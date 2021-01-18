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Forbes склав рейтинг найкращих роботодавців України

Forbes склав рейтинг найкращих роботодавців України

Журнал Forbes-Україна спільно з сайтом пошуку роботи Work.ua представив рейтінг найкращих роботодавців України. У список з 50 позицій увійшли як українські компанії, так і представництва міжнародних корпорацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Для складання рейтингу його автори опитали 11 тисяч осіб 150 великих українських компаній, які сформували 60% підсумкової оцінки, а також експертів ринку, чия думка вплинуло на 20% оцінки.

Ще 20% було отримано завдяки інформації з відкритих джерел.

До першої п'ятірки рейтингу увійшли тютюнова компанія JTI, мобільний оператор "Київстар", банк ProCreditBank, агрохолдинг Kernel і IT-компанія Intellias.

Також серед кращих роботодавців є фармацевтична компанія "Дарниця", підприємства паливно - енергетичного комплексу ДТЕК, "Нафтогаз", міжнародні гіганти Coca-Cola, McDonalds і Pepsi, фінансові установи, медіа та підприємства харчової промисловості.

"Перед складанням рейтингу ми звернулися до керівників HR-підрозділів 150 найбільших українських компаній з пропозицією поширити анкету-опитувальник серед своїх співробітників. У підсумку було опитано 11 тисяч осіб. Одні хвалили своїх роботодавців за турботу під час пандемії і можливості для розвитку, інші критикували за невисокі зарплати і необхідність працювати понаднормово. У всіх компаніях, представлених в рейтингу, більше половини опитаних співробітників готові рекомендувати своїм місцем роботи друзям і родичам", - зазначили автори рейтингу.

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У редакційній статті також зазначено, що серед усіх чинників, які формували підсумкову оцінку компаній в рейтингу, 25% склала лояльність співробітників, 20% - зарплата, 10% - інформаційна відкритість, 5% - наявність соцпакету і його складових, 5% - можливість розвитку в компанії, 5% - відчуття, що керівництво дбає про своїх співробітників під час коронокризи і 10% - інші чинники, такі, як можливість отримання премії, офіційне оформлення, відсутність проблем з оформленням відпусток і лікарняних.

Forbes (159) зайнятість (39) робота (1197) рейтинг (1645)


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Топ коментарі
+17
Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины - Цензор.НЕТ 8411
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18.01.2021 19:26
+17
Економічний прорив Зеленського був настільки потужний, що Україну почали покидати інвестори.

Так, 48% інвесторів відзначили погіршення інвестиційного клімату в Україні за останній рік. Про це свідчать дані опитування, яке провели три відомі організації - Європейська Бізнес Асоціація, Dragon Capital та Центр економічної стратегії.

На думку іноземних вкладників в український бізнес, за президентства Зеленського Україна відійшла від демократичних цінностей, змінює геополітичний курс в сторону Росії та отримала велику можливість дефолту по державним запозиченням.

До речі, пам'ятаєте інвестиційних нянь, про які говорив Зеленський? Так от, ці "няні" це цинічна брехня. Як тільки Зеленський став президентом і заговорив про "інвестиційних нянь" почались викрадання працівників банків, замахи на вбивство реформаторів та антикорупціонерів, посилилась корупція в багатьох державних організаціях, зріс рівень монополізації ринків олігархами.

Як результат, за 2020 рік Україна отримала менше інвестицій ніж під час 2014-го, найгарячішого року війни. Враховуючи, що інвестиції - єдине джерело суттєвого росту економіки (ВВП) для України, то нас чекає хіба що початок епохи злиднів.

Здається, єдини виходом з цієї проблеми - повернення Порошенка та команди професіоналів на свої старі пости.
Іншої відповіді на політику людини, яка проржала економічне зростання та міжнародну довіру до України, ми не знаємо

Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины - Цензор.НЕТ 7462
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18.01.2021 19:31
+10
А чим поганий? Знайомі там працюють, вся зарплата біла, і то немаленька, продукція якісна. Не розумію до чого сарказм. Йди в 95 квартал працювати, звідти шлях в....
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18.01.2021 19:33
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Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины - Цензор.НЕТ 8411
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18.01.2021 19:26 Відповісти
Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины - Цензор.НЕТ 2086
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18.01.2021 19:26 Відповісти
потерпевший вiслюк готовит себе занятие на после того, как его работодатели с табуретки погонят. Значит скоро...
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18.01.2021 19:41 Відповісти
Он себе готовит очередное уголовное дело. Скоро жизни не хватит все отсидеть.
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18.01.2021 20:01 Відповісти
Достаточно 111 статьи за госизмену в Омане. Что-то мне подсказывает, что это наши руснявые мокши "помогли" Ирану сбить самолёт - от второго лица московии Патрушева на встрече в Омане с Зеленским.
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18.01.2021 20:07 Відповісти
И это тоже.
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18.01.2021 20:14 Відповісти
ну да ...франшиза...
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18.01.2021 19:31 Відповісти
Ни разу не барыга. Ничего личного. Только бабло.
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18.01.2021 19:38 Відповісти
ООО ''СТС Медиа'' входит в санкционный список 2020 года против страны агрессора под №40. Передача франшизы это нарушение санкционного режима с государством-агрессором и государственная измена должностного лица.
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18.01.2021 19:42 Відповісти
все врут, врут и врут, лучший работодатель украины це рошен
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18.01.2021 19:26 Відповісти
цукерками на фабриці ласуєте ?
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18.01.2021 19:28 Відповісти
Ні. Я вважаю, що він дозволяє всім їсти цукерки.
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18.01.2021 19:33 Відповісти
ОЙ, та невже та барбарИска була відірвана з вашого рота ?
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18.01.2021 19:43 Відповісти
Па...
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18.01.2021 19:56 Відповісти
Врешь. Как всегда тупо врешь. Он является правообладателем и вправе требовать не нарушения своих прав. Суды, включая Верховный, это подтвердили.
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18.01.2021 19:45 Відповісти
Та всі знають шо саме Петро вигадав всі рецепти всласноручь.І тільки брехуни кажуть шо Київський торт у 1956 році вигадав Костянтин Петренко.
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18.01.2021 19:50 Відповісти
Мокшанская русня и чё?
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18.01.2021 19:51 Відповісти
Тупое из Донецка. Сторонник ЖопоБлока.
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18.01.2021 19:53 Відповісти
Як каже ваш Ху"ло--Цап царап))
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18.01.2021 19:55 Відповісти
Ты ж руками штаны держишь, шоб не упали. Благодаря Зеленскому.
какие там цап-царап, ггг
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18.01.2021 19:59 Відповісти
А может и нет у тебя ни штанов, ни рук. И безголовый тож, что характерно избирателям Зеленского.
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18.01.2021 20:01 Відповісти
Купи правообладателя. Вложи деньги в модернизацию. Вложи деньги в регистрацию торгового знака. А потом уже варнякай и дари свои права кому хочешь.
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18.01.2021 19:58 Відповісти
Поверь зная. Любил покупать когда их было днем с огнём не достать. И Киевский и Пражский.
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18.01.2021 19:54 Відповісти
Мокшанская русня и чё?
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18.01.2021 19:57 Відповісти
Вас, тупых ватоголовцев, даже нефть с рублем не убеждают. Все вы отпи@деться стараетесь, сваливая следствие на солнечную активность.
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18.01.2021 19:34 Відповісти
Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины - Цензор.НЕТ 704
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18.01.2021 19:28 Відповісти
А чим поганий? Знайомі там працюють, вся зарплата біла, і то немаленька, продукція якісна. Не розумію до чого сарказм. Йди в 95 квартал працювати, звідти шлях в....
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18.01.2021 19:33 Відповісти
Поки написав, то клоуна вже забанили
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18.01.2021 19:34 Відповісти
лучший работодатель - ты сам!
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18.01.2021 19:30 Відповісти
ой ли ?

работодатель - это чувак, который ощущает ответственность за других,

а у нас большинство организмов даже за себя не способны принять ответственность
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18.01.2021 21:23 Відповісти
Да это так, поэтому нефиг ныть, если не можешь свою жизнь самостоятельно обеспечить! Дай себе работу сам (если другие все "гады")!
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18.01.2021 21:27 Відповісти
Для того, чтобы дать кому-то работу (пусть даже себе самому), сначала надо взять на себя ответственность. А с ответственностью, как я уже написал выше, полные обосратушки.
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19.01.2021 18:22 Відповісти
Без Сименс и Шнайдер Электрик этот рейтинг некорректен
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18.01.2021 19:30 Відповісти
Економічний прорив Зеленського був настільки потужний, що Україну почали покидати інвестори.

