У рейтингу найбагатших українців відбулися зміни, - Forbes
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Forbes склав рейтинг найбагатших українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За оцінкою Forbes, аграрний магнат Юрій Косюк сенсаційно втратив місце в списку мільярдерів через зниження ринкової вартості його ключового активу - МХП. Співвласники "Епіцентру" Олександр і Галина Гереги, хоча і володіють статками понад $1 млрд, не потрапили до списку мільярдерів, оскільки подружжя присутні в глобальному списку лише тоді, коли їхні спільні доходи перевищують $2 млрд.
Лідером рейтингу Forbes в Україні залишається Рінат Ахметов, який посідає 330-е місце серед найбільших підприємців світу. На другому місці впевнено закріпився трубно-колісний олігарх Віктор Пінчук, який раніше ділив цю позицію з Петром Порошенком. У червні 2020 року Forbes оцінював їхні статки в однакову суму $1,4 млрд, але за підсумками року Пінчук зміг наростити капіталізацію свого бізнесу до $2,5 млрд, тоді як Петро Порошенко лише на $200 млн до $1,6 млрд
На третє місце в рейтингу 2021 року несподівано вирвався Костянтин Жеваго. Далі йдуть Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і Петро Порошенко. Повернувся в список мільярдерів Вадим Новинський з результатом $1,4 млрд. Йому, як і деяким іншим українським підприємцям, на думку експертів Forbes, допомогло зростання цін на сталь - за рік вона додала в ціні близько $300 і досягла рівня $700/т.
Як вказує Forbes, статки більшості українських мільярдерів значно зросли. "І справа не тільки в показниках діяльності їхнього бізнесу. Минулої весни інвестори ще не були готові до пандемії, провідні біржові індекси світу суттєво просіли, а нафта часом коштувала менше нуля. У березні 2021-го нафта б'є річні, а індекси - історичні максимуми", - підкреслюють у виданні.
Водночас, вони все ще далекі до довоєнного рівня 2013 року, порівняно з яким активи українських мільярдерів коштують у кілька разів дешевше. Віктор Пінчук за останні 8 років "збіднів" у півтора рази - з $3,8 млрд до $2,5 млрд. Вартість бізнесу Ріната Ахметова за цей період знизилася ще більше – аж удвічі - з $15,4 млрд у 2013 році до $7,6 млрд у 2021-му.
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Ринатик, надо погудеть!😆
У сыночка запросы растут.
А если когда акции были по 4, он продавал Гигаватт за 50 центов, а теперь, когда акции по 2,5, продает по 1 баксу, он стал беднее? - Ну конечно победнел, ага ...
мертвийбідний олігарх
Владимир Александрович год назад даже специально приказал прекратить стрелять, чтобы Петя не мог на войне наживаться, а Петя все продолжает этот бизнес, ну что с ним поделаешь
Применять определение олигарх и бизнесмен к одним и тем же лицам!!??
Называть ворье бизнесменами ..... бред!
Изучайте значения слов прежде чем ими "кидаться"
Акции - бумажки!