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Зеленский пригласил премьера Израиля Нетаньяху на празднование 30-летия независимости Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский пригласил премьера Израиля Нетаньяху на празднование 30-летия независимости Украины

Президент Владимир Зеленский пригласил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

"Собеседники также обсудили ситуацию на Донбассе и усилия, предпринимаемые правительством Украины для достижения мирного урегулирования в рамках Минского процесса. Глава Украинского государства поблагодарил Премьер-министра Израиля за твердую позицию израильского правительства в поддержке независимости и территориальной целостности Украины и пригласил Биньямина Нетаньяху принять участие в официальных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - сообщили в ОП.

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Топ комментарии
+11
Сперва надо снести все памятники Бандере и пр., всем нацепить колорадки, как Биби любит, иначе это антииудаизм, а также не предлагать "хлеб-соль", шоп опять хабалка Бибина хлеб не бросала се под ноги.
Зеля не позорился бы хоть - они столько раз плюнули в страну - но этот комик, ой, резидент - упорно лижет жёппу мацоедам избранному народу.
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12.03.2021 18:02
+10
Нетаньяха- путлеровский корешок...
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12.03.2021 18:03
+9
Давно мадам Нетаньяху хліб-сіль не кидала?
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12.03.2021 18:13
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Бубочка думает, что Натаньяху ему новое пианино подарит
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12.03.2021 17:58 Ответить
Будет ли Нетаньяху свои отношения с Путиным портить? Байден позвонил Нетаньяху с большой задержкой, а наш президент все еще у телефона ждет. Перестарался он с Трампом конкретно.
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12.03.2021 18:01 Ответить
Сперва надо снести все памятники Бандере и пр., всем нацепить колорадки, как Биби любит, иначе это антииудаизм, а также не предлагать "хлеб-соль", шоп опять хабалка Бибина хлеб не бросала се под ноги.
Зеля не позорился бы хоть - они столько раз плюнули в страну - но этот комик, ой, резидент - упорно лижет жёппу мацоедам избранному народу.
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12.03.2021 18:02 Ответить
Нетаньяха- путлеровский корешок...
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12.03.2021 18:03 Ответить
Нетаньяху приехал в Украину .-Глава еврейского государства хороший друг Коломойского./ Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее /Сейчас он бы так не сказал. Процесс принятия закона о продаже 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильские руки затормозился. Нетаньяха не только хороший друг Коломойского.Он хороший друг и союзник Путина. Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз".
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12.03.2021 18:12 Ответить
Давно мадам Нетаньяху хліб-сіль не кидала?
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12.03.2021 18:13 Ответить
Щоб співвітчизники не забували про нього, а то мало лі шо і доведеться скористуватись щоб драпонути.
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12.03.2021 18:19 Ответить
Пригласил на стадион в Тернополе?
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12.03.2021 18:30 Ответить
"Зеленский пригласил премьера Израиля Нетаньяху на празднование 30-летия независимости Украины" - опять хлебом солью встречать будет?
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12.03.2021 18:31 Ответить
Ишак решил досидеть до августа? )))) НЕ ВЕРЮ! Нетаньяху тебе выделит жилплощадь там по месту гораздо раньше. и Пендель не забудь с собой прихватить.
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12.03.2021 18:34 Ответить
Тупорилого поца-посла процьомкайте в дупу(((
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12.03.2021 18:54 Ответить
Ну, да. зешобла уже забыла, как жена исконного жида бросила каравай на землю в порту. Дубль №2.
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12.03.2021 19:13 Ответить
Тільки без отої сучки шо хліб викидає Зеленский пригласил премьера Израиля Нетаньяху на празднование 30-летия независимости Украины - Цензор.НЕТ 4328
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12.03.2021 19:29 Ответить
Зустріти з мацою) ,може тоді її на землю не жбурне,бидло пархате🤮
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12.03.2021 20:05 Ответить
По факту Израиль вражеское государство! Мало того что у нас почти вся власть евреи, так они еще продают безпилотники парашке и вовсю торгуют военным оборудованием!
К тому же брешут на наших национальных героев!
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12.03.2021 21:15 Ответить
В прошлый раз гундосый за приглашение в Израиль расплатился пенсиями репатриантам за счет украинского бюджета. Визит Натаньяху поможет гундосому получить гарантии невыдачи на случай бегства в Израиль. кроме Израиля гундосику некуда бежать.
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12.03.2021 22:31 Ответить
Нету в Израиле Украинских пенсий. С которых здесь можно отсилы дважды в супер сходить.
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12.03.2021 22:34 Ответить
Украинских пенсий нет, есть израильские, которые компенсируют из украинского бюджета. учите матчасть.
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12.03.2021 22:37 Ответить
В Израиле пенсии у людей израильские, заработанные на месте. Пенсионеры не работавщие в Израиле получают не пенсии а пособие по прожиточному минимуму. В разы меньше. Украина и Израиль обсуждают возможность выплаты проживающим в Израиле украинским гражданам пенсии, которую они должны получать по законам Украины. Гражданства Украины их никто не лишал, на учёте в посольстве они стоят. Конституция Украины декларирует равенство гражан вне зависимости от места проживания, так что нет разницы между пенсионерами - пока не изменён закон государство Украина обязана им платить пенсии.
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12.03.2021 23:02 Ответить
За 13 лет премьерства Нетаниягу Израиль стал гегемоном Ближнего Востока и попал в клуб сверхдержав.ВВП Израиля выросло в 3.5 раза до 395 млрд $. Учиться Украине нужно у Израиля. А Израилю - прислать в Украину адекватного посла без жуков в голове.
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12.03.2021 22:32 Ответить
У вас умных евреев хватит только для вашей страны. на экспорт у вас есть только аферисты и балаболы.
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12.03.2021 22:39 Ответить
Зелю выбрал мудрый украинский народ. В Израиле победил Порошенко. И да - аферисты и балаболы и дураки в Израиле тоже есть.
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12.03.2021 22:51 Ответить
Особенно в кнессете, где срачи покруче чем в раде. За Пороха спасибо, не сомневался в средней адекватности по израильской палате.
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12.03.2021 22:53 Ответить
 
 