РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10731 посетитель онлайн
Новости
15 878 58

Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины

Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины

Журнал Forbes-Украина совместно с сайтом поиска работы Work.ua представил рейтинг лучших работодателей Украины. В список из 50 позиций вошли как украинские компании, так и представительства международных корпораций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для составления рейтинга его авторы опросили 11 тысяч человек и 150 крупных украинских компаний, которые сформировали 60% итоговой оценки, а также экспертов рынка, чье мнение повлияло на 20% оценки. Еще 20% было получено благодаря информации из открытых источников.

В первую пятерку рейтинга вошли табачная компания JTI, мобильный оператор "Киевстар", банк ProCreditBank, агрохолдинг Kernel и IT-компания Intellias. Также среди лучших работодателей есть фармацевтическая компания "Дарница", предприятия топливно - энергетического комплекса ДТЭК, "Нафтогаз", международные гиганты Coca-Cola, McDonalds и Pepsi, финансовые учреждения, медиа и предприятия пищевой промышленности.

"Перед составлением рейтинга мы обратились к руководителям HR-подразделений 150 крупнейших украинских компаний с предложением распространить анкету-опросник среди своих сотрудников. В итоге было опрошено 11 тысяч человек. Одни хвалили своих работодателей за заботу во время пандемии и возможности для развития, другие критиковали за невысокие зарплаты и необходимость работать сверхурочно. Во всех компаниях, представленных в рейтинге, более половины опрошенных сотрудников готовы рекомендовать свое место работы друзьям и родственникам", - отметили авторы рейтинга.

В редакционной статье также указано, что среди всех факторов, которые формировали итоговую оценку компаний в рейтинге, 25% составила лояльность сотрудников, 20% - зарплата, 10% - информационная открытость, 5% - наличие соцпакета и его составляющие, 5% - возможность развития в компании, 5% - ощущение, что руководство заботится о своих сотрудниках во время коронакризиса и 10% - другие факторы, такие, как возможность получения премии, официальное оформление, отсутствие проблем с оформлением отпусков и больничных.

Автор: 

Forbes (118) занятость (47) работа (599) рейтинг (1635)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины - Цензор.НЕТ 8411
показать весь комментарий
18.01.2021 19:26
+17
Економічний прорив Зеленського був настільки потужний, що Україну почали покидати інвестори.

Так, 48% інвесторів відзначили погіршення інвестиційного клімату в Україні за останній рік. Про це свідчать дані опитування, яке провели три відомі організації - Європейська Бізнес Асоціація, Dragon Capital та Центр економічної стратегії.

На думку іноземних вкладників в український бізнес, за президентства Зеленського Україна відійшла від демократичних цінностей, змінює геополітичний курс в сторону Росії та отримала велику можливість дефолту по державним запозиченням.

До речі, пам'ятаєте інвестиційних нянь, про які говорив Зеленський? Так от, ці "няні" це цинічна брехня. Як тільки Зеленський став президентом і заговорив про "інвестиційних нянь" почались викрадання працівників банків, замахи на вбивство реформаторів та антикорупціонерів, посилилась корупція в багатьох державних організаціях, зріс рівень монополізації ринків олігархами.

Як результат, за 2020 рік Україна отримала менше інвестицій ніж під час 2014-го, найгарячішого року війни. Враховуючи, що інвестиції - єдине джерело суттєвого росту економіки (ВВП) для України, то нас чекає хіба що початок епохи злиднів.

Здається, єдини виходом з цієї проблеми - повернення Порошенка та команди професіоналів на свої старі пости.
Іншої відповіді на політику людини, яка проржала економічне зростання та міжнародну довіру до України, ми не знаємо

Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины - Цензор.НЕТ 7462
показать весь комментарий
18.01.2021 19:31
+10
А чим поганий? Знайомі там працюють, вся зарплата біла, і то немаленька, продукція якісна. Не розумію до чого сарказм. Йди в 95 квартал працювати, звідти шлях в....
показать весь комментарий
18.01.2021 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины - Цензор.НЕТ 8411
показать весь комментарий
18.01.2021 19:26 Ответить
Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины - Цензор.НЕТ 2086
показать весь комментарий
18.01.2021 19:26 Ответить
потерпевший вiслюк готовит себе занятие на после того, как его работодатели с табуретки погонят. Значит скоро...
показать весь комментарий
18.01.2021 19:41 Ответить
Он себе готовит очередное уголовное дело. Скоро жизни не хватит все отсидеть.
показать весь комментарий
18.01.2021 20:01 Ответить
Достаточно 111 статьи за госизмену в Омане. Что-то мне подсказывает, что это наши руснявые мокши "помогли" Ирану сбить самолёт - от второго лица московии Патрушева на встрече в Омане с Зеленским.
показать весь комментарий
18.01.2021 20:07 Ответить
И это тоже.
показать весь комментарий
18.01.2021 20:14 Ответить
ну да ...франшиза...
показать весь комментарий
18.01.2021 19:31 Ответить
Ни разу не барыга. Ничего личного. Только бабло.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:38 Ответить
ООО ''СТС Медиа'' входит в санкционный список 2020 года против страны агрессора под №40. Передача франшизы это нарушение санкционного режима с государством-агрессором и государственная измена должностного лица.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:42 Ответить
все врут, врут и врут, лучший работодатель украины це рошен
показать весь комментарий
18.01.2021 19:26 Ответить
цукерками на фабриці ласуєте ?
показать весь комментарий
18.01.2021 19:28 Ответить
Ні. Я вважаю, що він дозволяє всім їсти цукерки.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:33 Ответить
ОЙ, та невже та барбарИска була відірвана з вашого рота ?
показать весь комментарий
18.01.2021 19:43 Ответить
Па...
показать весь комментарий
18.01.2021 19:56 Ответить
Врешь. Как всегда тупо врешь. Он является правообладателем и вправе требовать не нарушения своих прав. Суды, включая Верховный, это подтвердили.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:45 Ответить
Та всі знають шо саме Петро вигадав всі рецепти всласноручь.І тільки брехуни кажуть шо Київський торт у 1956 році вигадав Костянтин Петренко.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:50 Ответить
Мокшанская русня и чё?
показать весь комментарий
18.01.2021 19:51 Ответить
Тупое из Донецка. Сторонник ЖопоБлока.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:53 Ответить
Як каже ваш Ху"ло--Цап царап))
показать весь комментарий
18.01.2021 19:55 Ответить
Ты ж руками штаны держишь, шоб не упали. Благодаря Зеленскому.
какие там цап-царап, ггг
показать весь комментарий
18.01.2021 19:59 Ответить
А может и нет у тебя ни штанов, ни рук. И безголовый тож, что характерно избирателям Зеленского.
показать весь комментарий
18.01.2021 20:01 Ответить
Купи правообладателя. Вложи деньги в модернизацию. Вложи деньги в регистрацию торгового знака. А потом уже варнякай и дари свои права кому хочешь.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:58 Ответить
Поверь зная. Любил покупать когда их было днем с огнём не достать. И Киевский и Пражский.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:54 Ответить
Мокшанская русня и чё?
показать весь комментарий
18.01.2021 19:57 Ответить
Вас, тупых ватоголовцев, даже нефть с рублем не убеждают. Все вы отпи@деться стараетесь, сваливая следствие на солнечную активность.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:34 Ответить
Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины - Цензор.НЕТ 704
показать весь комментарий
18.01.2021 19:28 Ответить
А чим поганий? Знайомі там працюють, вся зарплата біла, і то немаленька, продукція якісна. Не розумію до чого сарказм. Йди в 95 квартал працювати, звідти шлях в....
показать весь комментарий
18.01.2021 19:33 Ответить
Поки написав, то клоуна вже забанили
показать весь комментарий
18.01.2021 19:34 Ответить
лучший работодатель - ты сам!
показать весь комментарий
18.01.2021 19:30 Ответить
ой ли ?

работодатель - это чувак, который ощущает ответственность за других,

а у нас большинство организмов даже за себя не способны принять ответственность
показать весь комментарий
18.01.2021 21:23 Ответить
Да это так, поэтому нефиг ныть, если не можешь свою жизнь самостоятельно обеспечить! Дай себе работу сам (если другие все "гады")!
показать весь комментарий
18.01.2021 21:27 Ответить
Для того, чтобы дать кому-то работу (пусть даже себе самому), сначала надо взять на себя ответственность. А с ответственностью, как я уже написал выше, полные обосратушки.
показать весь комментарий
19.01.2021 18:22 Ответить
Без Сименс и Шнайдер Электрик этот рейтинг некорректен
показать весь комментарий
18.01.2021 19:30 Ответить
Економічний прорив Зеленського був настільки потужний, що Україну почали покидати інвестори.

Так, 48% інвесторів відзначили погіршення інвестиційного клімату в Україні за останній рік. Про це свідчать дані опитування, яке провели три відомі організації - Європейська Бізнес Асоціація, Dragon Capital та Центр економічної стратегії.

