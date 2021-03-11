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Українські прикордонники затримали росіянина, який вчинив збройне пограбування в Австрії

Новини Цензор.НЕТ Події

Українські прикордонники затримали росіянина, який вчинив збройне пограбування в Австрії

24-річний чоловік намагався заїхати на територію України на мікроавтобусі з австрійськими номерами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Іноземця затримали вночі в пункті пропуску "Ужгород". Коли у нього перевіряли документи, спрацювала база даних "Інтерполу".

"За цим фактом прикордонники поінформували представників Укрбюро Інтерполу. На запит прикордонників у Робочому апараті Укрбюро Інтерполу підтвердили, що затриманий розшукується австрійськими правоохоронними органами з метою арешту і подальшої екстрадиції до Австрії для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення збройного пограбування наприкінці минулого року", - розповіли в Держприкордонслужбі.

Чоловіка передали співробітникам Національної поліції.

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Топ коментарі
+2
ну если парашенец, то точно афрокавказец )
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11.03.2021 19:55
+2
дуже шкода що затримали...мабуть зброї та набоїв не було...
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11.03.2021 19:57
+2
)) та там их тейп перечислению не поддаётся, все типо - мешок калымов, дояр муфлонов,.....
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11.03.2021 20:31
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ну если парашенец, то точно афрокавказец )
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11.03.2021 19:55 Відповісти
Камаз Помоєв.
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11.03.2021 20:07 Відповісти
Обед
Лемуров )
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11.03.2021 20:14 Відповісти
Угон Харлєєв.
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11.03.2021 20:17 Відповісти
)) та там их тейп перечислению не поддаётся, все типо - мешок калымов, дояр муфлонов,.....
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11.03.2021 20:31 Відповісти
Кумар Бутератов...
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11.03.2021 21:07 Відповісти
дуже шкода що затримали...мабуть зброї та набоїв не було...
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11.03.2021 19:57 Відповісти
до чого тут це лайно?
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11.03.2021 20:17 Відповісти
дивно питати таке у калоцапа Украинские пограничники задержали россиянина, совершившего вооруженное ограбление в Австрии - Цензор.НЕТ 5618
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11.03.2021 20:34 Відповісти
Жалко, что выдадут в Австрию, а не в Кувейт или Эритрею.Для кацапа это лучшая судьба.
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11.03.2021 20:59 Відповісти
 
 