Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом для лечения больных COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В период с 22 февраля по 8 марта Фонд Рината Ахметова и меткомбинат имени Ильича передали больницам Мариуполя около 7 тыс. кубометров жизненно необходимого газа - кислорода (1163 баллона по 6 кубометров).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Основную часть баллонов с кислородом распределили между больницами Мариуполя №1, №4 и №9, а также больницей скорой помощи.
В городской больнице №4 также будет построена новая газораспределительная станция, где подключат 60 дополнительных кислородных точек.
На сегодня, как свидетельствует статистика, в Мариуполе на лечении находятся 737 COVID-больных, среди которых 178 - на кислородной терапии. Газ для нее поставляет меткомбинат им. Ильича.
"В прошлом году Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова направила финансирование на строительство кислородных постов, оперативно обустроив более 300 точек подачи кислорода к больничным койкам в четырех больницах, лечащих больных с коронавирусом. Видя положительную динамику, мы приняли решение о дополнительном строительстве еще 345 точек подключения кислорода, необходимого медикам для спасения жизни пациентов", - подчеркнул генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.
Инвестиции Группы Метинвест в монтаж и обслуживание кислородной инфраструктуры составили более 70 млн грн.
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* Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом для лечения больных COVID-19
Вот и онлайн карта
https://aqicn.org/map/mariupol/ru/
А ещё и так можно
4 миллиона 152 тысячи 440 гривен и 53 копейки. Именно столько не заплатил Мариупольский металлургический комбинат имени Зота Ильича Группы Метинвест городской казне арендной платы за землю.
тока ильичи в кармане - больше тузов нет?
Население планеты растет и одновременно стареет. Чем старше человек, тем больше вероятность заболеть раком
Самые частые случаи рака, не только в Украине, но и в Европе и США -это рак легкого, рак молочной железы, рак кожи, рак толстой кишки и рак предстательной железы.
Еще погудеть надо....
тока в 73% процентный ****** на поржать не собирайтесь - как выяснилось ето было наиглупейшее решение из всех возможных.
Всякие "глупые" решения народа есть реакция на недопустимые действия власти.
Вы, вроде, должны быть в курсе.
без обид - все остальное? - следствие вашего выбора.... - без обид
Какие могут быть обиды за 10000 км?
Все - слествие какого-то выбора.
если бы я считал окружающих идиотами - меня бы не было на етом форруме.
Есть примеры.
Кислород для больниц - дело хорошее, безусловно. Важно не "вестись" на такие подачки, как пенсионеры на гречку.
Есть дефицит больничной инфраструктуры и, возможно, транспортировки.
Эмоциональное наполнение сообщения о поставке кислорода сегодня зашкаливает. И этим умело пользуюются отдельные персрнажи. Ваше сообщенте - замечательный пример просчитанной реакции.
Еще несколько таких ходов и можно проводит опрос на тему "кто спаситель региона?"
если бы с этим справлялись цивилизованно - все бы воспринималось спокойнее, как в скандинавии, например
Сколько Ахметов получил от "схематозов" (формаль законных!) обычно никто не интересуется?
Так меры покупали пенсионеров за продуктовые наборы.
Так Петя "купил" дякувальникыв за броники и ПВО.
Получается, что олигарх Ахметов -- добрый спаситель всех холопов, которые только и мечтают о подачках олигагрхов!
Доброго ссаря захотели? Ху*ло подходит? Или бацька?
Вы - холоп Ахметова, что он за Вас отвечает?
Мають піти всі, хто народився рабом.
потому шо такое впечатление, шо все это едва ли не навечно, ничего не меняется, вакцинация движется как черепахи на водопое((