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Forbes (92) Ахметов (1999) Боголюбов (89) Жеваго (101) Коломойский (1757) Новинский (435) Пинчук (294) Порошенко (19352) Герега (155) Косюк (20)

В рейтинге богатейших украинцев произошли изменения, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В рейтинге богатейших украинцев произошли изменения, - Forbes

Forbes составил рейтинг богатейших украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По оценке Forbes, аграрный магнат Юрий Косюк сенсационно потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива – МХП. Совладельцы "Эпицентра" Александр и Галина Гереги, хотя и обладают состоянием свыше $1 млрд, не попали в список миллиардеров, поскольку супруги присутствует в глобальном списке лишь тогда, когда их общие доходы превышают $2 млрд.

Лидером рейтинга Forbes в Украине остается Ринат Ахметов, занимающий 330-е место среди самых крупных предпринимателей мира. На втором месте уверенно закрепился трубно-колесный олигарх Виктор Пинчук, ранее деливший эту позицию с Петром Порошенко. В июне 2020 года Forbes оценивал из состояния в одинаковую сумму $1,4 млрд, но по итогам года Пинчук смог нарастить капитализацию своего бизнеса до $2,5 млрд, в то время как Петр Порошенко лишь на $200 млн до $1,6 млрд

На третье место в рейтинге 2021 года неожиданно вырвался Константин Жеваго. Далее следуют Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Петр Порошенко. Вернулся в список миллиардеров Вадим Новинский с результатом $1,4 млрд. Ему, как и некоторым другим украинским предпринимателям, по мнению экспертов Forbes, помог рост цен на сталь – за год она прибавила в цене около $300 и достигла уровня $700/т.

Как указывает Forbes, состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. "И дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы", - подчеркивают в издании.

