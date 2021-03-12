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Киберполиция задержала двух подростков - кураторов "групп смерти"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Киберполиция задержала двух подростков - кураторов

Работники Департамента киберполиции НПУ году задержали 2 так называемых кураторов "групп смерти", которые оказались подростками - 13 и 15 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  заявил главный инспектор Департамента киберполиции Нацполиции Роман Сочка, сообщает Укринформ.

"Что касается кураторов "суицидальных групп", то хотел отметить, что киберполицией только в этом году задержаны двое таких лиц, которые называли себя кураторами, и что самое страшное, это оказались дети 13 и 15 лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей. Но что касается именно так называемого последнего задания, то при документировании противоправной деятельности таких групп, таких кураторов, Департаментом киберполиции не зафиксировано ни одного случая суицидального вследствие пребывания детей в группах смерти ", - сказал Сочка.

Говоря о психологическом портрете этих так называемых кураторов, то представитель киберполиции отметил, что по его личному мнению, это дети с психологическими расстройствами.

"На сегодняшний день они проходят принудительное медицинское лечение, и по предварительной информации, мои слова подтвердились", - сообщил Сочка.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
У будь якому випадку винні батьки, що дозволяють дітям безконтрольно сидіти в інтернетах. Батьки також винні, що не помічають змін, які відбуваються з дитиною, тому що не приділяють її вихованню достатньо часу. А зміни ж можна побачити одразу, це агресія, яка переходить у депресію, зміни настрою, небажання за собою доглядати та нехтування елементарними правилами гігієни.
А булінг в Інтернеті - це окрема тема, з нього все і починається. Дитяча психіка не витримує травлі і дорослі її не всі витримують, просто у дорослої людини розуму більше, щоб не звертати увагу на мерзотників, які цим займаються, а для дитини це справжня трагедія. Не дуже уявляю, як 13 та 15 річні виродки могли бути кураторами. Хоча дітки зараз ранні.
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12.03.2021 02:01
+7
Дома битву экстрасенсов и 95-й квартал смотрят.
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12.03.2021 01:45
+6
Виноваты родители, которые не следят за своими детьми. И должны ответить по уголовному кодексу!
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12.03.2021 02:13
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Причем здесь киберполиция? " задержаны двое таких лиц, которые называли себя кураторами.." А Москву никто не отрицал.
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12.03.2021 01:12 Ответить
Читать умеешь!? - Киберполиция задержала двух подростков - кураторов "групп смерти"
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12.03.2021 01:18 Ответить
это будущие клоуны Зеленские вы шо как можно....я бы этих кураторов оторвал бы живьем бошку и точка это конченные ублюдки никаких выводов они не сделают а на всю жизнь будут вытачивать ненависть ко всему живому.. таким жить нельзя.. и хватит орать дети подростки они маленькие нифигаче не маленькие курировали вопрос тебе пора умереть.. мало у нас ублюдков с 10 лет с автоматами по африкам бегает да еще психически они неполноценные. А у нас вот такие дауны с интеллектом табурета группами смерти управляют отдав душу Дьяволу..
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12.03.2021 09:27 Ответить
может ты просто словарик почитаешь?
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12.03.2021 09:35 Ответить
А Вы читаете только заголовки?
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12.03.2021 12:13 Ответить
поддержу. 13-летний подросток еще просто не обладает достаточными знаниями и навыками психологии чтобы расположить другого человека к таким шагам, суициду итд. Это очень не легко. Читал что в исламском ИГИЛе например, этим для шахидов занимаются специально обученные психологи...ну и там еще все замешано на религии...и то смертник не сразу соглашается на это....Тут явно куратор совсем в другом месте.
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12.03.2021 12:43 Ответить
Де ті, хто відповідальний за хвилю теперішніх самогубств ?
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12.03.2021 01:40 Ответить
Дома битву экстрасенсов и 95-й квартал смотрят.
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12.03.2021 01:45 Ответить
Цим повинні займатися психологи і поліція, у останніх повинно працювати спеціальний підрозділ, їх безпосереднє завдання всіляко перешкоджати зокрема тому про що ви пишете
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12.03.2021 02:03 Ответить
"Департаментом киберполиции не зафиксировано ни одного случая суицидального вследствие пребывания детей в группах смерти ", - сказал Сочка

