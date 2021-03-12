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Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes

Статки олігарха Віктора Пінчука в 2020-му році збільшилися майже удвічі до 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє українське видання Forbes з посиланням на оновлений рейтинг мільярдерів, передає Цензор.НЕТ.

"Статки Віктора Пінчука зросли до $2,5 млрд. У червні 2020 року Forbes Україна оцінювала їх у $1,4 млрд", - сказано в статті.

Вартість нерухомості, якою володіє олігарх Віктор Пінчук, журналісти Forbes оцінили в 800 млн доларів.

Чисті грошові кошти становлять 700 млн доларів.

Вартість компанії "Інтерпайп" експерти Forbes оцінили 0,5 млрд доларів. Стільки ж за даними журналу стоять інші активи олігарха.

Пінчук займає другий рядок у рейтингу найбагатших українців, за версією Forbes.

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Топ коментарі
+30
Привітаємо соратника зеленої влади з видатним досягненням!
Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 8853
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12.03.2021 19:38
+28
Он не соратник. Он, скорее, один из кукловодов.

Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 2599
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12.03.2021 19:43
+22
Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 1216
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12.03.2021 19:41
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Значить Вєнєдіктовій пора відкривати чергову справу проти Порошенка.
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12.03.2021 19:55 Відповісти
Рано ще. Пєця тільки на третьому місті в списку Форбс Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 5915
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12.03.2021 19:57 Відповісти
А бабюля вже не побирається на новий «Луї Віттон» ? Нашкрябують бідосі з комірок ?

На «Луї Віттон» для Тимошенко скидається вся родина

"Юля не одна в сім`ї. Заробляють діти, чоловік, навіть ми, літні люди... Тому Юлію Володимирівну ми всіляко підтримуємо. І повірте, у нас буває такий момент, коли ми всі скидаємося - абсолютно всі, підчищаємо всі свої коморки, і Юлія Володимирівна їде і купує собі "Луї Віттон".
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12.03.2021 20:16 Відповісти
Брехня. Бренд "Луі Віттон" Юлі ще й доплачує, щоб вона одягала його моделі. Бо Юля дуже популярна в Світі. Це тільки в Україні Юля в загоні. Бо нема пророків у Вітчизні власній...
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12.03.2021 20:27 Відповісти
Ты это, таблетки лучше не прекращай принимать. Мелании Трамп не доплачивают, а на старую бабку, оказывается, в мире кто-то смотрит! Ваня, мне Юля, как женщина, тоже кажется симпатичной, но не более того. Но даже для меня она - старая бабка. Так какой идиот ей будет доплачивать? Кроме того, в цивилизованном мире далеко не все знают об Украине, так что очень глупо заявлять о популярности украинских политиков в мире. С кем из мировых лидеров у нее есть снимки? Я понимаю, что это - не показатель, но уж хотя бы это. Вань, твоя Бахиня сдохла, причем еще до Овоща. Попытки реанимировать ее сейчас выглядят уже даже не смешно.
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12.03.2021 22:52 Відповісти
Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes - Цензор.НЕТ 7956
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12.03.2021 21:19 Відповісти
у нарида убыло, в пинчука прибыло. закон сохранения энергии.
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12.03.2021 19:55 Відповісти
молодец зеленский!
хорошо служит олигархам
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12.03.2021 19:56 Відповісти
Судя по всему, борец №1 с олигархами решил похоронить Пинчука под грудой купюр!
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12.03.2021 19:57 Відповісти
У Пінчука це справжнє прізвище? Чи це лише у Порошенка та Ющенка були несправжні прізвища?
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12.03.2021 19:57 Відповісти
У фсіх одне призьвисько-Кровосісі..))
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12.03.2021 19:59 Відповісти
А яке справжнє призвище у Ющенка?
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12.03.2021 19:59 Відповісти
Бджiлка
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12.03.2021 20:04 Відповісти
Набутих призвиськ в нього досхочу:
Іуда
Миздобул
Руканекравший
Прищ
Дрищ
Ющ...
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12.03.2021 20:15 Відповісти
Тачас...Одного вспам'ятали..
А підраХуйте всіх кравасісь-3%...
Кріпаки - народ Неньки для них..
🤑
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12.03.2021 19:57 Відповісти
Зато народ стал еще беднее...
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12.03.2021 20:04 Відповісти
Спасибо Чучме...
Ловко он развел свой народ
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12.03.2021 20:04 Відповісти
Да ладно! А нарид, как всегда, ни при чем?
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12.03.2021 22:54 Відповісти
а нарид всегда получает того хазяина, который его имеет потом
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13.03.2021 02:53 Відповісти
Мне бы так... Тем более, я не лысый )
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12.03.2021 20:08 Відповісти
Я думаю,що насправді в таких осіб більше грошей.Вони з початком війни нічого не втратили.Бо ціни на все зросли.А ці особи,мають всю Україну у власності.Форбс наприклад чомусь мало шейхів у список публікує,вони ж всі страшні мільярдери.Так що і тут може бути маніпуляція.Попередня влада абсолютно не боролася з олігархатом,бо сама мала до нього пряме відношення.Так віну не перемогти,в нас банально грошей в людей немає.
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12.03.2021 20:09 Відповісти
Начинаю читать: "Состояние Пинчука.... И думаю.... Нууу наконец-то, ан нет увеличилось, аине ухудшилось...
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12.03.2021 20:12 Відповісти
Поляки не можуть зрозуміти.стільки багатств було після совка.а скотилися на саме дно.В Польщі не було таких комбінатів і мільйони тон металів.Це все величезні гроші.
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12.03.2021 20:14 Відповісти
Закон собщаююющихся кравасить:если у когото убыло-у когото прибыло..
🤔
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12.03.2021 20:18 Відповісти
Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза, - Forbes - Цензор.НЕТ 8668
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12.03.2021 20:24 Відповісти
за наполяганням партії голос! (с)
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12.03.2021 20:28 Відповісти
При Порошенко и Зеленском у олигархов страда. Работают как комбайнеры в колхозе, спят не сходя с комбайна косят купоны. За всё будем платить мы- простые люди, потому что вопрос с ношением оружия надо было решать ещё 10 лет назад и на майдан выходить вооружёнными.
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12.03.2021 20:31 Відповісти
Оружие для тебя ничего не изменит - лох останется лохом. Мне вот интересно, диванные хомячки реально считают, что оружие их сможет защитить?
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12.03.2021 23:00 Відповісти
рабам оружие никогда не давали, так что диванные хомячки могут спать и дальше
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13.03.2021 02:59 Відповісти
Для тех кто в теме
Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes - Цензор.НЕТ 5180
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12.03.2021 20:50 Відповісти
Завдяки Зеленському !
Viva зебілам !
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12.03.2021 21:13 Відповісти
Все что своровал Кучма - все у Пинчука .
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12.03.2021 21:14 Відповісти
и наоборот, они ж вроде как семья
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13.03.2021 03:00 Відповісти
"З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу. Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни."
Питання.
В Програмі якої партії записано цей пункт?
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12.03.2021 21:17 Відповісти
А говорят , что во всех бедах в Украине виноват короно вирус , смотрю Пинчука это тоже коснулось 😏
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12.03.2021 21:33 Відповісти
Бидло73%, отримуй свій результат: Кінець епохи бідності олігархів Коломойського, Пінчука, Ахметова.

Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes - Цензор.НЕТ 3055 Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes - Цензор.НЕТ 1826
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12.03.2021 21:41 Відповісти
Зато по его каналу каждый день плачут как подорожала электроэнергия для предприятий и они все в убытках, вот молодец, всех переиграл😁😁
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12.03.2021 21:55 Відповісти
Ну главное не Порошенко, аж полегчало, значит все будет хорошо 😁😁😁😁
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12.03.2021 21:57 Відповісти
у Пинчука да, все и так хорошо, и будет тоже
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13.03.2021 03:01 Відповісти
Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes
Винен Порошенко!
Якби його посадили в тюрму, ну хоч за щось, тоді статки ПІнчука точно би зменшились(

Але Гідрант точно ні до чого!
"Дії Президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх Президентів, без пафосних гасел і популізму», - зазначили в ОП.
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12.03.2021 21:59 Відповісти
Пінчук виродок і ТБ канали у нього такіж, як що не колдуни, то екстрасенси по СТБ,
пропаганда сатанізму. Бачу сатана про нього гарно піклується і не залишає злиднєм Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes - Цензор.НЕТ 8878
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12.03.2021 22:32 Відповісти
Бачив вчора знайому, працює медсестрою у БСП в Києві, їм виплатили тільки частину зарплати і ту з затримкою, начальство сказало, що не має грошей. У лікарні більшість голосувала за кінець епохи бідності.
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12.03.2021 22:42 Відповісти
Теперь понятно почему, все каналы Пинчука с утра до ночи вылизывают зеленую задницу.
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12.03.2021 22:44 Відповісти
Украинское быдло считает, что быть богатым это плохо! Они сами сидят в говне, выбирают клоунов в президенты, работать не хотят и удивляются своей никчемной жизни! При этом завидуя состоятельным людям! Ублюдки, только для вас - в Англии, в палате лордов заседают богатейшие люди страны(олигархи)! Все законы правительства проходят экспертизу в палате лордов, и если лорды закон одобрили - их подписывает Королева. Лордами в Англии становятся "автоматически" достигнув определённого благосостояния и при уплате всех налогов. Королева считает, что если ТЫ стал богатым, ТЫ должен научить этому её подданных - как стать богатым. Королева считает, что чем больше богатых людей в королевстве - тем богаче страна!!! Украинское быдло само сидит в говне и желает, что и все должны там быть! Ублюдки, вы так и сдохните от зависти и тупости.
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13.03.2021 10:55 Відповісти
Лорды состояния сами делали из поколения в поколение и передовали по их наследству,веками их преумножая..У нас же Пинчук за два десятилетия стал богаче многих лордов.Он,что настроил много или великое наследство от предков заполучил..?Он попросту присвоил,пользуясь родством с "красным директором"то,за что горбатился наш народ на пятилетках социализма...Для "богоизбранных"гешефт прежде всего...
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13.03.2021 14:23 Відповісти
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