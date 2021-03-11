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Динамо (207) Ліга Європи (89) футбол (1302)

Ліга Європи: "Динамо" в домашньому матчі програло іспанському "Вільярреалу"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Ліга Європи:

Київське "Динамо" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на НСК "Олімпійський" поступилося іспанському "Вільярреалу" з рахунком 0:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи у іспанців забили Пау Торрес на 30 хвилині і Рауль Альбіоль на 52.

Поєдинок у відповідь відбудеться в Іспанії 18 березня.

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Топ коментарі
+7
Соромно як... дуже низький рівень зараз в Динамо
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11.03.2021 22:27
+2
Ми вже давно забули, що таке українська команда. Там більше легіонерів ніж гравців з України.А як буде розвиватися дитячий футбол, коли такі гроші платять за легіонерів? Давно пора установити квоту не більше 2-х гравців-легіонерів в одній команді.
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11.03.2021 23:20
+2
Дуже прикра ситуація зараз в нашому футболі. Дітей талановитих дуже багато але пробитися не можуть. В топових клубах грають або чужі або засіли недоторканні які і не дають молоді пробитися і грати з хорошим результатом. І кінця тому сорому не видно.
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11.03.2021 23:35
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Соромно як... дуже низький рівень зараз в Динамо
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11.03.2021 22:27 Відповісти
Це рівень ж2 влади в Україні.
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11.03.2021 23:14 Відповісти
чого так мало
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11.03.2021 22:36 Відповісти
ЛОхи или лохИ? Короче,Динамо.
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11.03.2021 22:44 Відповісти
обидно конечно, но вроде как стимул - учиться, тренироваться и мо и я дождусь Динамо как в 76м.....
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11.03.2021 22:52 Відповісти
Я кабы не понял, чего ты хочешь дождаться.
В 1976 году команда провалилась на фоне физической и моральной усталости.
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12.03.2021 06:18 Відповісти
Ну не до футболу нам зараз....
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11.03.2021 23:05 Відповісти
Ми вже давно забули, що таке українська команда. Там більше легіонерів ніж гравців з України.А як буде розвиватися дитячий футбол, коли такі гроші платять за легіонерів? Давно пора установити квоту не більше 2-х гравців-легіонерів в одній команді.
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11.03.2021 23:20 Відповісти
У європейському футболі ще раніше забули що таке національна команда. У топ-клубах Англії, Іспанії, Італії грає більше легіонерів, ніж гравців з власної країни. Футбол на рівні єврокубків це не про дитячий футбол. Це велике комерційне шоу, в якому перемагають зірки-легіонери на яких власне і ходить дивитися глядачі
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11.03.2021 23:55 Відповісти
Альбьоль за 2 роки (60 матчів) забив 1 гол.
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11.03.2021 23:30 Відповісти
Сумно. "Вільяреал" - не та команда, якій не соромно влітати вдома 0:2.
Мірча почав розганяти любимчиків суркісяк трутнів. Цю справу треба продовжувати. І комплектувати команду гравцями, які хотіли б і могли б грати у футбол, а не займатися казна-чим.
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11.03.2021 23:32 Відповісти
Ты про Беседина?
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12.03.2021 06:19 Відповісти
Особливо про Бєсєдіна.
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12.03.2021 12:04 Відповісти
Дуже прикра ситуація зараз в нашому футболі. Дітей талановитих дуже багато але пробитися не можуть. В топових клубах грають або чужі або засіли недоторканні які і не дають молоді пробитися і грати з хорошим результатом. І кінця тому сорому не видно.
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11.03.2021 23:35 Відповісти
А в якій сфері у нас не прикра ситуація?!
На жаль...
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11.03.2021 23:55 Відповісти
всьо.. сливайте воду на этот сезон
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12.03.2021 00:10 Відповісти
Динамо ни разу не пробило в створ ворот в матче - о чем говорить !? Нужно быть реалистами. 1/8 ЛЕ это потолок для этого состава ДК. Подбор игроков не позволяет им выступать лучше.Точка
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12.03.2021 00:26 Відповісти
От шо там роблять усілякі циганкови і т.п.гармаши з караваєвими?виженіть увесь цей баласт,не ганьбіть відомий українский клуб.чи у Суркіса грошей не вистачає на гравців більш високого рівня,ніж є зараз у більшості гравців Динамо?
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12.03.2021 00:32 Відповісти
ДИНАМО ПОРА НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !!! А КЛИЧКО СЦЫТ !!!
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12.03.2021 00:57 Відповісти
От национализации еще хуже.В Виннице мэр ,Еще Дворкис,забрал команду от Железной дороги и в какой лиге сейчас Винница?Разгон сделал,понтов накидал,а сейчас и освещения нет,и мачты для фонарей в металлоломе,и закупленные фонари не понятно где.А "Нива"????
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12.03.2021 07:32 Відповісти
А НИКТО СПОНСИРОВАНИЕ НЕ ОТМЕНЯЛ !)
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12.03.2021 14:58 Відповісти
Звичайно, бо це команда від сепарів Суркісів-ОПЗЖ, які виступають проти України, ********** кацапам. Я вже давно не вболіваю за сепарську команду.
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12.03.2021 08:21 Відповісти
Третьорозрядна команда ...
А якщо би була Барселона , Реали , Атлетіко чи Севілья .....
Ліга Європи: "Динамо" в домашньому матчі програло іспанському "Вільярреалу" - Цензор.НЕТ 1711
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12.03.2021 10:24 Відповісти
ДК выглядела устало. Нужно было выбирать приоритеты, либо внутренние матчи, либо ЛЕ. На первый матч с испанцами нужно было выставлять условно "дубль", в случае проигрыша ничего бы не изменилось, а в случае успеха принимать решение по составу на второй матч.
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12.03.2021 10:58 Відповісти
Для мене Динамо закінчилось, коли тренером взяли цього румуна. Вболівав з 1979 року. Немає Динамо.
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12.03.2021 11:46 Відповісти
 
 