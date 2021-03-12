Еврокомиссия рассматривает возможность введения электронных виз на въезд в ЕС

Европейская Комиссия объявила о начале общественных консультаций, главной целью которых является оценка возможности введения электронных виз на въезд в ЕС для граждан третьих стран, вместо бумажных "стикеров", которые сейчас проставляются в паспортах иностранцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ", такая информация обнародована в четверг на сайте Европейской Комиссии.

"Еврокомиссия начала сегодня общественные консультации по переводу визовых процедур на цифровую основу. Люди, которые будут подавать заявку на получение виз, представители туристической отрасли, другие заинтересованные субъекты, а также широкая общественность приглашены к участию. Изменения, которые сейчас рассматриваются, включают введение цифровой визы, которая заменит бумажный визовый стикер, используемый сейчас, и позволит всем, кто планирует поездки в ЕС, подавать заявки на получение виз полностью в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, небумажная и бесконтактная процедура позволит сэкономить время и деньги для людей, которые планируют путешествия, а также для консульских учреждений, одновременно обеспечивая высокий уровень безопасности на внешних границах ЕС. Эта инициатива полностью соответствует намерению Еврокомиссии модернизировать и перевести в "цифру" большинство общественных услуг в Евросоюзе.

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Упомянутые общественные консультации продлятся с 11 марта по 3 июня. Свои предложения по результатам этого обсуждения Еврокомиссия представит до конца 2021 года. Обновленный Пакт ЕС по вопросам миграции и убежища определяет задачи полной цифровизации визовых процедур до 2025 года.

Как сообщалось, безвизовый режим поездок в страны Евросоюза имеют граждане Черногории, Сербии и Северной Македонии с декабря 2009 года. Албания, Босния и Герцеговина получили безвизовый режим с ЕС в конце 2010 года. Для Молдовы режим безвизовых поездок в ЕС был открыт в апреле 2014 года, для граждан Грузии - в марте 2017 года, и для граждан Украины - в июне 2017 года.