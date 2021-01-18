Forbes склав рейтинг найкращих роботодавців України
Журнал Forbes-Україна спільно з сайтом пошуку роботи Work.ua представив рейтінг найкращих роботодавців України. У список з 50 позицій увійшли як українські компанії, так і представництва міжнародних корпорацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Для складання рейтингу його автори опитали 11 тисяч осіб 150 великих українських компаній, які сформували 60% підсумкової оцінки, а також експертів ринку, чия думка вплинуло на 20% оцінки.
Ще 20% було отримано завдяки інформації з відкритих джерел.
До першої п'ятірки рейтингу увійшли тютюнова компанія JTI, мобільний оператор "Київстар", банк ProCreditBank, агрохолдинг Kernel і IT-компанія Intellias.
Також серед кращих роботодавців є фармацевтична компанія "Дарниця", підприємства паливно - енергетичного комплексу ДТЕК, "Нафтогаз", міжнародні гіганти Coca-Cola, McDonalds і Pepsi, фінансові установи, медіа та підприємства харчової промисловості.
"Перед складанням рейтингу ми звернулися до керівників HR-підрозділів 150 найбільших українських компаній з пропозицією поширити анкету-опитувальник серед своїх співробітників. У підсумку було опитано 11 тисяч осіб. Одні хвалили своїх роботодавців за турботу під час пандемії і можливості для розвитку, інші критикували за невисокі зарплати і необхідність працювати понаднормово. У всіх компаніях, представлених в рейтингу, більше половини опитаних співробітників готові рекомендувати своїм місцем роботи друзям і родичам", - зазначили автори рейтингу.
У редакційній статті також зазначено, що серед усіх чинників, які формували підсумкову оцінку компаній в рейтингу, 25% склала лояльність співробітників, 20% - зарплата, 10% - інформаційна відкритість, 5% - наявність соцпакету і його складових, 5% - можливість розвитку в компанії, 5% - відчуття, що керівництво дбає про своїх співробітників під час коронокризи і 10% - інші чинники, такі, як можливість отримання премії, офіційне оформлення, відсутність проблем з оформленням відпусток і лікарняних.
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какие там цап-царап, ггг
работодатель - это чувак, который ощущает ответственность за других,
а у нас большинство организмов даже за себя не способны принять ответственность
Так, 48% інвесторів відзначили погіршення інвестиційного клімату в Україні за останній рік. Про це свідчать дані опитування, яке провели три відомі організації - Європейська Бізнес Асоціація, Dragon Capital та Центр економічної стратегії.
На думку іноземних вкладників в український бізнес, за президентства Зеленського Україна відійшла від демократичних цінностей, змінює геополітичний курс в сторону Росії та отримала велику можливість дефолту по державним запозиченням.
До речі, пам'ятаєте інвестиційних нянь, про які говорив Зеленський? Так от, ці "няні" це цинічна брехня. Як тільки Зеленський став президентом і заговорив про "інвестиційних нянь" почались викрадання працівників банків, замахи на вбивство реформаторів та антикорупціонерів, посилилась корупція в багатьох державних організаціях, зріс рівень монополізації ринків олігархами.
Як результат, за 2020 рік Україна отримала менше інвестицій ніж під час 2014-го, найгарячішого року війни. Враховуючи, що інвестиції - єдине джерело суттєвого росту економіки (ВВП) для України, то нас чекає хіба що початок епохи злиднів.
Здається, єдини виходом з цієї проблеми - повернення Порошенка та команди професіоналів на свої старі пости.
Іншої відповіді на політику людини, яка проржала економічне зростання та міжнародну довіру до України, ми не знаємо
Покурировал годик "велике крадівницьтво" и купил жене домик за 10 лимонов.....
являются лишь украинскими дочками крупных зарубежных компаний...
які ?
Что не по зарплате, это 100%.
https://www.youtube.com/watch?v=PhZoWa5T6A4 Сенсаційне інтерв'ю Тімошенко