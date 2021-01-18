Forbes составил рейтинг лучших работодателей Украины
Журнал Forbes-Украина совместно с сайтом поиска работы Work.ua представил рейтинг лучших работодателей Украины. В список из 50 позиций вошли как украинские компании, так и представительства международных корпораций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Для составления рейтинга его авторы опросили 11 тысяч человек и 150 крупных украинских компаний, которые сформировали 60% итоговой оценки, а также экспертов рынка, чье мнение повлияло на 20% оценки. Еще 20% было получено благодаря информации из открытых источников.
В первую пятерку рейтинга вошли табачная компания JTI, мобильный оператор "Киевстар", банк ProCreditBank, агрохолдинг Kernel и IT-компания Intellias. Также среди лучших работодателей есть фармацевтическая компания "Дарница", предприятия топливно - энергетического комплекса ДТЭК, "Нафтогаз", международные гиганты Coca-Cola, McDonalds и Pepsi, финансовые учреждения, медиа и предприятия пищевой промышленности.
"Перед составлением рейтинга мы обратились к руководителям HR-подразделений 150 крупнейших украинских компаний с предложением распространить анкету-опросник среди своих сотрудников. В итоге было опрошено 11 тысяч человек. Одни хвалили своих работодателей за заботу во время пандемии и возможности для развития, другие критиковали за невысокие зарплаты и необходимость работать сверхурочно. Во всех компаниях, представленных в рейтинге, более половины опрошенных сотрудников готовы рекомендовать свое место работы друзьям и родственникам", - отметили авторы рейтинга.
В редакционной статье также указано, что среди всех факторов, которые формировали итоговую оценку компаний в рейтинге, 25% составила лояльность сотрудников, 20% - зарплата, 10% - информационная открытость, 5% - наличие соцпакета и его составляющие, 5% - возможность развития в компании, 5% - ощущение, что руководство заботится о своих сотрудниках во время коронакризиса и 10% - другие факторы, такие, как возможность получения премии, официальное оформление, отсутствие проблем с оформлением отпусков и больничных.
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какие там цап-царап, ггг
работодатель - это чувак, который ощущает ответственность за других,
а у нас большинство организмов даже за себя не способны принять ответственность
Так, 48% інвесторів відзначили погіршення інвестиційного клімату в Україні за останній рік. Про це свідчать дані опитування, яке провели три відомі організації - Європейська Бізнес Асоціація, Dragon Capital та Центр економічної стратегії.
На думку іноземних вкладників в український бізнес, за президентства Зеленського Україна відійшла від демократичних цінностей, змінює геополітичний курс в сторону Росії та отримала велику можливість дефолту по державним запозиченням.
До речі, пам'ятаєте інвестиційних нянь, про які говорив Зеленський? Так от, ці "няні" це цинічна брехня. Як тільки Зеленський став президентом і заговорив про "інвестиційних нянь" почались викрадання працівників банків, замахи на вбивство реформаторів та антикорупціонерів, посилилась корупція в багатьох державних організаціях, зріс рівень монополізації ринків олігархами.
Як результат, за 2020 рік Україна отримала менше інвестицій ніж під час 2014-го, найгарячішого року війни. Враховуючи, що інвестиції - єдине джерело суттєвого росту економіки (ВВП) для України, то нас чекає хіба що початок епохи злиднів.
Здається, єдини виходом з цієї проблеми - повернення Порошенка та команди професіоналів на свої старі пости.
Іншої відповіді на політику людини, яка проржала економічне зростання та міжнародну довіру до України, ми не знаємо
Покурировал годик "велике крадівницьтво" и купил жене домик за 10 лимонов.....
являются лишь украинскими дочками крупных зарубежных компаний...
які ?
Что не по зарплате, это 100%.
https://www.youtube.com/watch?v=PhZoWa5T6A4 Сенсаційне інтерв'ю Тімошенко