На думку іноземних вкладників в український бізнес, за президентства Зеленського Україна відійшла від демократичних цінностей, змінює геополітичний курс в сторону Росії та отримала велику можливість дефолту по державним запозиченням.

До речі, пам'ятаєте інвестиційних нянь, про які говорив Зеленський? Так от, ці "няні" це цинічна брехня. Як тільки Зеленський став президентом і заговорив про "інвестиційних нянь" почались викрадання працівників банків, замахи на вбивство реформаторів та антикорупціонерів, посилилась корупція в багатьох державних організаціях, зріс рівень монополізації ринків олігархами.

Як результат, за 2020 рік Україна отримала менше інвестицій ніж під час 2014-го, найгарячішого року війни. Враховуючи, що інвестиції - єдине джерело суттєвого росту економіки (ВВП) для України, то нас чекає хіба що початок епохи злиднів.

Здається, єдини виходом з цієї проблеми - повернення Порошенка та команди професіоналів на свої старі пости.
Іншої відповіді на політику людини, яка проржала економічне зростання та міжнародну довіру до України, ми не знаємо

Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины - Цензор.НЕТ 7462
показать весь комментарий
18.01.2021 19:31 Ответить
Можно не возвращать "Порошенка та команди професіоналів"? Просто не хочется роста тарифов в несколько раз, и очередного падения гривны (снова).
показать весь комментарий
19.01.2021 11:04 Ответить
Голимый рейтинг! Лучший работодатель - охфис преЗедента !!!
Покурировал годик "велике крадівницьтво" и купил жене домик за 10 лимонов.....
показать весь комментарий
18.01.2021 19:31 Ответить
А у Бени скоро только бомжи работать будут. Но это не точно...
показать весь комментарий
18.01.2021 19:35 Ответить
Ось вам і вибори у двох селах))
показать весь комментарий
18.01.2021 19:35 Ответить
конечно печально, но большинство компаний зарубежные.
являются лишь украинскими дочками крупных зарубежных компаний...
показать весь комментарий
18.01.2021 19:41 Ответить
банально звучить, але, в іноземних компаній, імідж компанії стоїть на тому ж місці, що і якість її продукції....
показать весь комментарий
18.01.2021 19:55 Ответить
а на па - рашії є власні компанії ?
які ?
показать весь комментарий
18.01.2021 19:55 Ответить
а где "рожен"????))))))))))))))) ой, я знаю это слово)))))))))))))))
показать весь комментарий
18.01.2021 19:52 Ответить
всім скажи.
показать весь комментарий
18.01.2021 19:55 Ответить
А как же 95 Квартал и 1+1, вы только посмотрите какой у людей подъём по карьерной леснице.
показать весь комментарий
18.01.2021 20:16 Ответить
Чем это они лучшие, ума не приложу.
Что не по зарплате, это 100%.
показать весь комментарий
18.01.2021 20:32 Ответить
а мобільні оператори що послуги надають? вони займаються баблодоїнням.
показать весь комментарий
18.01.2021 21:47 Ответить
Ось, де найкращий аналіз всього, що відбувається зараз в Україні:
https://www.youtube.com/watch?v=PhZoWa5T6A4 Сенсаційне інтерв'ю Тімошенко
показать весь комментарий
18.01.2021 20:58 Ответить
О, я семь лет в JTI сисадмином отработал пока в Канаду сисадминить не имигрировал. Приятно видеть, что не скурвилась компания. Хотя недостатки были в моё время.
показать весь комментарий
19.01.2021 00:07 Ответить
И что нет компании сывочолого спасителя?Где же "Рошен"?Больше всего налогов,возрождение самой могучей в Европе армии,Да люди,по крайней мере в Виннице,все совковое золото продают,лишь бы детей устроить на фабрику.Этот рейтинг не правильный.Поменяйте,а то пуйло нападет.И заказал опрос тоже он...
показать весь комментарий
19.01.2021 07:32 Ответить
З цікавістю прочитав статтю про рейтинг найкращих роботодавців України за версією Forbes. Приємно бачити, що українські компанії активно працюють над створенням комфортних умов для своїх співробітників та підвищенням якості роботи. Це особливо важливо в ******** умовах, коли питання збереження кадрів та мотивації працівників є надзвичайно актуальними. До речі, більш детальну інформацію про рейтинг 2024 року можна знайти тут: https://budni.robota.ua/hr/50-naykrashhih-robotodavtsiv-2024-roku-forbes-ta-robota-ua-ogolosili-peremozhtsiv-reytingu.
показать весь комментарий
14.06.2024 18:45 Ответить
 
 