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Зеленский пригласил премьера Израиля Нетаньяху на празднование 30-летия независимости Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский пригласил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на празднование 30-й годовщины независимости Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.
"Собеседники также обсудили ситуацию на Донбассе и усилия, предпринимаемые правительством Украины для достижения мирного урегулирования в рамках Минского процесса. Глава Украинского государства поблагодарил Премьер-министра Израиля за твердую позицию израильского правительства в поддержке независимости и территориальной целостности Украины и пригласил Биньямина Нетаньяху принять участие в официальных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - сообщили в ОП.
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+11 Yuriy Smith
показать весь комментарий12.03.2021 18:02
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+9 Чайка Київ
показать весь комментарий12.03.2021 18:13
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Зеля не позорился бы хоть - они столько раз плюнули в страну - но этот комик, ой, резидент - упорно лижет жёппу
мацоедамизбранному народу.
К тому же брешут на наших национальных героев!