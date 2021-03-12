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Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден хоче відсвяткувати 4 липня

Президент США Джо Байден висловив надію, що 4 липня Штати зможуть "відзначити незалежність" від COVID-19, якщо люди будуть вакциновані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Якщо ми зробимо це разом, до 4 липня, є хороший шанс, що ви, ваша сім'я і друзі зможете зібратися на задньому дворі або в вашому районі, приготувати їжу або приготувати барбекю і відсвяткувати День незалежності", - зазначив президент США.

Байден додав, що країна зможе відзначити не тільки День незалежності, а й "незалежність від цього вірусу".

Зазначається, що в рамках планів з розширення вакцинації кількість місць, де люди можуть бути вакциновані, буде збільшено з залученням ветеринарів і стоматологів з числа тих, кому також дозволено вакцинувати людей.

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Байден поставив мету зробити 100 мільйонів щеплень до 100-го дня свого перебування на посаді, в своєму зверненні він сказав, що ця мета буде досягнута на 60-й день.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
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Я тоже отпраздную день Независимости США 4 июля,и день Взятия Бастилии 14 июля Байден хочет отпраздновать 4 июля "День независимости США от коронавируса" - Цензор.НЕТ 8359
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12.03.2021 09:11
+1
В недемських штатах, кажуть, і масок майже нема, а в нього свято наближається.
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12.03.2021 09:13
+1
Ножки Буша американцы обосрали индейским дерьмом и послали Ельцину АЛКАШУ на закуску,быдло Мавзолейное жрало в 1992 году и не рыгало... Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 7321 Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 7321
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12.03.2021 09:22
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Я тоже отпраздную день Независимости США 4 июля,и день Взятия Бастилии 14 июля Байден хочет отпраздновать 4 июля "День независимости США от коронавируса" - Цензор.НЕТ 8359
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12.03.2021 09:11 Відповісти
Барбекю изготовлю на 4 июля а потом жаб и хряков нажарю на 14 июля Байден хочет отпраздновать 4 июля "День независимости США от коронавируса" - Цензор.НЕТ 9822
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12.03.2021 09:13 Відповісти
В недемських штатах, кажуть, і масок майже нема, а в нього свято наближається.
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12.03.2021 09:13 Відповісти
США страна нищебродов с времен поставок в СССР дохлый, тушонки Рузвельта... Байден хочет отпраздновать 4 июля "День независимости США от коронавируса" - Цензор.НЕТ 177 Байден хочет отпраздновать 4 июля "День независимости США от коронавируса" - Цензор.НЕТ 177
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12.03.2021 09:19 Відповісти
На D-day, который 6 июня, барбекью не намечается? Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 4203 Просто отметить просмотром "Спасти рядового Райана", да?
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12.03.2021 09:21 Відповісти
Ножки Буша американцы обосрали индейским дерьмом и послали Ельцину АЛКАШУ на закуску,быдло Мавзолейное жрало в 1992 году и не рыгало... Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 7321 Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 7321
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12.03.2021 09:22 Відповісти
І за звичкою продало совкам безкоштовну гумдопомогу, мммм)))
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12.03.2021 09:26 Відповісти
Знаменитый художник Айвазовский в конце 19 века написал картину под названием "Америкаанское зерно голодающим РАБссии",вторая картина тоже посвящена голоду на РАБссиянском дерьме,а фишка в том,что оба полотна лежат в спецхране и никогда не выставлялись в Эрмитажах Вернисажах и прочих Галереях Мира...Стыдно крысы позорные? Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 4876
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12.03.2021 09:31 Відповісти
Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 7750 Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 9578Ураа,американцы зерно привезли стаду баранов,ураа
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12.03.2021 09:35 Відповісти
Айвазовский 1892 год Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 6982 Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 6982
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12.03.2021 09:36 Відповісти
Картины Репина приплыли,помните мантру Украина и РАБссия один нарот?Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 1586 Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 164Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 2480
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12.03.2021 09:45 Відповісти
Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 7444 Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 2495
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12.03.2021 09:48 Відповісти
Где вы тут видите одиннарот? Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 9346
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12.03.2021 09:50 Відповісти
Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу" - Цензор.НЕТ 91
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12.03.2021 10:06 Відповісти
Тепер і у нас ідіот.
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12.03.2021 11:47 Відповісти
Байден в такому віці,що йому "нє празновать",йому б просто дожити до "форджулая"...
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12.03.2021 13:05 Відповісти
 
 