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Новости Спорт
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Лига Европы (180) Шахтер (608)

"Шахтер" крупно проиграл "Роме" в первом матче 1/8 Лиги Европы

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Донецкий "Шахтер" с разгромным счетом уступил в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги Европы римской "Роме". "Горняки" пропустили три безответных мяча.

Хозяева поля были достаточно активны на старте тайма и подали три угловых в первые десять минут. В дополнение, римляне часто попадали в офсайд в дебюте игры. Как следствие, их давление привело к голу: чемпион мира 2010 года испанец Педро Родригес отдал разрезную передачу на Лоренцо Пеллегрини. 24-летний итальянец разобрался с Анатолием Трубиным и открыл счет на табло.

В период с 70-й по 80-ю минуты "горняки"  пропустили еще дважды.

Голы: Пеллегрини, 23, Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77

"Рома": Лопес, Кристанте, Кумбулла, Манчини, Спинаццола (Бруну Перес, 79), Диавара (Ибанез, 79), Вильяр, Карсдорп, Педро (Эль-Шаарави, 62), Пеллегрини, Мхитарян (Майораль, 34).

"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Майкон, Тайсон (Судаков, 79), Алан Патрик (Соломон, 79), Марлос (Антонио, 87), Тете (Коноплянка, 87), Мораес (Дентиньо, 76).

Также читайте: Лига Европы: "Динамо" в домашнем матче проиграло испанскому "Вильярреалу"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Закралась мысль одна - может Шахта сливали тренера !? (как версия)
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12.03.2021 00:27
+5
Не у вас одного така думка... Бо навіть ахметовський Дєнісов у своєїй передачі почав критикувати тренера Шахтаря. Думаєте, він би посмів, якби не мав дозволу згори?
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12.03.2021 00:49
+4
Проиграли 3-0, все идут смеются, радуются? Они там все берега не попутали? я понимаю, вы там все друзья, но после безвольных 0-3 в одну калитку так радоваться....профессионалы, одним словом, это просто работа, и ничего больше. Просто у них день выдался не очень. А так всё зае*ись. (с)
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12.03.2021 00:21
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Шахтеру есть куда расти)
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12.03.2021 00:06 Ответить
Ну да.. Падать уже некуда)
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12.03.2021 01:24 Ответить
падать?... да там днище еще глубоко)
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12.03.2021 04:21 Ответить
Рома конечно сильнее, Роме можно проигрывать на чужом поле, но 0:1 1:2 если хорошая команда крепкая
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12.03.2021 04:22 Ответить
Украинский футбол и его клубы без нормальной конкуренции в лице МХ, ДД, ЧО, КЛ, превращается в обыкновенное УГ...
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12.03.2021 00:07 Ответить
Шахтар Агробізнесу всрав в кубку, так що є конкуренція.
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12.03.2021 00:24 Ответить
Та капець - МХ времен МБМ и рядом не валялся с Агробизнесом "Шахтер" крупно проиграл "Роме" в первом матче 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 6989 "Шахтер" крупно проиграл "Роме" в первом матче 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 6989 "Шахтер" крупно проиграл "Роме" в первом матче 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 6989
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12.03.2021 06:32 Ответить
На раиси вообще не знают что такое футбол, жопоногие
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12.03.2021 04:54 Ответить
А вы,друзья,как ни садитесь всё... в футболисты не годитесь.
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12.03.2021 00:20 Ответить
Проиграли 3-0, все идут смеются, радуются? Они там все берега не попутали? я понимаю, вы там все друзья, но после безвольных 0-3 в одну калитку так радоваться....профессионалы, одним словом, это просто работа, и ничего больше. Просто у них день выдался не очень. А так всё зае*ись. (с)
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12.03.2021 00:21 Ответить
Так бразіли. Ще до Фонсеки обійматися лізли.
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12.03.2021 00:26 Ответить
Закралась мысль одна - может Шахта сливали тренера !? (как версия)
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12.03.2021 00:27 Ответить
Не у вас одного така думка... Бо навіть ахметовський Дєнісов у своєїй передачі почав критикувати тренера Шахтаря. Думаєте, він би посмів, якби не мав дозволу згори?
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12.03.2021 00:49 Ответить
Денисов без ведома верхних пап ничего не делает)
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12.03.2021 01:09 Ответить
Схоже на то.
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12.03.2021 02:33 Ответить
Ахметкин купил новых 10 бразильцев и Шахтер чимпийон "Шахтер" крупно проиграл "Роме" в первом матче 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 6049
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12.03.2021 00:28 Ответить
Ага...
Чимпийон по количеству бразильцев "Шахтер" крупно проиграл "Роме" в первом матче 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 2023
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12.03.2021 09:00 Ответить
Футболом не цікавлюсь. Але! Прочитав склад Шахтаря і чомусь засумнівався: а це точно УКРАЇНСЬКА команда? Хоча можливо, он і на фото, бачу, хлопці - справжні шахтарі - тільки-но з забою, навіть помитись не встигли, смагляві такі...
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12.03.2021 00:43 Ответить
Это вы еще не читали состав команд английской Премьер - лиги где 60 процентов игроков легионеры. И, кстати, в английском футболе остро стоит проблема БЛМ. Очень много смуглых, тоже скорее всего настоящих шахтеров. Не говоря уже про шахтеров французских.
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12.03.2021 01:45 Ответить
Хвала Ромке
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12.03.2021 01:23 Ответить
"Каштру намекнул на плохое судейство, объясняя разгромное поражение от "Ромы"".

