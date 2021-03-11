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Лига Европы: "Динамо" в домашнем матче проиграло испанскому "Вильярреалу"

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Лига Европы:

Киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на НСК "Олимпийский" уступило испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы у испанцев забили Пау Торрес на 30 минуте и Рауль Альбиоль на 52.

Ответный поединок пройдет в Испании 18 марта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Динамо" сыграет с "Вильярреалом", "Шахтер" - с "Ромой"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Соромно як... дуже низький рівень зараз в Динамо
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11.03.2021 22:27
+2
Ми вже давно забули, що таке українська команда. Там більше легіонерів ніж гравців з України.А як буде розвиватися дитячий футбол, коли такі гроші платять за легіонерів? Давно пора установити квоту не більше 2-х гравців-легіонерів в одній команді.
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11.03.2021 23:20
+2
Дуже прикра ситуація зараз в нашому футболі. Дітей талановитих дуже багато але пробитися не можуть. В топових клубах грають або чужі або засіли недоторканні які і не дають молоді пробитися і грати з хорошим результатом. І кінця тому сорому не видно.
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11.03.2021 23:35
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Соромно як... дуже низький рівень зараз в Динамо
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11.03.2021 22:27 Ответить
Це рівень ж2 влади в Україні.
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11.03.2021 23:14 Ответить
чого так мало
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11.03.2021 22:36 Ответить
ЛОхи или лохИ? Короче,Динамо.
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11.03.2021 22:44 Ответить
обидно конечно, но вроде как стимул - учиться, тренироваться и мо и я дождусь Динамо как в 76м.....
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11.03.2021 22:52 Ответить
Я кабы не понял, чего ты хочешь дождаться.
В 1976 году команда провалилась на фоне физической и моральной усталости.
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12.03.2021 06:18 Ответить
Ну не до футболу нам зараз....
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11.03.2021 23:05 Ответить
Ми вже давно забули, що таке українська команда. Там більше легіонерів ніж гравців з України.А як буде розвиватися дитячий футбол, коли такі гроші платять за легіонерів? Давно пора установити квоту не більше 2-х гравців-легіонерів в одній команді.
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11.03.2021 23:20 Ответить
У європейському футболі ще раніше забули що таке національна команда. У топ-клубах Англії, Іспанії, Італії грає більше легіонерів, ніж гравців з власної країни. Футбол на рівні єврокубків це не про дитячий футбол. Це велике комерційне шоу, в якому перемагають зірки-легіонери на яких власне і ходить дивитися глядачі
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11.03.2021 23:55 Ответить
Альбьоль за 2 роки (60 матчів) забив 1 гол.
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11.03.2021 23:30 Ответить
Сумно. "Вільяреал" - не та команда, якій не соромно влітати вдома 0:2.
Мірча почав розганяти любимчиків суркісяк трутнів. Цю справу треба продовжувати. І комплектувати команду гравцями, які хотіли б і могли б грати у футбол, а не займатися казна-чим.
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11.03.2021 23:32 Ответить
Ты про Беседина?
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12.03.2021 06:19 Ответить
Особливо про Бєсєдіна.
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12.03.2021 12:04 Ответить
Дуже прикра ситуація зараз в нашому футболі. Дітей талановитих дуже багато але пробитися не можуть. В топових клубах грають або чужі або засіли недоторканні які і не дають молоді пробитися і грати з хорошим результатом. І кінця тому сорому не видно.
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11.03.2021 23:35 Ответить
А в якій сфері у нас не прикра ситуація?!
На жаль...
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11.03.2021 23:55 Ответить
всьо.. сливайте воду на этот сезон
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12.03.2021 00:10 Ответить
Динамо ни разу не пробило в створ ворот в матче - о чем говорить !? Нужно быть реалистами. 1/8 ЛЕ это потолок для этого состава ДК. Подбор игроков не позволяет им выступать лучше.Точка
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12.03.2021 00:26 Ответить
От шо там роблять усілякі циганкови і т.п.гармаши з караваєвими?виженіть увесь цей баласт,не ганьбіть відомий українский клуб.чи у Суркіса грошей не вистачає на гравців більш високого рівня,ніж є зараз у більшості гравців Динамо?
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12.03.2021 00:32 Ответить
ДИНАМО ПОРА НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !!! А КЛИЧКО СЦЫТ !!!
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12.03.2021 00:57 Ответить
От национализации еще хуже.В Виннице мэр ,Еще Дворкис,забрал команду от Железной дороги и в какой лиге сейчас Винница?Разгон сделал,понтов накидал,а сейчас и освещения нет,и мачты для фонарей в металлоломе,и закупленные фонари не понятно где.А "Нива"????
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12.03.2021 07:32 Ответить
А НИКТО СПОНСИРОВАНИЕ НЕ ОТМЕНЯЛ !)
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12.03.2021 14:58 Ответить
Звичайно, бо це команда від сепарів Суркісів-ОПЗЖ, які виступають проти України, ********** кацапам. Я вже давно не вболіваю за сепарську команду.
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12.03.2021 08:21 Ответить
Третьорозрядна команда ...
А якщо би була Барселона , Реали , Атлетіко чи Севілья .....
Ліга Європи: "Динамо" в домашньому матчі програло іспанському "Вільярреалу" - Цензор.НЕТ 1711
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12.03.2021 10:24 Ответить
ДК выглядела устало. Нужно было выбирать приоритеты, либо внутренние матчи, либо ЛЕ. На первый матч с испанцами нужно было выставлять условно "дубль", в случае проигрыша ничего бы не изменилось, а в случае успеха принимать решение по составу на второй матч.
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12.03.2021 10:58 Ответить
Для мене Динамо закінчилось, коли тренером взяли цього румуна. Вболівав з 1979 року. Немає Динамо.
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12.03.2021 11:46 Ответить
 
 