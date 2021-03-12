РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8266 посетителей онлайн
Новости Общество
5 374 7
Госпогранслужба (5426) граница (4759) лекарства (1187) наркотики (2105)

Список лекарств, запрещенных к переправке через границу, расширился, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Список лекарств, запрещенных к переправке через границу, расширился, - Госпогранслужба

На днях Кабмин внес изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 6 мая 2000 № 770. В результате этих изменений перечень медицинских препаратов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров значительно расширился.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Это означает, что перевозки через государственную границу этих категорий медпрепаратов, которые содержат наркотические и психотропные вещества, также будут регламентироваться и при обнаружении изыматься на государственной границе", - говорится в сообщении.

С детальным списком можно ознакомиться по ссылке.

Государственная пограничная служба просит граждан обратить внимание на такие изменения и детально ознакомиться со списком этих препаратов, чтобы не иметь лишних хлопот при пересечении границы.

Отмечается, что за два месяца этого года в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы изъяли около 33 килограммов наркотических веществ, а также препаратов, обладающих наркотическим или психотропным действием.

Также читайте: СБУ заблокировала в Киеве мощную наркогруппировку: изъято "товара" на 1,5 млн долларов США. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на чем же верховная рада сидеть будет ???
показать весь комментарий
12.03.2021 12:23 Ответить
кока на ноздрю там е?
показать весь комментарий
12.03.2021 12:26 Ответить
корвалол-всьо?
показать весь комментарий
12.03.2021 12:28 Ответить
пересушеный валокардин - ето от всего...
показать весь комментарий
12.03.2021 12:34 Ответить
Страшно стало Фарм мафии , что лекарства пройдут экспертизу за рубежом и определиться
НЕДОСТАЧА ЛЕЧАЩИХ ВЕЩЕСТВ 😀😀😀
показать весь комментарий
12.03.2021 12:32 Ответить
мусора делят нпркорынок
показать весь комментарий
12.03.2021 12:39 Ответить
Все это называется мировой железный занавес или торговля раб силой на уровне Государств. Миллионы Украинцев сидят на психотропных препаратах без которых не могут сесть даже в самолет. С ковидными паспортами, прививками от которых через год отвалятся почки, теперь без необходимых лекарств - люди не смогут выехать никуда. Число 666 написанное в Библии уже внедряется полным ходом:
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
(Откр.13:16-18)
показать весь комментарий
12.03.2021 13:04 Ответить
 
 