В то же время, они все еще далеки до довоенного уровня 2013 года, по сравнению с которым активы украинских миллиардеров стоят в несколько раз дешевле. Виктор Пинчук за последние 8 лет "обеднел" в полтора раза – с $3,8 млрд до $2,5 млрд. Стоимость бизнеса Рината Ахметова за этот период снизилась еще больше – в целых два раза – с $15,4 млрд в 2013 году до $7,6 млрд в 2021-м.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
***!.. от щас заплачу!(( За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 1468
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12.03.2021 20:15
+9
Рудий мріяв про титул Великого князя усього Даунбаса та прилеглих територій !!!))))
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12.03.2021 20:31
+8
Сиротинка...
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12.03.2021 20:17
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***!.. от щас заплачу!(( За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 1468
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12.03.2021 20:15 Ответить
Та да! Це якби я збіднів удвічі, то тут справді варто було б плакати. А на гроші "збіднілого" Ахметова таких як я могли б тисячі і тисячі безбідно жити. Якщо ж серйозно, то у 2х14 році не в гуьки треба було гудіти, а у дула автоматів.
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12.03.2021 20:25 Ответить
Рудий мріяв про титул Великого князя усього Даунбаса та прилеглих територій !!!))))
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12.03.2021 20:31 Ответить
Рыжий не только мріяв.Он содержал партию регионалов-предателей.Возил дурачков со своих заводов на митинги против Нато,на АнтиМайдан.Устраивал митинги и захват администраций в 14году.**** должен быть наказан.
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13.03.2021 11:02 Ответить
Форбс може що завгодно за гроші написати.Чомусь у списках Форбс мало шейхів.а вони всі мільярдери.Всі без виключення.
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12.03.2021 20:15 Ответить
Неплачь, у твоего шефа награбленного баба ещё немеряно !
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12.03.2021 20:18 Ответить
Антон Куприянов ?
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12.03.2021 20:20 Ответить
Это на фоне покупки сыну дома в Швейцарии новость вышла? Мол, не судите строго? Цензор палится.
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12.03.2021 20:16 Ответить
От! Ось бачите, ще на 2 мільярди бідніший став...
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12.03.2021 20:19 Ответить
А я й мовчу
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12.03.2021 20:31 Ответить
А что вас смущает?! Купил в Лондоне пару домов сыну - стал беднее
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12.03.2021 20:22 Ответить
Дурня. Оцінюється вартість всіх активів, а не грошей. Грошей може бути 1 мільйон, а інших активів на мільярд.
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12.03.2021 22:18 Ответить
В аффщоре)))) оценили только его «активы» Учитывая покупку культурного достояния которое по законам Франции нельзя конфисковать (вилла залива кедра вместе с ПМЖ Франции) и виллы в Швейцарии вместе с пмж Швейцарии ( Дамир имеет паспорт ЕС и это легально так как папа женил его на дочке богатого европейского бизнесмена) скорее всего Реакция на плохой звонок с Коломойским ..... Они переезжают жить в Европу .... Коломойского под санкции - следовательно будет весенний русский гамбит....Удачное время ! Клоун абасрался , шобла разбежится....кто-то ещё сомневался в «классической разработке по Дрезденской схеме»
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13.03.2021 13:36 Ответить
пусть напишет карту привата
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12.03.2021 20:16 Ответить
За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 2938
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12.03.2021 20:16 Ответить
А сколько он недвижимости купил за последние 8 лет?
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12.03.2021 20:16 Ответить
Сиротинка...
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12.03.2021 20:17 Ответить
Бомжара реальный
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12.03.2021 20:19 Ответить
За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 2894
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12.03.2021 20:18 Ответить
Слёзы душат и мешают мне говорить ...
Ринатик, надо погудеть!😆
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12.03.2021 20:18 Ответить
Нам показують московську і білоруську сволоту,що вони обікрали своє населення.А в нас,не набагато краще.
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12.03.2021 20:19 Ответить
За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 2239
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12.03.2021 20:20 Ответить
Так что, пустим на ЦН шапку по кругу, Ахметову на новые штаны?
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12.03.2021 20:20 Ответить
Бедненький...Дачку в Швейцарии за 2мдрд покупает, домик в королевстве за 10млрдиков. Скинемся сиротинке...Впрочем, зебилы и так только это и делают. И заметьте, вполне счастливы, что как по мне, довольно странно. Но мало ли странностей в этом мире...
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12.03.2021 20:21 Ответить
А як нічого показувать ? Ні спереду,ні ззаду ?
