выбросов?
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11.03.2021 21:35 Ответить
Горно-металлургическая группа "Метинвест" заплатила 10 миллионов гривен компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки "Мариупольского металлургического комбината им.Ильича"- это наверное не просто так ,сделали и выбросы давно превышают все нормы , там просто на голову пыль сыпет особенно ночью

А ещё и так можно

4 миллиона 152 тысячи 440 гривен и 53 копейки. Именно столько не заплатил Мариупольский металлургический комбинат имени Зота Ильича Группы Метинвест городской казне арендной платы за землю.
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12.03.2021 03:48 Ответить
Технічний кисень - це "шлак", відходи металургійного виробництва. Потрібні лише балони для заправки.
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11.03.2021 19:34 Ответить
Нет, кислород это не шлак для металлургического производства, а он специально вырабатывается для конвертерного цеха . И за него деньги платятся,
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12.03.2021 06:26 Ответить
Ну хоча б один раз Ілліч допоміг українцям
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11.03.2021 19:35 Ответить
чей чей комбинат? - ильича? которого именно?
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11.03.2021 19:45 Ответить
Говорят что Азота Ильича в те года многие были Октябрины ,Сталины и др срань Меткомбінат Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 562
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11.03.2021 19:51 Ответить
Азот Ильичь? - тут не для слабонервных...
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11.03.2021 19:55 Ответить
Зот Ильич. Металлург такой был, в честь него и название предприятия. А впрочем шо, за все эти годы история не научила, что названия это вообще не ключевой момент?
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11.03.2021 21:33 Ответить
резануло - "Ильичь", а просто Азотом нельзя было назвать?
тока ильичи в кармане - больше тузов нет?
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11.03.2021 21:41 Ответить
Ильич - это фирма, патент, за которую были заплачены большие деньги в свое время государству . Чтобы не выбрасывать снова деньги решили переименовать завод Ильича (Ленина) в завод Ильича (Зота)😁 . Креативнкнько
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12.03.2021 05:53 Ответить
это тот меткомбинат, на котором делают МЕТ ? )))
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11.03.2021 19:49 Ответить
Говорят что от действий металлургического комбината Ильича в городской Онкологии больше пациентов, чем от Ковид 19
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11.03.2021 19:49 Ответить
Рост онкологических заболеваний наблюдается во всем мире, и чем выше уровень жизни в стране, тем, как правило, этот показатель больше
Население планеты растет и одновременно стареет. Чем старше человек, тем больше вероятность заболеть раком

Самые частые случаи рака, не только в Украине, но и в Европе и США -это рак легкого, рак молочной железы, рак кожи, рак толстой кишки и рак предстательной железы.
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11.03.2021 20:55 Ответить
Вы наверное менеджером по Экономике в Метинвесте служите, Вы такой начитанный в сторону комбината Ильича? Зайдёте к главному менеджеру Ильича и вам выпишут премию Меткомбінат Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5185 .
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11.03.2021 21:44 Ответить
Не больше, чем в киевской больнице. А вообще-то в Мариуполе пенсионеров более 100 тысяч. Самая большая нагрузка на Пенсионный фонд в Украине. На одного работающего.
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12.03.2021 05:56 Ответить
Мне нравиться когда вы сравниваете многомиллионный город у которого есть чернобыльская нагрузка с полумиллионным Мариуполем где есть два меткобината
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12.03.2021 07:18 Ответить
сколько заплатили тебе за рекламу, цензор?
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11.03.2021 19:50 Ответить
"Гречка" от Ахметова?
Еще погудеть надо....
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11.03.2021 19:57 Ответить
погудите, дорогие, погудите....
тока в 73% процентный ****** на поржать не собирайтесь - как выяснилось ето было наиглупейшее решение из всех возможных.
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11.03.2021 20:12 Ответить
Чье именно это было решение? Можете уточнить, пожалуйста?
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11.03.2021 21:00 Ответить
73%
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11.03.2021 21:01 Ответить
Не стоит считать окружающих идиотами только потому, что их решение Вам непонятно или не нравится.

Всякие "глупые" решения народа есть реакция на недопустимые действия власти.
Вы, вроде, должны быть в курсе.
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11.03.2021 21:09 Ответить
идиотичнее выбора в 19м невозможно было и представить, но вы ребята как то сподобились...
без обид - все остальное? - следствие вашего выбора.... - без обид
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11.03.2021 21:10 Ответить
Шутите?
Какие могут быть обиды за 10000 км?

