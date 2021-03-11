Ліга Європи: "Динамо" в домашньому матчі програло іспанському "Вільярреалу"
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Київське "Динамо" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на НСК "Олімпійський" поступилося іспанському "Вільярреалу" з рахунком 0:2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голи у іспанців забили Пау Торрес на 30 хвилині і Рауль Альбіоль на 52.
Поєдинок у відповідь відбудеться в Іспанії 18 березня.
Топ коментарі
+7 Ksenia VB
показати весь коментар11.03.2021 22:27
+2 Moskovit
показати весь коментар11.03.2021 23:20
+2 Масімо Касетті
показати весь коментар11.03.2021 23:35
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Будь ласка, зачекайте...
В 1976 году команда провалилась на фоне физической и моральной усталости.
Мірча почав розганяти
любимчиків суркісяктрутнів. Цю справу треба продовжувати. І комплектувати команду гравцями, які хотіли б і могли б грати у футбол, а не займатися казна-чим.
На жаль...
А якщо би була Барселона , Реали , Атлетіко чи Севілья .....