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12.03.2021 20:28 Ответить
Зрителей всё меньше и меньше. За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 1490
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12.03.2021 20:29 Ответить
Мда...пичалька тогда. Вот посмотрелпоследний трэш с Николкой Кейджем "Страна чудес Вилли", там в одной из ролей-деваха, типа звезда инстаграмма. Ну там полуобнажённые фото постит. Вот сижу и думаю-на порнохабе таких...эээ...барышень-хоть завались, всех форм и размеров. И вполне себе доступно: вбей поиск в гуголь и вуаля, но нет, люди предпочитают нечто странное, какую-то полуобнажёнку-полуэротику...В чуднОе время живём однако.
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12.03.2021 20:32 Ответить
Какая-то Кейли Коуэн...чёрт знает что....
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12.03.2021 20:33 Ответить
И ляшка олежку, и яценюка.
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12.03.2021 20:26 Ответить
Рудий Ренат збіднів, а якийсь безхатченко на Кайманових островах чи в іншому офшорі, куди Ринатушка перевів кошти, став на папері алєхаргом.
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12.03.2021 20:22 Ответить
Печалька. За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 5980
У сыночка запросы растут.
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12.03.2021 20:25 Ответить
шо тоже на 2,5 тис гривен в месяц живёт? блин сейчас плакать начну....
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12.03.2021 20:27 Ответить
Для чого це розміщувати ? Нам відомо,що значна кількість активів Ахмєта залишилась в ОРДЛО і Криму.(в 2013 фігурувала сума,десь в 15 млрд. дол.....)
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12.03.2021 20:27 Ответить
Ну, не всім відомо
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12.03.2021 22:55 Ответить
Невже не залишились ніяких документальних підтверджень його бандоського минулого? Чи усі свідки у шурфах та териконах, а справи та оперативна інфа з'їдена пацюками?
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12.03.2021 20:29 Ответить
Мне ребята с Донецкого угро еще 10 лет назад рассказывали, что на ахметку тома целые были, не разрешали работать по ринатке никому, и тем временем всех, кто мог дать показания против него- потихоньку закапывали по одному в терриконах, пока в 2012 году не осталось ни одного сведетеля его "бравых" дел. Все знают,что он творил, а выступить против него уже некому. Ни кучма,ни януковощ не дали возможность работать по его делам, пытался Ющенко, но со временем и его задавили. Я думаю ахметка и в деле Щербаня отметился по полной, к гадалке не ходи.
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12.03.2021 22:28 Ответить
Не мог он стать беднее в два раза. Просто его активы упали в цене, а то что ему принадлежало, так и принадлежит. Правда немного в Лугандоне отжали, но он эти потери уже давно себе компенсировал.
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12.03.2021 20:29 Ответить
В Донецке у него были активы. Отжали у него. Да и в Крыму земля сельскохозяйственная вроде тоже. Так что эта война по Ахметову сильно ударила. Думаю , он недоволен, что Путин творит.
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12.03.2021 22:42 Ответить
Да он сам этого пупкина и привел.
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13.03.2021 11:11 Ответить
Горе-то какое😱
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12.03.2021 20:30 Ответить
Та щоб он Сдох
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12.03.2021 20:32 Ответить
Простой пример (цифры отвлечённые, ну то есть с потолка) - предположим что акция ДТЭК раньше на фондовой бирже стоила 4 бакса, а теперь стоит 2,5. Ахметов стал беднее? - Ну естественно!
А если когда акции были по 4, он продавал Гигаватт за 50 центов, а теперь, когда акции по 2,5, продает по 1 баксу, он стал беднее? - Ну конечно победнел, ага ...
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12.03.2021 20:34 Ответить
гарний олігарх - мертвий бідний олігарх
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12.03.2021 20:35 Ответить
Думаю, рабочие, которые у него работают, не будут с вами согласны. Работать в богатой фирме выгодней. И чтобы весь соцпакет был.
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12.03.2021 22:45 Ответить
Курица отжал у Ахмета основные активы на Донбассе. А кто там стоит за Курицей я не в теме. Может Сурков, а может даже сам Путлер.
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12.03.2021 20:36 Ответить
и шо? смс-ками теперь должны все ему скидываться на возмещение утрат?
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12.03.2021 20:38 Ответить
по бумагам обеднел, а по сути....
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12.03.2021 20:39 Ответить
Бедное несчастное рыжее чепушило За останні 8 років Ахметов збіднів удвічі, - рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 9406 пусть укажет номер банковской карты, скинемся бедолаге.
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12.03.2021 20:43 Ответить
чекайте на підвищення тарифів на е/е
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12.03.2021 22:13 Ответить
Прийми, рудий пес, наші співчуття. Хай спочиває з миром твій добробут!!!🤣🤣🤣
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12.03.2021 20:45 Ответить
Может сбросимся Ренату ? С мира по нитке бедному-рубашка!
