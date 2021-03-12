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Кіберполіція затримала двох підлітків - кураторів "груп смерті"

Новини Цензор.НЕТ Події

Кіберполіція затримала двох підлітків - кураторів

Працівники Департаменту кіберполіції НПУ цьогоріч затримали двох так званих кураторів "груп смерті", які виявилися підлітками – 13 і 15 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний інспектор Департаменту кіберполіції Нацполіції Роман Сочка, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується кураторів "суїцидальних груп", то хотів зазначити, що кіберполіцією лише у цьому році затримано двоє таких осіб, які називали себе кураторами, і що найстрашніше, це виявилися діти 13 і 15 років. Це діти, які не утвердилися в житті, не мають авторитету серед близьких, друзів, не мають уваги від своїх батьків. Але що стосується саме так званого останнього завдання, то під час документування протиправної діяльності таких груп, таких кураторів, Департаментом кіберполіції не зафіксовано жодного випадку суїцидального внаслідок перебування дітей у групах смерті", - сказав Сочка.

Говорячи про психологічний портрет цих так званих кураторів, представник кіберполіції зазначив, що на його особисту думку, це діти з психологічними розладами.

"На сьогодні вони проходять примусове медичне лікування, і за попередньою інформацією, мої слова підтвердилися", - повідомив Сочка.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
У будь якому випадку винні батьки, що дозволяють дітям безконтрольно сидіти в інтернетах. Батьки також винні, що не помічають змін, які відбуваються з дитиною, тому що не приділяють її вихованню достатньо часу. А зміни ж можна побачити одразу, це агресія, яка переходить у депресію, зміни настрою, небажання за собою доглядати та нехтування елементарними правилами гігієни.
А булінг в Інтернеті - це окрема тема, з нього все і починається. Дитяча психіка не витримує травлі і дорослі її не всі витримують, просто у дорослої людини розуму більше, щоб не звертати увагу на мерзотників, які цим займаються, а для дитини це справжня трагедія. Не дуже уявляю, як 13 та 15 річні виродки могли бути кураторами. Хоча дітки зараз ранні.
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12.03.2021 02:01
+7
Дома битву экстрасенсов и 95-й квартал смотрят.
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12.03.2021 01:45
+6
Виноваты родители, которые не следят за своими детьми. И должны ответить по уголовному кодексу!
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12.03.2021 02:13
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Причем здесь киберполиция? " задержаны двое таких лиц, которые называли себя кураторами.." А Москву никто не отрицал.
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12.03.2021 01:12 Відповісти
Читать умеешь!? - Киберполиция задержала двух подростков - кураторов "групп смерти"
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12.03.2021 01:18 Відповісти
это будущие клоуны Зеленские вы шо как можно....я бы этих кураторов оторвал бы живьем бошку и точка это конченные ублюдки никаких выводов они не сделают а на всю жизнь будут вытачивать ненависть ко всему живому.. таким жить нельзя.. и хватит орать дети подростки они маленькие нифигаче не маленькие курировали вопрос тебе пора умереть.. мало у нас ублюдков с 10 лет с автоматами по африкам бегает да еще психически они неполноценные. А у нас вот такие дауны с интеллектом табурета группами смерти управляют отдав душу Дьяволу..
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12.03.2021 09:27 Відповісти
может ты просто словарик почитаешь?
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12.03.2021 09:35 Відповісти
А Вы читаете только заголовки?
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12.03.2021 12:13 Відповісти
поддержу. 13-летний подросток еще просто не обладает достаточными знаниями и навыками психологии чтобы расположить другого человека к таким шагам, суициду итд. Это очень не легко. Читал что в исламском ИГИЛе например, этим для шахидов занимаются специально обученные психологи...ну и там еще все замешано на религии...и то смертник не сразу соглашается на это....Тут явно куратор совсем в другом месте.
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12.03.2021 12:43 Відповісти
Де ті, хто відповідальний за хвилю теперішніх самогубств ?
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12.03.2021 01:40 Відповісти
Дома битву экстрасенсов и 95-й квартал смотрят.
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12.03.2021 01:45 Відповісти
Цим повинні займатися психологи і поліція, у останніх повинно працювати спеціальний підрозділ, їх безпосереднє завдання всіляко перешкоджати зокрема тому про що ви пишете
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12.03.2021 02:03 Відповісти
"Департаментом киберполиции не зафиксировано ни одного случая суицидального вследствие пребывания детей в группах смерти ", - сказал Сочка

