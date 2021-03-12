Список лекарств, запрещенных к переправке через границу, расширился, - Госпогранслужба
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На днях Кабмин внес изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 6 мая 2000 № 770. В результате этих изменений перечень медицинских препаратов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров значительно расширился.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Это означает, что перевозки через государственную границу этих категорий медпрепаратов, которые содержат наркотические и психотропные вещества, также будут регламентироваться и при обнаружении изыматься на государственной границе", - говорится в сообщении.
С детальным списком можно ознакомиться по ссылке.
Государственная пограничная служба просит граждан обратить внимание на такие изменения и детально ознакомиться со списком этих препаратов, чтобы не иметь лишних хлопот при пересечении границы.
Отмечается, что за два месяца этого года в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы изъяли около 33 килограммов наркотических веществ, а также препаратов, обладающих наркотическим или психотропным действием.
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16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
(Откр.13:16-18)