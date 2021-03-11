Лига Европы: "Динамо" в домашнем матче проиграло испанскому "Вильярреалу"
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на НСК "Олимпийский" уступило испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:2.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голы у испанцев забили Пау Торрес на 30 минуте и Рауль Альбиоль на 52.
Ответный поединок пройдет в Испании 18 марта.
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+7 Ksenia VB
показать весь комментарий11.03.2021 22:27
+2 Moskovit
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+2 Масімо Касетті
показать весь комментарий11.03.2021 23:35
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В 1976 году команда провалилась на фоне физической и моральной усталости.
Мірча почав розганяти
любимчиків суркісяктрутнів. Цю справу треба продовжувати. І комплектувати команду гравцями, які хотіли б і могли б грати у футбол, а не займатися казна-чим.
На жаль...
А якщо би була Барселона , Реали , Атлетіко чи Севілья .....