Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину

Кабинет Министров на заседании 19 августа рассмотрит вопрос о внесении изменений в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через территорию страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", соответствующий проект постановления, предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, есть в повестке дня заседания, обнародованном на Правительственном портале.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко предложит внести изменения в порядок зачисления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввезенного на ее таможенную территорию горючего в общий фонд бюджетов местного самоуправления в 2020 году. Он также будет инициировать утверждение порядка финансирования изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на местных выборах.

В повестке дня - проект постановления о внесении изменений в порядок распоряжения имуществом, которое было конфисковано по решению суда и передано органам государственной исполнительной службы. Вопрос о внесении изменений в положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа также будет рассматриваться.

Министр внутренних дел Арсен Аваков внес на рассмотрение коллег проект постановления, предусматривающий изменения в положение о Государственной миграционной службе. Министр инфраструктуры Владислав Криклий - о выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Чиновники утвердят типовые формы договоров о предоставлении образовательных услуг учреждением профессионального предвысшего образования и об обучении в учреждении высшего образования.

Министры намерены согласовать ряд законопроектов, которые потом внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, об изменениях в Закон "О занятости населения" относительно предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом Министров для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней, а также проект закона о ратификации соглашения с правительством Азербайджанской Республики о проведении оплачиваемых видов трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

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