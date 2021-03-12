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Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes

Состояние олигарха Виктора Пинчука в 2020-м году увеличилось почти в два раза до 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает украинское издание Forbes со ссылкой на обновлённый рейтинг миллиардеров, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд", - говорится в статье.

Стоимость недвижимости, который владеет олигарх Виктор Пинчук, журналисты Forbes оценили в 800 млн долларов.

Чистые денежные средства составляют 700 млн долларов.

Стоимость компании "Интерпайп" эксперты Forbes оценили 0,5 млрд долларов. Столько же по данным журнала стоят прочие активы олигарха.

Пинчук занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых украинцев, по версии Forbes.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+30
Привітаємо соратника зеленої влади з видатним досягненням!
Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 8853
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12.03.2021 19:38
+28
Он не соратник. Он, скорее, один из кукловодов.

Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 2599
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12.03.2021 19:43
+22
Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 1216
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12.03.2021 19:41
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Значить Вєнєдіктовій пора відкривати чергову справу проти Порошенка.
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12.03.2021 19:55 Ответить
Рано ще. Пєця тільки на третьому місті в списку Форбс Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 5915
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12.03.2021 19:57 Ответить
А бабюля вже не побирається на новий «Луї Віттон» ? Нашкрябують бідосі з комірок ?

На «Луї Віттон» для Тимошенко скидається вся родина

"Юля не одна в сім`ї. Заробляють діти, чоловік, навіть ми, літні люди... Тому Юлію Володимирівну ми всіляко підтримуємо. І повірте, у нас буває такий момент, коли ми всі скидаємося - абсолютно всі, підчищаємо всі свої коморки, і Юлія Володимирівна їде і купує собі "Луї Віттон".
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12.03.2021 20:16 Ответить
Брехня. Бренд "Луі Віттон" Юлі ще й доплачує, щоб вона одягала його моделі. Бо Юля дуже популярна в Світі. Це тільки в Україні Юля в загоні. Бо нема пророків у Вітчизні власній...
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12.03.2021 20:27 Ответить
Ты это, таблетки лучше не прекращай принимать. Мелании Трамп не доплачивают, а на старую бабку, оказывается, в мире кто-то смотрит! Ваня, мне Юля, как женщина, тоже кажется симпатичной, но не более того. Но даже для меня она - старая бабка. Так какой идиот ей будет доплачивать? Кроме того, в цивилизованном мире далеко не все знают об Украине, так что очень глупо заявлять о популярности украинских политиков в мире. С кем из мировых лидеров у нее есть снимки? Я понимаю, что это - не показатель, но уж хотя бы это. Вань, твоя Бахиня сдохла, причем еще до Овоща. Попытки реанимировать ее сейчас выглядят уже даже не смешно.
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12.03.2021 22:52 Ответить
Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes - Цензор.НЕТ 7956
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12.03.2021 21:19 Ответить
у нарида убыло, в пинчука прибыло. закон сохранения энергии.
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12.03.2021 19:55 Ответить
молодец зеленский!
хорошо служит олигархам
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12.03.2021 19:56 Ответить
Судя по всему, борец №1 с олигархами решил похоронить Пинчука под грудой купюр!
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12.03.2021 19:57 Ответить
У Пінчука це справжнє прізвище? Чи це лише у Порошенка та Ющенка були несправжні прізвища?
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12.03.2021 19:57 Ответить
У фсіх одне призьвисько-Кровосісі..))
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12.03.2021 19:59 Ответить
А яке справжнє призвище у Ющенка?
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12.03.2021 19:59 Ответить
Бджiлка
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12.03.2021 20:04 Ответить
Набутих призвиськ в нього досхочу:
Іуда
Миздобул
Руканекравший
Прищ
Дрищ
Ющ...
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12.03.2021 20:15 Ответить
Тачас...Одного вспам'ятали..
А підраХуйте всіх кравасісь-3%...
Кріпаки - народ Неньки для них..
🤑
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12.03.2021 19:57 Ответить
Зато народ стал еще беднее...
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12.03.2021 20:04 Ответить
Спасибо Чучме...
Ловко он развел свой народ
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12.03.2021 20:04 Ответить
Да ладно! А нарид, как всегда, ни при чем?
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12.03.2021 22:54 Ответить
а нарид всегда получает того хазяина, который его имеет потом
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13.03.2021 02:53 Ответить
Мне бы так... Тем более, я не лысый )
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12.03.2021 20:08 Ответить
Я думаю,що насправді в таких осіб більше грошей.Вони з початком війни нічого не втратили.Бо ціни на все зросли.А ці особи,мають всю Україну у власності.Форбс наприклад чомусь мало шейхів у список публікує,вони ж всі страшні мільярдери.Так що і тут може бути маніпуляція.Попередня влада абсолютно не боролася з олігархатом,бо сама мала до нього пряме відношення.Так віну не перемогти,в нас банально грошей в людей немає.
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12.03.2021 20:09 Ответить
Начинаю читать: "Состояние Пинчука.... И думаю.... Нууу наконец-то, ан нет увеличилось, аине ухудшилось...
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12.03.2021 20:12 Ответить
Поляки не можуть зрозуміти.стільки багатств було після совка.а скотилися на саме дно.В Польщі не було таких комбінатів і мільйони тон металів.Це все величезні гроші.
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12.03.2021 20:14 Ответить
Закон собщаююющихся кравасить:если у когото убыло-у когото прибыло..
🤔
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12.03.2021 20:18 Ответить
Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 8668
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12.03.2021 20:24 Ответить
за наполяганням партії голос! (с)
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12.03.2021 20:28 Ответить
При Порошенко и Зеленском у олигархов страда. Работают как комбайнеры в колхозе, спят не сходя с комбайна косят купоны. За всё будем платить мы- простые люди, потому что вопрос с ношением оружия надо было решать ещё 10 лет назад и на майдан выходить вооружёнными.
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12.03.2021 20:31 Ответить
Оружие для тебя ничего не изменит - лох останется лохом. Мне вот интересно, диванные хомячки реально считают, что оружие их сможет защитить?
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12.03.2021 23:00 Ответить
рабам оружие никогда не давали, так что диванные хомячки могут спать и дальше
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13.03.2021 02:59 Ответить
Для тех кто в теме
Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes - Цензор.НЕТ 5180
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12.03.2021 20:50 Ответить
Завдяки Зеленському !
Viva зебілам !
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12.03.2021 21:13 Ответить
Все что своровал Кучма - все у Пинчука .
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12.03.2021 21:14 Ответить
и наоборот, они ж вроде как семья
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13.03.2021 03:00 Ответить
"З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу. Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни."
Питання.
В Програмі якої партії записано цей пункт?
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12.03.2021 21:17 Ответить
А говорят , что во всех бедах в Украине виноват короно вирус , смотрю Пинчука это тоже коснулось 😏
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12.03.2021 21:33 Ответить
Бидло73%, отримуй свій результат: Кінець епохи бідності олігархів Коломойського, Пінчука, Ахметова.

Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes - Цензор.НЕТ 3055 Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes - Цензор.НЕТ 1826
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12.03.2021 21:41 Ответить
Зато по его каналу каждый день плачут как подорожала электроэнергия для предприятий и они все в убытках, вот молодец, всех переиграл😁😁
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12.03.2021 21:55 Ответить
Ну главное не Порошенко, аж полегчало, значит все будет хорошо 😁😁😁😁
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12.03.2021 21:57 Ответить
у Пинчука да, все и так хорошо, и будет тоже
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13.03.2021 03:01 Ответить
Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes
Винен Порошенко!
Якби його посадили в тюрму, ну хоч за щось, тоді статки ПІнчука точно би зменшились(

Але Гідрант точно ні до чого!
"Дії Президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх Президентів, без пафосних гасел і популізму», - зазначили в ОП.
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12.03.2021 21:59 Ответить
Пінчук виродок і ТБ канали у нього такіж, як що не колдуни, то екстрасенси по СТБ,
пропаганда сатанізму. Бачу сатана про нього гарно піклується і не залишає злиднєм Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes - Цензор.НЕТ 8878
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12.03.2021 22:32 Ответить
Бачив вчора знайому, працює медсестрою у БСП в Києві, їм виплатили тільки частину зарплати і ту з затримкою, начальство сказало, що не має грошей. У лікарні більшість голосувала за кінець епохи бідності.
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12.03.2021 22:42 Ответить
Теперь понятно почему, все каналы Пинчука с утра до ночи вылизывают зеленую задницу.
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12.03.2021 22:44 Ответить
Украинское быдло считает, что быть богатым это плохо! Они сами сидят в говне, выбирают клоунов в президенты, работать не хотят и удивляются своей никчемной жизни! При этом завидуя состоятельным людям! Ублюдки, только для вас - в Англии, в палате лордов заседают богатейшие люди страны(олигархи)! Все законы правительства проходят экспертизу в палате лордов, и если лорды закон одобрили - их подписывает Королева. Лордами в Англии становятся "автоматически" достигнув определённого благосостояния и при уплате всех налогов. Королева считает, что если ТЫ стал богатым, ТЫ должен научить этому её подданных - как стать богатым. Королева считает, что чем больше богатых людей в королевстве - тем богаче страна!!! Украинское быдло само сидит в говне и желает, что и все должны там быть! Ублюдки, вы так и сдохните от зависти и тупости.
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13.03.2021 10:55 Ответить
Лорды состояния сами делали из поколения в поколение и передовали по их наследству,веками их преумножая..У нас же Пинчук за два десятилетия стал богаче многих лордов.Он,что настроил много или великое наследство от предков заполучил..?Он попросту присвоил,пользуясь родством с "красным директором"то,за что горбатился наш народ на пятилетках социализма...Для "богоизбранных"гешефт прежде всего...
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13.03.2021 14:23 Ответить
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