т.е. они задержали каких-то психов, но никак не тех, кто виновен в подталкиванию к суицидам
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12.03.2021 02:51 Ответить
Главное в нашем правосудии это страшилку пустить на страшилку, хорошо что ещё не дописали что за такие деяния светит им от 8 до 13 лет Киберполиция задержала двух подростков - кураторов "групп смерти" - Цензор.НЕТ 4943
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12.03.2021 07:33 Ответить
У будь якому випадку винні батьки, що дозволяють дітям безконтрольно сидіти в інтернетах. Батьки також винні, що не помічають змін, які відбуваються з дитиною, тому що не приділяють її вихованню достатньо часу. А зміни ж можна побачити одразу, це агресія, яка переходить у депресію, зміни настрою, небажання за собою доглядати та нехтування елементарними правилами гігієни.
А булінг в Інтернеті - це окрема тема, з нього все і починається. Дитяча психіка не витримує травлі і дорослі її не всі витримують, просто у дорослої людини розуму більше, щоб не звертати увагу на мерзотників, які цим займаються, а для дитини це справжня трагедія. Не дуже уявляю, як 13 та 15 річні виродки могли бути кураторами. Хоча дітки зараз ранні.
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12.03.2021 02:01 Ответить
Киберполиция задержала двух подростков - кураторов "групп смерти"

13 и 15 лет!? Значит к ответу надо привлекать их родителей.
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12.03.2021 02:10 Ответить
Виноваты родители, которые не следят за своими детьми. И должны ответить по уголовному кодексу!
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12.03.2021 02:13 Ответить
Тему нерозкрито. Щось недуже кураторних кураторів затримали
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12.03.2021 07:49 Ответить
Таких діточок чимало працює в інтернеті на гроші з певних джерел. Психічні проблеми самої кіберполіції скоріше за усе звуться дурістю і поганими манерами.
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12.03.2021 08:39 Ответить
больший бред, чем этот бред от мусоров о кураторах 13 и 15 лет, на просторах инета встречается довольно редко.
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12.03.2021 08:42 Ответить
Хто скажет зачем нужен Тикток или телеграм?
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12.03.2021 08:43 Ответить
Тік ток кЄтайці вигадали для одебілювання всього людства, а телеграм кацапами для контролю цих дебілів.
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12.03.2021 11:43 Ответить
Тик Ток, можно сравнить с финансовой пирамидой: создан ажиотаж и все начинают как безумные создавать видео и публикации, собирая просмотры и лайки.
Увеличивая свой рейтинг, исключительно ради рейтинга.
Конечный смысл есть только для тех, кто рекламирует там какие-либо товары или услуги.
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12.03.2021 12:01 Ответить
Какие могут быть кураторы из двух соплей?
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12.03.2021 08:56 Ответить
для лечения такого психичсеского расстройства-подстрекательства к суицидам-нужен глубокий стресс..таким "кураторам" нужно предложить самим сделать суицид...А именно такие подстрекатели сами боятся панически чего-то подобного.только таким страхом из них можно выбить подстрекательства с твёрдой гарантией.сейчас проведённая работа и возможное лечение НЕ ДАДУТ результата-негодники просто "затихнут" на время...недопокарание всегда снова проявляется преступлением
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12.03.2021 09:10 Ответить
Запретите интернет, и детишки пойдут в футбол гонять.
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12.03.2021 10:53 Ответить
где им в футбол играть? во дворах есть места свободные от машин? Кіберполіція затримала двох підлітків - кураторів "груп смерті" - Цензор.НЕТ 9626
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12.03.2021 12:17 Ответить
в школе есть стадион.
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12.03.2021 14:22 Ответить
не в каждой школе. и не на каждый стадион пускают.
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12.03.2021 14:29 Ответить
Скинути виродків нафіг з 20-поверхівки і політ викласти в соцмережі, хай всі полюбуються.
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12.03.2021 17:07 Ответить
 
 