Комиссия ТЭБ и ЧС утвердила мероприятия по предотвращению лесных пожаров

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила меры по предотвращению и противодействию массовым пожарам лесов, торфяников и сельхозугодий в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

На заседании, которое проведено во исполнение Плана работы Комиссии на 2021, утвержденного премьер-министром Украины, приняли участие представители органов исполнительной власти и областных государственных администраций.

Первый заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Богдан Боруховский отметил, что Украина, в связи с изменением климата, оказалась среди стран, имеющих большой риск неконтролируемых масштабных пожаров в экосистемах. Именно поэтому противодействие массовым пожарам лесов, торфяников и сельхозугодий должно быть одним из первоочередных вопросов как на повестке дня органов государственной власти, так и органов местного самоуправления.

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Он сообщил, что работа по данному вопросу уже активно проводится. В частности, в ближайшее время на рассмотрение Кабинета Министров будет подан проект государственной стратегии национальной системы управления ландшафтными пожарами, который разрабатывался при участии иностранных экспертов.

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что по информации Гидрометцентра пожарный период в этом году начнется в конце марта, после схода снежного покрова. В апреле, мае и сентябре прогнозируется формирование длительных периодов чрезвычайно высокой пожарной опасности в восточных и южных областях, а летом по всей территории Украины. Более того, он отметил, что уже сегодня зафиксировано 660 случаев горения травы и камыша на площади более 400 га.

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На заседании был заслушан ряд докладов и предложений от представителей Луганской, Харьковской, Житомирской облгосадминистраций и городской администрации.

С учетом обсуждения Государственная комиссия утвердила меры по предотвращению и противодействию массовым пожарам лесов, торфяников и сельхозугодий в летний период 2021 года.

Среди них, в частности, ряду государственных органов и облгосадминистрациям поручено

- обеспечить создание и обновление в лесных массивах минерализованных полос, противопожарных разрывов, пожарных водоемов и дорог противопожарного назначения, проведение ремонта наблюдательных башен, очистка лесных массивов от завалов;

- организовать проверку состояния готовности пожарных подразделений лесопользователей, территориальных общин, местной, добровольной и ведомственной пожарной охраны к реагированию на пожары и возгорания;

- установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах, в частности с использованием систем дистанционного наблюдения, беспилотных летательных аппаратов;

- установить контроль за соблюдением лесопользователями, агропредприятиями, фермерами и населением требований пожарной безопасности;

- организовать проведение рейдов и патрулирования наиболее пожароопасных лесных массивов, торфяников, территорий и объектов природно-заповедного фонда;

- организовать проведение учений (тренировок) для повышения готовности органов управления и сил гражданской защиты территориальной подсистемы гражданской защиты к тушению пожаров в природных экосистемах;

- запретить разведение костров в лесных массивах и рекреационных зонах (кроме специально оборудованных мест и оборудованных территорий зеленого отдыха), а также выжигания стерни, сухой растительности и мусора;

- организовать разъяснительную работу среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности во время пребывания в лесных массивах, лесополосах, поймах рек и тому подобное.