Кіберполіція затримала двох підлітків - кураторів "груп смерті"

Працівники Департаменту кіберполіції НПУ цьогоріч затримали двох так званих кураторів "груп смерті", які виявилися підлітками – 13 і 15 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний інспектор Департаменту кіберполіції Нацполіції Роман Сочка, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується кураторів "суїцидальних груп", то хотів зазначити, що кіберполіцією лише у цьому році затримано двоє таких осіб, які називали себе кураторами, і що найстрашніше, це виявилися діти 13 і 15 років. Це діти, які не утвердилися в житті, не мають авторитету серед близьких, друзів, не мають уваги від своїх батьків. Але що стосується саме так званого останнього завдання, то під час документування протиправної діяльності таких груп, таких кураторів, Департаментом кіберполіції не зафіксовано жодного випадку суїцидального внаслідок перебування дітей у групах смерті", - сказав Сочка.

Говорячи про психологічний портрет цих так званих кураторів, представник кіберполіції зазначив, що на його особисту думку, це діти з психологічними розладами.

"На сьогодні вони проходять примусове медичне лікування, і за попередньою інформацією, мої слова підтвердилися", - повідомив Сочка.

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