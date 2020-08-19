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Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину

Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину

Кабинет Министров на заседании 19 августа рассмотрит вопрос о внесении изменений в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через территорию страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующий проект постановления, предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, есть в повестке дня заседания, обнародованном на Правительственном портале.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко предложит внести изменения в порядок зачисления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввезенного на ее таможенную территорию горючего в общий фонд бюджетов местного самоуправления в 2020 году. Он также будет инициировать утверждение порядка финансирования изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на местных выборах.

В повестке дня - проект постановления о внесении изменений в порядок распоряжения имуществом, которое было конфисковано по решению суда и передано органам государственной исполнительной службы. Вопрос о внесении изменений в положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа также будет рассматриваться.

Министр внутренних дел Арсен Аваков внес на рассмотрение коллег проект постановления, предусматривающий изменения в положение о Государственной миграционной службе. Министр инфраструктуры Владислав Криклий - о выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Чиновники утвердят типовые формы договоров о предоставлении образовательных услуг учреждением профессионального предвысшего образования и об обучении в учреждении высшего образования.

Министры намерены согласовать ряд законопроектов, которые потом внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, об изменениях в Закон "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом Министров для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней, а также проект закона о ратификации соглашения с правительством Азербайджанской Республики о проведении оплачиваемых видов трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

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Автор: 

виза (1240) Кабмин (14045) МИД (7035) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину - Цензор.НЕТ 3760
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19.08.2020 09:51 Ответить
+5
Кстати, многие уголовники с "солнечного кавказа" прибывают на гастроли в Украину из Мокшандии.
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19.08.2020 09:55 Ответить
+4
А хто зробив це разом?
Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину - Цензор.НЕТ 9551
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19.08.2020 10:00 Ответить
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Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину - Цензор.НЕТ 3760
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19.08.2020 09:51 Ответить
слов нет, одни выражения.
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19.08.2020 09:54 Ответить
А хто зробив це разом?
Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину - Цензор.НЕТ 9551
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19.08.2020 10:00 Ответить
Потрібно приймати рішення про введення візового режима з підерацією, яке ****** так і не підтримав!
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19.08.2020 09:51 Ответить
Кстати, многие уголовники с "солнечного кавказа" прибывают на гастроли в Украину из Мокшандии.
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19.08.2020 09:55 Ответить
Только при пэтрыке, кацапским мужикам был запрещен въезд в Украину, а зеленский наоборот - разрешил приезжать убийцам убивать украинцев
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19.08.2020 09:57 Ответить
ту частину кордону, через який лізуть вбивці, ми на жаль не контролюємо.
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19.08.2020 10:10 Ответить
Зеленський підтримав?
Саакашвілі не ввів візовий режим для росіян коли росія ввела візи для грузин. Зараз Саакашвілі радник Зеленського.
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19.08.2020 10:09 Ответить
зеленожопые уже берут кредиты у холдинга. на подходе "быстрогроши" и "манивео"

Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину - Цензор.НЕТ 6382
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19.08.2020 10:04 Ответить
як казав дятел з кривою рожею: шмиргаль папрашайка! нє давайтє єму денюх, всє равно нє атдаст!
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19.08.2020 10:13 Ответить
Лучше скажите когда визы с мордором-агрессором введете, мля!
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19.08.2020 10:15 Ответить
+
почему до сих пор не введён визовый режим со страной-агрессором ?
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19.08.2020 10:27 Ответить
 
 