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12.03.2021 20:47 Ответить
он сам с нас сдерет три шкуры....
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12.03.2021 22:05 Ответить
СМС-ки апять?
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12.03.2021 20:47 Ответить
Бідолаха. Треба терміново перетворювати тариф "Ротердам+" - у тариф "Ротердам++++".
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12.03.2021 20:49 Ответить
Казочка про те - як Зе олігахів поборов --Как указывает Forbes, состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. За останні 8 років Ахметов збіднів удвічі, - рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 5056 . Источник: https://censor.net/ru/n3253076
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12.03.2021 21:57 Ответить
В том числе и Петруши ! Ладно Ахмета , Пинчука и Новинского из-за повышения цены на сталь , а у Пети за счет чего? Косюк имеющий отношение к продуктам , почему то обеднел , при том что экспортирует муку и курятину в Евросоюз, а Петя поднялся ?У людей с кризисом на еду не хватает , а на тортики и шоколадки - это святое ?
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12.03.2021 22:45 Ответить
Не завидуй. Значит человек работает, продает продукцию. В каждом магазине продукция Рошен пользуется спросом
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12.03.2021 22:52 Ответить
Ты хочешь сказать что люди вместо курочки или хлеба , покупают тортик и пирожное что бы пожрать ?
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13.03.2021 09:27 Ответить
Замість курочки,з задоволенням їм кофетку.бо дуже подобається Да і не дорого.
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13.03.2021 13:23 Ответить
Ага , кило конфет дороже курки ! А за зубки и диабет не переживаешь , любитель сладенького ? Пенсы наверное тоже предпочитают мяску и хлебушку - Киевский тортик ?
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13.03.2021 14:35 Ответить
Соревнование , кто больше обдерет страну и народ!
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12.03.2021 22:06 Ответить
Шось не бачу в списку Зеленського... а ви, порохоботики, бачите? )
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12.03.2021 22:16 Ответить
Ну, у него же ещё нет миллиарда.
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12.03.2021 22:46 Ответить
Шо там нащщьот ПНХ?
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12.03.2021 22:46 Ответить
Из разговора олигархов : "Да уж, покидала тебя жизнь... по списку Форбс.
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12.03.2021 22:42 Ответить
От що значить відсунули Петра від бюджетного корита. Зразу і статки впали. Тому і біснується тепер, назад рветься до корита.
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12.03.2021 22:43 Ответить
Размер активов все-таки не дает понимание, сколько за год заработано живых денег. Например, если актив-квартира не сдается, она ничего не приносит, дорожает ее рыночная цена или дешевеет. Размер активов Безоса или Илона Маска не дает понимание, сколько они получают. Их реальный доход - это зарплата и дивиденды по акциям, а миллиарды, которые стоят их акции, до их продажи - виртуальны. С другой стороны есть некий арабский шейх, который "государство - это я" и вся казна государства - его личный кошелек. Без сомнения живых денег у шейха, чьи активы оцениваются гораздо меньше, значительно больше, чем у Маска и многих других обладателей миллиардов в виде стоимости принадлежащего им пакета акций. Сегодня акции выросли в цене на 20%, состояние на 20% увеличилось, завтра упали на 20%, состояние на 20% сократилось, но это только цифры. Деньгами они станут только при продаже.
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12.03.2021 22:58 Ответить
Неее, не верю! Суки народа , не продажные суки...
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12.03.2021 22:59 Ответить
Рехворми не спинити! Миздобули! Знову.
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12.03.2021 23:36 Ответить
по итогам года Петр Порошенко смог нарастить капитализацию своего бизнеса на $200 млн до $1,6 млрдИсточник: https://censor.net/ru/n3253076
Владимир Александрович год назад даже специально приказал прекратить стрелять, чтобы Петя не мог на войне наживаться, а Петя все продолжает этот бизнес, ну что с ним поделаешь
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13.03.2021 00:38 Ответить
Миллиардер это неизлечимый диагноз останавливает только биологическая смерть
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13.03.2021 03:47 Ответить
а коли вже анонсоване закінчення епохи бідності серед простих українців відбудеться? де обіцяні владою нові робочі місця?
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13.03.2021 10:50 Ответить
Что за бездарность !!!???
Применять определение олигарх и бизнесмен к одним и тем же лицам!!??
Называть ворье бизнесменами ..... бред!
Изучайте значения слов прежде чем ими "кидаться"
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13.03.2021 11:23 Ответить
Это стоимость АКТИВОВ.
Акции - бумажки!
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13.03.2021 13:51 Ответить
во время пандемии каждый осознал, что здоровье важнее денег. думаю, богатейшие люди тоже это прочувствовали, что и они бессильные перед такими вещами
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15.03.2021 02:52 Ответить
 
 