Киберполиция задержала двух подростков - кураторов "групп смерти"

Работники Департамента киберполиции НПУ году задержали 2 так называемых кураторов "групп смерти", которые оказались подростками - 13 и 15 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный инспектор Департамента киберполиции Нацполиции Роман Сочка, сообщает Укринформ.

"Что касается кураторов "суицидальных групп", то хотел отметить, что киберполицией только в этом году задержаны двое таких лиц, которые называли себя кураторами, и что самое страшное, это оказались дети 13 и 15 лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей. Но что касается именно так называемого последнего задания, то при документировании противоправной деятельности таких групп, таких кураторов, Департаментом киберполиции не зафиксировано ни одного случая суицидального вследствие пребывания детей в группах смерти ", - сказал Сочка.

Говоря о психологическом портрете этих так называемых кураторов, то представитель киберполиции отметил, что по его личному мнению, это дети с психологическими расстройствами.

"На сегодняшний день они проходят принудительное медицинское лечение, и по предварительной информации, мои слова подтвердились", - сообщил Сочка.

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