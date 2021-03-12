Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes
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Состояние олигарха Виктора Пинчука в 2020-м году увеличилось почти в два раза до 2,5 млрд долларов.
Об этом сообщает украинское издание Forbes со ссылкой на обновлённый рейтинг миллиардеров, передает Цензор.НЕТ.
"Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд", - говорится в статье.
Стоимость недвижимости, который владеет олигарх Виктор Пинчук, журналисты Forbes оценили в 800 млн долларов.
Чистые денежные средства составляют 700 млн долларов.
Стоимость компании "Интерпайп" эксперты Forbes оценили 0,5 млрд долларов. Столько же по данным журнала стоят прочие активы олигарха.
Пинчук занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых украинцев, по версии Forbes.
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На «Луї Віттон» для Тимошенко скидається вся родина
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хорошо служит олигархам
Іуда
Миздобул
Руканекравший
Прищ
Дрищ
Ющ...
А підраХуйте всіх кравасісь-3%...
Кріпаки - народ Неньки для них..
🤑
Ловко он развел свой народ
🤔
Viva зебілам !
Питання.
В Програмі якої партії записано цей пункт?
Винен Порошенко!
Якби його посадили в тюрму, ну хоч за щось, тоді статки ПІнчука точно би зменшились(
Але Гідрант точно ні до чого!
"Дії Президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх Президентів, без пафосних гасел і популізму», - зазначили в ОП.
пропаганда сатанізму. Бачу сатана про нього гарно піклується і не залишає злиднєм