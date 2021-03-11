Украинские пограничники задержали россиянина, совершившего вооруженное ограбление в Австрии

24-летний мужчина пытался заехать на территорию Украины на микроавтобусе с австрийскими номерами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует Цензор.НЕТ.

Иностранца задержали ночью в пункте пропуска "Ужгород". Когда у него проверяли документы, сработала база данных "Интерпола".

"По данному факту пограничники проинформировали представителей Укрбюро Интерпола. На запрос пограничников в Рабочем Аппарате Укрбюро Интерпола подтвердили, что задержанный разыскивается австрийскими правоохранительными органами с целью ареста и последующей экстрадиции в Австрию для привлечения к уголовной ответственности за совершение вооруженного ограбления в конце прошлого года", - рассказали в Госпогранслужбе.

Мужчину передали сотрудникам Национальной полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские пограничники задержали контрабандиста, который нес из РФ два ящика со спортивными голубями. Говорит, что птиц нашел. ВИДЕО+ФОТОрепортаж