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Новости Происшествия
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Украинские пограничники задержали россиянина, совершившего вооруженное ограбление в Австрии

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинские пограничники задержали россиянина, совершившего вооруженное ограбление в Австрии

24-летний мужчина пытался заехать на территорию Украины на микроавтобусе с австрийскими номерами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует Цензор.НЕТ.

Иностранца задержали ночью в пункте пропуска "Ужгород". Когда у него проверяли документы, сработала база данных "Интерпола".

"По данному факту пограничники проинформировали представителей Укрбюро Интерпола. На запрос пограничников в Рабочем Аппарате Укрбюро Интерпола подтвердили, что задержанный разыскивается австрийскими правоохранительными органами с целью ареста и последующей экстрадиции в Австрию для привлечения к уголовной ответственности за совершение вооруженного ограбления в конце прошлого года", - рассказали в Госпогранслужбе.

Мужчину передали сотрудникам Национальной полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два ящика со спортивными голубями. Говорит, что птиц нашел. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
ну если парашенец, то точно афрокавказец )
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11.03.2021 19:55
+2
дуже шкода що затримали...мабуть зброї та набоїв не було...
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11.03.2021 19:57
+2
)) та там их тейп перечислению не поддаётся, все типо - мешок калымов, дояр муфлонов,.....
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11.03.2021 20:31
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ну если парашенец, то точно афрокавказец )
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11.03.2021 19:55 Ответить
Камаз Помоєв.
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11.03.2021 20:07 Ответить
Обед
Лемуров )
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11.03.2021 20:14 Ответить
Угон Харлєєв.
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11.03.2021 20:17 Ответить
)) та там их тейп перечислению не поддаётся, все типо - мешок калымов, дояр муфлонов,.....
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11.03.2021 20:31 Ответить
Кумар Бутератов...
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11.03.2021 21:07 Ответить
дуже шкода що затримали...мабуть зброї та набоїв не було...
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11.03.2021 19:57 Ответить
до чого тут це лайно?
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11.03.2021 20:17 Ответить
дивно питати таке у калоцапа Украинские пограничники задержали россиянина, совершившего вооруженное ограбление в Австрии - Цензор.НЕТ 5618
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11.03.2021 20:34 Ответить
Жалко, что выдадут в Австрию, а не в Кувейт или Эритрею.Для кацапа это лучшая судьба.
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11.03.2021 20:59 Ответить
 
 