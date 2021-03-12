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ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины Johnson & Johnson

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины Johnson & Johnson

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применение вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson. ВОЗ внесла вакцину в экстренный список медпрепаратов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ВОЗ.

Организация зарегистрировала вакцину после одобрения европейским регулятором EMA.

"Каждый новый, безопасный и эффективный инструмент против COVID-19 - это еще один шаг к победе над пандемией", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Габреисус.

Одобрение ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.

"Я настоятельно призываю правительства и компании выполнять свои обязательства и использовать все имеющиеся в их распоряжении решения для наращивания производства, чтобы эти инструменты стали поистине глобальными общественными благами, доступными для всех, а также общим решением глобального кризиса", - заявил глава ВОЗ.

Препарат Janssen - первая зарегистрированная ВОЗ вакцина, которая требует введения одной дозы, а не двух. Эффективность этой вакцины, по последним данным, составляет 80%. До этого одобрение ВОЗ получили вакцины Pfizer и AstraZeneca.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ зафиксировала наивысший за месяц суточный прирост больных коронавирусом в мире

Автор: Роман Свиридович
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ВООЗ дозволяє все. Нема коли робити випробування четвертого етапу...
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12.03.2021 18:50 Ответить
Паніка....
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12.03.2021 18:51 Ответить
Через декілька років, за грубі гроші, отримають змогу вакцинуватися нею і білі негри Європи.
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12.03.2021 18:52 Ответить
Bayern 3

Министр-Президент Баварии дал интервью.
В Баварии ежедневно вакцинируется 49 000 человек. Это лучшие показатели в Германии.
С начала апреля, вакцинацию разрешат домашним и производственным медикам. Это на 3 недели раньше, чем планируется по всей стране.
Так же, с апреля начнётся массовая поставка населению быстрых тестов на Корону -- платно и бесплатно.
Школьников будут бесплатно тестировать раз в неделю, учителей 2 раза.

Прогноз на победу над Короной: май -- октябрь.
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12.03.2021 19:01 Ответить
А разве кому то нужно разрешение этих бездельников и аферистов? ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины Johnson & Johnson - Цензор.НЕТ 2241
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12.03.2021 19:23 Ответить
Это от перхоти
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12.03.2021 20:03 Ответить
Johnson & Johnson. мы заботимся о вашем здоровье и о вашем здоровье.
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12.03.2021 20:05 Ответить
Прививка тоже лотерея. Типа русской рулетки.

"В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончался 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG).
«Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer) … Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются», - говорится в докладе ведомства." Привиться нельзя медлить - запятые каждый ставит сам.
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12.03.2021 23:24 Ответить
Дуже красномовним є перелік ресурсів, які, разом з якимсь пацаком Вітькою Бондаревим, слово в слово розганяють цю жуйню:


В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умерли более ...
www.rbc.ru › Пандемия коронавируса




2 мар. 2021 г. - ... Pfizer и BioNTech скончался 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения ... ... В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончался 41 человек. Об этом сообщает Федеральное ...


В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер ... - ТАСС
tass.ru › obschestvo




2 мар. 2021 г. - В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер 41 человек ... Об этом говорится в распространенном докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за отчетный ... близком по времени к прививке от COVID-19 (все Pfizer - BioNTech)", - говорится в докладе.


В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer ...
iz.ru › Новость › Мир




2 мар. 2021 г. - Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за ... инфекции препаратом Pfizer/BioNTech в Австрии скончался 41 человек. ... Граждане этой страны могут получить прививку препаратами компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.


В Австрии более 40 человек скончались после прививки ...
www.vedomosti.ru › society › news › 2021/03/02 › 85...
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13.03.2021 14:03 Ответить
 
 