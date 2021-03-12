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Байден хочет отпраздновать 4 июля "День независимости США от коронавируса"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден хочет отпраздновать 4 июля

Президент США Джо Байден выразил надежду, что 4 июля Штаты смогут "отметить независимость" от COVID-19, если люди будут вакцинированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Если мы сделаем это вместе, к 4 июля, есть хороший шанс, что вы, ваша семья и друзья сможете собраться на заднем дворе или в вашем районе, приготовить еду или приготовить барбекю и отпраздновать День независимости", - отметил президент США.

Байден добавил, что страна сможет отметить не только День независимости, но и "независимость от этого вируса".

Отмечается, что в рамках планов по расширению вакцинации количество мест, где люди могут быть вакцинированы, будет увеличено с привлечением ветеринаров и стоматологов из числа тех, кому также разрешено вакцинировать людей.

Байден поставил цель сделать 100 миллионов прививок к 100-му дню своего пребывания в должности, в своем обращении он сказал, что эта цель будет достигнута на 60-й день.

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Автор: Богдан Гуньковський
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12.03.2021 09:11
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В недемських штатах, кажуть, і масок майже нема, а в нього свято наближається.
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12.03.2021 09:13
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Ножки Буша американцы обосрали индейским дерьмом и послали Ельцину АЛКАШУ на закуску,быдло Мавзолейное жрало в 1992 году и не рыгало... Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 7321 Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 7321
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12.03.2021 09:22
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Я тоже отпраздную день Независимости США 4 июля,и день Взятия Бастилии 14 июля Байден хочет отпраздновать 4 июля "День независимости США от коронавируса" - Цензор.НЕТ 8359
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12.03.2021 09:11 Ответить
Барбекю изготовлю на 4 июля а потом жаб и хряков нажарю на 14 июля Байден хочет отпраздновать 4 июля "День независимости США от коронавируса" - Цензор.НЕТ 9822
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12.03.2021 09:13 Ответить
В недемських штатах, кажуть, і масок майже нема, а в нього свято наближається.
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12.03.2021 09:13 Ответить
США страна нищебродов с времен поставок в СССР дохлый, тушонки Рузвельта... Байден хочет отпраздновать 4 июля "День независимости США от коронавируса" - Цензор.НЕТ 177 Байден хочет отпраздновать 4 июля "День независимости США от коронавируса" - Цензор.НЕТ 177
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12.03.2021 09:19 Ответить
На D-day, который 6 июня, барбекью не намечается? Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 4203 Просто отметить просмотром "Спасти рядового Райана", да?
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12.03.2021 09:21 Ответить
Ножки Буша американцы обосрали индейским дерьмом и послали Ельцину АЛКАШУ на закуску,быдло Мавзолейное жрало в 1992 году и не рыгало... Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 7321 Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 7321
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12.03.2021 09:22 Ответить
І за звичкою продало совкам безкоштовну гумдопомогу, мммм)))
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12.03.2021 09:26 Ответить
Знаменитый художник Айвазовский в конце 19 века написал картину под названием "Америкаанское зерно голодающим РАБссии",вторая картина тоже посвящена голоду на РАБссиянском дерьме,а фишка в том,что оба полотна лежат в спецхране и никогда не выставлялись в Эрмитажах Вернисажах и прочих Галереях Мира...Стыдно крысы позорные? Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 4876
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12.03.2021 10:06 Ответить
Тепер і у нас ідіот.
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12.03.2021 11:47 Ответить
Байден в такому віці,що йому "нє празновать",йому б просто дожити до "форджулая"...
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12.03.2021 13:05 Ответить
 
 