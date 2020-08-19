Уряд може змінити правила оформлення віз для в'їзду в Україну

Кабінет Міністрів на засіданні 19 серпня розгляне питання про внесення змін до правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через територію країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідний проєкт постанови, запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, є в порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко запропонує внести зміни до порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на її митну територію пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році. Він також ініціюватиме затвердження порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах.

У порядку денному — проєкт постанови про внесення змін до порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби. Питання про внесення змін до положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу також буде розглядатися.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вніс на розгляд колег проєкт постанови, який передбачає зміни до положення про Державну міграційну службу. Міністр інфраструктури Владислав Криклій — про вихід України з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Урядовці затвердять типові форми договорів про надання освітніх послуг закладом фахової передвищої освіти та про навчання у закладі вищої освіти.

Міністри мають намір погодити низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, про зміни до Закону "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб, а також проєкт закону про ратифікацію угоди з урядом Азербайджанської Республіки про здійснення оплачуваних видів трудової діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ.

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