т.е. они задержали каких-то психов, но никак не тех, кто виновен в подталкиванию к суицидам
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12.03.2021 02:51 Відповісти
Главное в нашем правосудии это страшилку пустить на страшилку, хорошо что ещё не дописали что за такие деяния светит им от 8 до 13 лет Киберполиция задержала двух подростков - кураторов "групп смерти" - Цензор.НЕТ 4943
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12.03.2021 07:33 Відповісти
У будь якому випадку винні батьки, що дозволяють дітям безконтрольно сидіти в інтернетах. Батьки також винні, що не помічають змін, які відбуваються з дитиною, тому що не приділяють її вихованню достатньо часу. А зміни ж можна побачити одразу, це агресія, яка переходить у депресію, зміни настрою, небажання за собою доглядати та нехтування елементарними правилами гігієни.
А булінг в Інтернеті - це окрема тема, з нього все і починається. Дитяча психіка не витримує травлі і дорослі її не всі витримують, просто у дорослої людини розуму більше, щоб не звертати увагу на мерзотників, які цим займаються, а для дитини це справжня трагедія. Не дуже уявляю, як 13 та 15 річні виродки могли бути кураторами. Хоча дітки зараз ранні.
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12.03.2021 02:01 Відповісти
Киберполиция задержала двух подростков - кураторов "групп смерти"

13 и 15 лет!? Значит к ответу надо привлекать их родителей.
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12.03.2021 02:10 Відповісти
Виноваты родители, которые не следят за своими детьми. И должны ответить по уголовному кодексу!
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12.03.2021 02:13 Відповісти
Тему нерозкрито. Щось недуже кураторних кураторів затримали
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12.03.2021 07:49 Відповісти
Таких діточок чимало працює в інтернеті на гроші з певних джерел. Психічні проблеми самої кіберполіції скоріше за усе звуться дурістю і поганими манерами.
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12.03.2021 08:39 Відповісти
больший бред, чем этот бред от мусоров о кураторах 13 и 15 лет, на просторах инета встречается довольно редко.
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12.03.2021 08:42 Відповісти
Хто скажет зачем нужен Тикток или телеграм?
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12.03.2021 08:43 Відповісти
Тік ток кЄтайці вигадали для одебілювання всього людства, а телеграм кацапами для контролю цих дебілів.
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12.03.2021 11:43 Відповісти
Тик Ток, можно сравнить с финансовой пирамидой: создан ажиотаж и все начинают как безумные создавать видео и публикации, собирая просмотры и лайки.
Увеличивая свой рейтинг, исключительно ради рейтинга.
Конечный смысл есть только для тех, кто рекламирует там какие-либо товары или услуги.
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12.03.2021 12:01 Відповісти
Какие могут быть кураторы из двух соплей?
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12.03.2021 08:56 Відповісти
для лечения такого психичсеского расстройства-подстрекательства к суицидам-нужен глубокий стресс..таким "кураторам" нужно предложить самим сделать суицид...А именно такие подстрекатели сами боятся панически чего-то подобного.только таким страхом из них можно выбить подстрекательства с твёрдой гарантией.сейчас проведённая работа и возможное лечение НЕ ДАДУТ результата-негодники просто "затихнут" на время...недопокарание всегда снова проявляется преступлением
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12.03.2021 09:10 Відповісти
Запретите интернет, и детишки пойдут в футбол гонять.
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12.03.2021 10:53 Відповісти
где им в футбол играть? во дворах есть места свободные от машин? Кіберполіція затримала двох підлітків - кураторів "груп смерті" - Цензор.НЕТ 9626
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12.03.2021 12:17 Відповісти
в школе есть стадион.
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12.03.2021 14:22 Відповісти
не в каждой школе. и не на каждый стадион пускают.
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12.03.2021 14:29 Відповісти
Скинути виродків нафіг з 20-поверхівки і політ викласти в соцмережі, хай всі полюбуються.
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12.03.2021 17:07 Відповісти
 
 