Ліга Європи: "Динамо" в домашньому матчі програло іспанському "Вільярреалу"

Київське "Динамо" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на НСК "Олімпійський" поступилося іспанському "Вільярреалу" з рахунком 0:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи у іспанців забили Пау Торрес на 30 хвилині і Рауль Альбіоль на 52.

Поєдинок у відповідь відбудеться в Іспанії 18 березня.

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