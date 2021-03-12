В рейтинге богатейших украинцев произошли изменения, - Forbes

Forbes составил рейтинг богатейших украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По оценке Forbes, аграрный магнат Юрий Косюк сенсационно потерял место в списке миллиардеров из-за снижения рыночной стоимости его ключевого актива – МХП. Совладельцы "Эпицентра" Александр и Галина Гереги, хотя и обладают состоянием свыше $1 млрд, не попали в список миллиардеров, поскольку супруги присутствует в глобальном списке лишь тогда, когда их общие доходы превышают $2 млрд.

Лидером рейтинга Forbes в Украине остается Ринат Ахметов, занимающий 330-е место среди самых крупных предпринимателей мира. На втором месте уверенно закрепился трубно-колесный олигарх Виктор Пинчук, ранее деливший эту позицию с Петром Порошенко. В июне 2020 года Forbes оценивал из состояния в одинаковую сумму $1,4 млрд, но по итогам года Пинчук смог нарастить капитализацию своего бизнеса до $2,5 млрд, в то время как Петр Порошенко лишь на $200 млн до $1,6 млрд

На третье место в рейтинге 2021 года неожиданно вырвался Константин Жеваго. Далее следуют Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Петр Порошенко. Вернулся в список миллиардеров Вадим Новинский с результатом $1,4 млрд. Ему, как и некоторым другим украинским предпринимателям, по мнению экспертов Forbes, помог рост цен на сталь – за год она прибавила в цене около $300 и достигла уровня $700/т.

Как указывает Forbes, состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. "И дело не только в показателях деятельности их бизнеса. Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021-го нефть бьет годовые, а индексы – исторические максимумы", - подчеркивают в издании.

В то же время, они все еще далеки до довоенного уровня 2013 года, по сравнению с которым активы украинских миллиардеров стоят в несколько раз дешевле. Виктор Пинчук за последние 8 лет "обеднел" в полтора раза – с $3,8 млрд до $2,5 млрд. Стоимость бизнеса Рината Ахметова за этот период снизилась еще больше – в целых два раза – с $15,4 млрд в 2013 году до $7,6 млрд в 2021-м.