https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/5618242-kashtru-nameknul-na-plohoe-sudeystvo-obyasnyaya-razgromnoe-porazhenie-ot-romyi.html

Вот как то так. Судьи во всем виноваты. В футбольных правилах плохо разбираются. В общем не так "хорошо" как судья, отменивший гол "Олимпику".
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12.03.2021 07:51 Ответить
Шахтер играя с Колосом с с Ковалевке Минаем Ингульцем как и Динамо сильнее точно не станет не на чем тренироваться нет конкуренции у нас выходят в укр лиге против двух "грандов" и дрожат а Шахта и Динамо в большинстве сидит на воротах наш чемпионат не конкурентен у Ромы таких сильных клубов 5 а у Шахты только Динамо все закономерно
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12.03.2021 08:21 Ответить
Тільки чомусь він і їх не може обіграти 😄
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12.03.2021 09:43 Ответить
Другий гол вбив Шахтар. Там арбітр не зафіксував порушення правил римлянами в середині поля, і дав продовжити гру, в результаті українці отримали в свої ворота гол. Арбітри завжди підсуджують європейським клубам, коли ті грають проти українців.
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12.03.2021 08:39 Ответить
Так точно, піднавалюють нам у шальвари. То кацаи, то європейці
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12.03.2021 09:18 Ответить
Дякую за позитивчик! Роми, молоццьі цьіганьі!
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12.03.2021 08:47 Ответить
Леонидович уже бейсбольную биту приготовил что машины игрокам разбомбить
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12.03.2021 08:49 Ответить
Насрать на этих бомжей.
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12.03.2021 08:53 Ответить
надо менять поколение в Шахтере. Сегодняшние Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Мораес, Дентиньо это шлак который ходит пешком по полю и получает за это на уровне АПЛ. Всех указанных на выход. По Витао думаю надо дать еще шанс пацану. Хочолаву тоже на чемодан. Как и самого Каштру.
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12.03.2021 11:44 Ответить
Да как-то пихуй.
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12.03.2021 12:44 Ответить
Шахтар є команда затратна і неефективна. Крім того українського в ньому всього одна буква а в слові Шахтар.
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12.03.2021 13:57 Ответить
Ахмєтка, ПЗДр! "Шахтер" крупно проиграл "Роме" в первом матче 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 8999
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12.03.2021 16:36 Ответить
 
 