Так, 48% інвесторів відзначили погіршення інвестиційного клімату в Україні за останній рік. Про це свідчать дані опитування, яке провели три відомі організації - Європейська Бізнес Асоціація, Dragon Capital та Центр економічної стратегії.

На думку іноземних вкладників в український бізнес, за президентства Зеленського Україна відійшла від демократичних цінностей, змінює геополітичний курс в сторону Росії та отримала велику можливість дефолту по державним запозиченням.

До речі, пам'ятаєте інвестиційних нянь, про які говорив Зеленський? Так от, ці "няні" це цинічна брехня. Як тільки Зеленський став президентом і заговорив про "інвестиційних нянь" почались викрадання працівників банків, замахи на вбивство реформаторів та антикорупціонерів, посилилась корупція в багатьох державних організаціях, зріс рівень монополізації ринків олігархами.

Як результат, за 2020 рік Україна отримала менше інвестицій ніж під час 2014-го, найгарячішого року війни. Враховуючи, що інвестиції - єдине джерело суттєвого росту економіки (ВВП) для України, то нас чекає хіба що початок епохи злиднів.

Здається, єдини виходом з цієї проблеми - повернення Порошенка та команди професіоналів на свої старі пости.
Іншої відповіді на політику людини, яка проржала економічне зростання та міжнародну довіру до України, ми не знаємо

Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины - Цензор.НЕТ 7462
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18.01.2021 19:31 Відповісти
Можно не возвращать "Порошенка та команди професіоналів"? Просто не хочется роста тарифов в несколько раз, и очередного падения гривны (снова).
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19.01.2021 11:04 Відповісти
Голимый рейтинг! Лучший работодатель - охфис преЗедента !!!
Покурировал годик "велике крадівницьтво" и купил жене домик за 10 лимонов.....
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18.01.2021 19:31 Відповісти
А у Бени скоро только бомжи работать будут. Но это не точно...
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18.01.2021 19:35 Відповісти
Ось вам і вибори у двох селах))
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18.01.2021 19:35 Відповісти
конечно печально, но большинство компаний зарубежные.
являются лишь украинскими дочками крупных зарубежных компаний...
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18.01.2021 19:41 Відповісти
банально звучить, але, в іноземних компаній, імідж компанії стоїть на тому ж місці, що і якість її продукції....
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18.01.2021 19:55 Відповісти
а на па - рашії є власні компанії ?
які ?
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18.01.2021 19:55 Відповісти
а где "рожен"????))))))))))))))) ой, я знаю это слово)))))))))))))))
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18.01.2021 19:52 Відповісти
всім скажи.
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18.01.2021 19:55 Відповісти
А как же 95 Квартал и 1+1, вы только посмотрите какой у людей подъём по карьерной леснице.
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18.01.2021 20:16 Відповісти
Чем это они лучшие, ума не приложу.
Что не по зарплате, это 100%.
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18.01.2021 20:32 Відповісти
а мобільні оператори що послуги надають? вони займаються баблодоїнням.
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18.01.2021 21:47 Відповісти
Ось, де найкращий аналіз всього, що відбувається зараз в Україні:
https://www.youtube.com/watch?v=PhZoWa5T6A4 Сенсаційне інтерв'ю Тімошенко
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18.01.2021 20:58 Відповісти
О, я семь лет в JTI сисадмином отработал пока в Канаду сисадминить не имигрировал. Приятно видеть, что не скурвилась компания. Хотя недостатки были в моё время.
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19.01.2021 00:07 Відповісти
И что нет компании сывочолого спасителя?Где же "Рошен"?Больше всего налогов,возрождение самой могучей в Европе армии,Да люди,по крайней мере в Виннице,все совковое золото продают,лишь бы детей устроить на фабрику.Этот рейтинг не правильный.Поменяйте,а то пуйло нападет.И заказал опрос тоже он...
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19.01.2021 07:32 Відповісти
З цікавістю прочитав статтю про рейтинг найкращих роботодавців України за версією Forbes. Приємно бачити, що українські компанії активно працюють над створенням комфортних умов для своїх співробітників та підвищенням якості роботи. Це особливо важливо в ******** умовах, коли питання збереження кадрів та мотивації працівників є надзвичайно актуальними. До речі, більш детальну інформацію про рейтинг 2024 року можна знайти тут: https://budni.robota.ua/hr/50-naykrashhih-robotodavtsiv-2024-roku-forbes-ta-robota-ua-ogolosili-peremozhtsiv-reytingu.
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14.06.2024 18:45 Відповісти
 
 