Все - слествие какого-то выбора.
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11.03.2021 21:13 Ответить
"Не стоит считать окружающих идиотами"
если бы я считал окружающих идиотами - меня бы не было на етом форруме.
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11.03.2021 21:14 Ответить
В данном случае это была реакция на вражескую пропаганду телевизора. И этого кандидата очень поддерживала РФ и наоборот, топила предыдущего. Как телевизор скажет, так и будет.
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12.03.2021 06:00 Ответить
Сколько можно это ... постить? Ахметовский меткомбинат, отравляя все живое в радиусе десятков километров, поставляет несертифицированный кислород, выжигающий легкие пациентов. Отнюдь небескорыстно, учитывая неуплату налога на землю. Съездили бы в Мариуполь, горе-журналисты, полюбваться на плоды бурной деятельности недавнего приверженца "русского мира"!
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11.03.2021 20:39 Ответить
Илюша, ты каких будешь? случаем сам не засланец русского мира, или может быть зеленая ботва? ведь твой комментарий направлен прежде всего против горожан, или чем больше умрут от ковида, тем для вас лучше? давай колись, уничтожение населения Украины и есть ваш главный план?
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11.03.2021 20:51 Ответить
Шавка продажная ахметовская, зря стараешься. Любой мариуполец видит ежедневно, что творят с экологией метинвестовские. Также многие знают, что кислородные сети, построенные ими, спроектированы с многочисленными нарушениями, поначалу вообще были неработоспособны: обмерзали редуктора и прекращалась подача кислорода в самый нужный момент. Больницы закупали электрочайники и резиновые грелки и пытались разогреть, зачастую безуспешно, пострадали люди. На некоторых рампах обмерзание продолжается и доныне.Кислород, повторю -немедицинский. А уж что творится в закупках! Ахметов , копейки,"пожертвованные" на Ковид-19, отбивает многократно! Ну , вякни в ответ, мразь дешевая!
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12.03.2021 06:18 Ответить
А почему у тебя такая зубная боль от правдивых положительных новостей? Если бы Ахметов не поставлял бы кислород больницам, то от государства вряд ли бы получили и смертность от ковида бы повысилась бы. Это правдивые новости.
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12.03.2021 06:04 Ответить
А что себе думает наше правительство? медики начинают паниковать, говорят что началась 3-я волна пандемии, и что поддержки от гос-ва ровным счетом никакой...
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11.03.2021 20:44 Ответить
Осталось назвать олигарха Ахметова патриотом.... А там, глядишь, паства его "гетьманом" назовет и благодарить начнет под окнами.
Есть примеры.


Кислород для больниц - дело хорошее, безусловно. Важно не "вестись" на такие подачки, как пенсионеры на гречку.
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11.03.2021 21:05 Ответить
Никто никем не называет, однако и предприятия этого делать не обязаны. А как сейчас кислорода массово не хватает, так это очень ощутимая помощь. Я ещё понимаю под новостями про тарифы, оно может и оправданы эти сентенции, но не под новостью про кислород.
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11.03.2021 21:31 Ответить
Не следует переоценивать такие поставки кислорода. Дефицита газа, вообще говоря, нету.
Есть дефицит больничной инфраструктуры и, возможно, транспортировки.
Эмоциональное наполнение сообщения о поставке кислорода сегодня зашкаливает. И этим умело пользуюются отдельные персрнажи. Ваше сообщенте - замечательный пример просчитанной реакции.
Еще несколько таких ходов и можно проводит опрос на тему "кто спаситель региона?"
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11.03.2021 21:42 Ответить
так потому шо весь вопрос с вирусом эмоциональный(
если бы с этим справлялись цивилизованно - все бы воспринималось спокойнее, как в скандинавии, например
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12.03.2021 00:33 Ответить
А вы спросите у больного и его родственников - кто его спас : Зеленский или Ахметов? Кто украл деньги на кислород из ковидного фонда, и кто его дал бесплатно?
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12.03.2021 06:12 Ответить
именно так и работает "гречка".

Сколько Ахметов получил от "схематозов" (формаль законных!) обычно никто не интересуется?

Так меры покупали пенсионеров за продуктовые наборы.

Так Петя "купил" дякувальникыв за броники и ПВО.

Получается, что олигарх Ахметов -- добрый спаситель всех холопов, которые только и мечтают о подачках олигагрхов!

Доброго ссаря захотели? Ху*ло подходит? Или бацька?
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12.03.2021 08:49 Ответить
Ахметов - наш олигарх. И он заинтересован в здоровье своих работников.
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12.03.2021 06:07 Ответить
Прикольно....
Вы - холоп Ахметова, что он за Вас отвечает?
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12.03.2021 08:53 Ответить
Пошла очередная волна заболеваемости, очень много людей сейчас госпитализируют. Кислород очень нужен.
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11.03.2021 21:29 Ответить
В семидесятых годах прошлого столетия эпидемия Холеры косила многих с Таганроге и Жданов зацепило и в те года был дефицит на дистиллированную воду для инъекций, такая же фигня как и на кислород сейчас. И какое это спонсорство если олигархи не платят налоги как это принято во всём мире.
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12.03.2021 07:25 Ответить
кислород для металлургии не тот что для медицины
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11.03.2021 22:27 Ответить
взагалі, це завдання державної влади - забезпечувати медицину всім необхідним, щоб лікарі й лікарні не залежали від спонсорів...
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11.03.2021 22:52 Ответить
Холопам порібен добрий ссар. Нічого не вдієш.
Мають піти всі, хто народився рабом.
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12.03.2021 09:47 Ответить
хочется верить, шо скоро нужда в нем отпадет(
потому шо такое впечатление, шо все это едва ли не навечно, ничего не меняется, вакцинация движется как черепахи на водопое((
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12.03.2021 00:32 Ответить
Врачи говорят, что теперь ковид - навечно. И нам надо научиться с ним жить.
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12.03.2021 06:19 Ответить
Интересно что ещё в лабораториях изобретут для человечества? Меткомбінат Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4213
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12.03.2021 07:27 Ответить
 
 