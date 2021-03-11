Лига Европы: "Динамо" в домашнем матче проиграло испанскому "Вильярреалу"

Киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на НСК "Олимпийский" уступило испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы у испанцев забили Пау Торрес на 30 минуте и Рауль Альбиоль на 52.

Ответный поединок пройдет в Испании 18 марта.

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