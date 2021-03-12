Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes
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Статки олігарха Віктора Пінчука в 2020-му році збільшилися майже удвічі до 2,5 млрд доларів.
Про це повідомляє українське видання Forbes з посиланням на оновлений рейтинг мільярдерів, передає Цензор.НЕТ.
"Статки Віктора Пінчука зросли до $2,5 млрд. У червні 2020 року Forbes Україна оцінювала їх у $1,4 млрд", - сказано в статті.
Вартість нерухомості, якою володіє олігарх Віктор Пінчук, журналісти Forbes оцінили в 800 млн доларів.
Чисті грошові кошти становлять 700 млн доларів.
Вартість компанії "Інтерпайп" експерти Forbes оцінили 0,5 млрд доларів. Стільки ж за даними журналу стоять інші активи олігарха.
Пінчук займає другий рядок у рейтингу найбагатших українців, за версією Forbes.
Топ коментарі
+30 Порохобандерівець
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На «Луї Віттон» для Тимошенко скидається вся родина
"Юля не одна в сім`ї. Заробляють діти, чоловік, навіть ми, літні люди... Тому Юлію Володимирівну ми всіляко підтримуємо. І повірте, у нас буває такий момент, коли ми всі скидаємося - абсолютно всі, підчищаємо всі свої коморки, і Юлія Володимирівна їде і купує собі "Луї Віттон".
хорошо служит олигархам
Іуда
Миздобул
Руканекравший
Прищ
Дрищ
Ющ...
А підраХуйте всіх кравасісь-3%...
Кріпаки - народ Неньки для них..
🤑
Ловко он развел свой народ
🤔
Viva зебілам !
Питання.
В Програмі якої партії записано цей пункт?
Винен Порошенко!
Якби його посадили в тюрму, ну хоч за щось, тоді статки ПІнчука точно би зменшились(
Але Гідрант точно ні до чого!
"Дії Президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх Президентів, без пафосних гасел і популізму», - зазначили в ОП.
пропаганда сатанізму. Бачу сатана про нього гарно піклується і не залишає злиднєм