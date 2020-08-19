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Уряд може змінити правила оформлення віз для в'їзду в Україну

Уряд може змінити правила оформлення віз для в'їзду в Україну

Кабінет Міністрів на засіданні 19 серпня розгляне питання про внесення змін до правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через територію країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідний проєкт постанови, запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, є в порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко запропонує внести зміни до порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на її митну територію пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році. Він також ініціюватиме затвердження порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах.

У порядку денному — проєкт постанови про внесення змін до порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби. Питання про внесення змін до положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу також буде розглядатися.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вніс на розгляд колег проєкт постанови, який передбачає зміни до положення про Державну міграційну службу. Міністр інфраструктури Владислав Криклій — про вихід України з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Урядовці затвердять типові форми договорів про надання освітніх послуг закладом фахової передвищої освіти та про навчання у закладі вищої освіти.

Міністри мають намір погодити низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, про зміни до Закону "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, а також проєкт закону про ратифікацію угоди з урядом Азербайджанської Республіки про здійснення оплачуваних видів трудової діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ.

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Автор: 

віза (737) Кабмін (14193) МЗС (4208) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину - Цензор.НЕТ 3760
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19.08.2020 09:51 Відповісти
+5
Кстати, многие уголовники с "солнечного кавказа" прибывают на гастроли в Украину из Мокшандии.
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19.08.2020 09:55 Відповісти
+4
А хто зробив це разом?
Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину - Цензор.НЕТ 9551
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19.08.2020 10:00 Відповісти
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Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину - Цензор.НЕТ 3760
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19.08.2020 09:51 Відповісти
слов нет, одни выражения.
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19.08.2020 09:54 Відповісти
А хто зробив це разом?
Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину - Цензор.НЕТ 9551
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19.08.2020 10:00 Відповісти
Потрібно приймати рішення про введення візового режима з підерацією, яке ****** так і не підтримав!
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19.08.2020 09:51 Відповісти
Кстати, многие уголовники с "солнечного кавказа" прибывают на гастроли в Украину из Мокшандии.
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19.08.2020 09:55 Відповісти
Только при пэтрыке, кацапским мужикам был запрещен въезд в Украину, а зеленский наоборот - разрешил приезжать убийцам убивать украинцев
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19.08.2020 09:57 Відповісти
ту частину кордону, через який лізуть вбивці, ми на жаль не контролюємо.
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19.08.2020 10:10 Відповісти
Зеленський підтримав?
Саакашвілі не ввів візовий режим для росіян коли росія ввела візи для грузин. Зараз Саакашвілі радник Зеленського.
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19.08.2020 10:09 Відповісти
зеленожопые уже берут кредиты у холдинга. на подходе "быстрогроши" и "манивео"

Правительство может изменить правила оформления виз для въезда в Украину - Цензор.НЕТ 6382
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19.08.2020 10:04 Відповісти
як казав дятел з кривою рожею: шмиргаль папрашайка! нє давайтє єму денюх, всє равно нє атдаст!
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19.08.2020 10:13 Відповісти
Лучше скажите когда визы с мордором-агрессором введете, мля!
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19.08.2020 10:15 Відповісти
+
почему до сих пор не введён визовый режим со страной-агрессором ?
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19.08.2020 10:27 Відповісти
 
 