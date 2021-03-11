Українські прикордонники затримали росіянина, який вчинив збройне пограбування в Австрії

24-річний чоловік намагався заїхати на територію України на мікроавтобусі з австрійськими номерами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Іноземця затримали вночі в пункті пропуску "Ужгород". Коли у нього перевіряли документи, спрацювала база даних "Інтерполу".

"За цим фактом прикордонники поінформували представників Укрбюро Інтерполу. На запит прикордонників у Робочому апараті Укрбюро Інтерполу підтвердили, що затриманий розшукується австрійськими правоохоронними органами з метою арешту і подальшої екстрадиції до Австрії для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення збройного пограбування наприкінці минулого року", - розповіли в Держприкордонслужбі.

Чоловіка передали співробітникам Національної поліції.

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