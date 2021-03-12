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Forbes (39) Ахметов (788) олігарх (688)

У рейтингу найбагатших українців відбулися зміни, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

У рейтингу найбагатших українців відбулися зміни, - Forbes

Forbes склав рейтинг найбагатших українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За оцінкою Forbes, аграрний магнат Юрій Косюк сенсаційно втратив місце в списку мільярдерів через зниження ринкової вартості його ключового активу - МХП. Співвласники "Епіцентру" Олександр і Галина Гереги, хоча і володіють статками понад $1 млрд, не потрапили до списку мільярдерів, оскільки подружжя присутні в глобальному списку лише тоді, коли їхні спільні доходи перевищують $2 млрд.

Лідером рейтингу Forbes в Україні залишається Рінат Ахметов, який посідає 330-е місце серед найбільших підприємців світу. На другому місці впевнено закріпився трубно-колісний олігарх Віктор Пінчук, який раніше ділив цю позицію з Петром Порошенком. У червні 2020 року Forbes оцінював їхні статки в однакову суму $1,4 млрд, але за підсумками року Пінчук зміг наростити капіталізацію свого бізнесу до $2,5 млрд, тоді як Петро Порошенко лише на $200 млн до $1,6 млрд

На третє місце в рейтингу 2021 року несподівано вирвався Костянтин Жеваго. Далі йдуть Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і Петро Порошенко. Повернувся в список мільярдерів Вадим Новинський з результатом $1,4 млрд. Йому, як і деяким іншим українським підприємцям, на думку експертів Forbes, допомогло зростання цін на сталь - за рік вона додала в ціні близько $300 і досягла рівня $700/т.

Читайте також: Статки Пінчука в 2020 році зросли удвічі, - Forbes

Як вказує Forbes, статки більшості українських мільярдерів значно зросли. "І справа не тільки в показниках діяльності їхнього бізнесу. Минулої весни інвестори ще не були готові до пандемії, провідні біржові індекси світу суттєво просіли, а нафта часом коштувала менше нуля. У березні 2021-го нафта б'є річні, а індекси - історичні максимуми", - підкреслюють у виданні.

Водночас, вони все ще далекі до довоєнного рівня 2013 року, порівняно з яким активи українських мільярдерів коштують у кілька разів дешевше. Віктор Пінчук за останні 8 років "збіднів" у півтора рази - з $3,8 млрд до $2,5 млрд. Вартість бізнесу Ріната Ахметова за цей період знизилася ще більше – аж удвічі - з $15,4 млрд у 2013 році до $7,6 млрд у 2021-му.
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Топ коментарі
+19
***!.. от щас заплачу!(( За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 1468
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12.03.2021 20:15
+9
Рудий мріяв про титул Великого князя усього Даунбаса та прилеглих територій !!!))))
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12.03.2021 20:31
+8
Сиротинка...
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12.03.2021 20:17
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***!.. от щас заплачу!(( За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 1468
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12.03.2021 20:15 Відповісти
Та да! Це якби я збіднів удвічі, то тут справді варто було б плакати. А на гроші "збіднілого" Ахметова таких як я могли б тисячі і тисячі безбідно жити. Якщо ж серйозно, то у 2х14 році не в гуьки треба було гудіти, а у дула автоматів.
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12.03.2021 20:25 Відповісти
Рудий мріяв про титул Великого князя усього Даунбаса та прилеглих територій !!!))))
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12.03.2021 20:31 Відповісти
Рыжий не только мріяв.Он содержал партию регионалов-предателей.Возил дурачков со своих заводов на митинги против Нато,на АнтиМайдан.Устраивал митинги и захват администраций в 14году.**** должен быть наказан.
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13.03.2021 11:02 Відповісти
Форбс може що завгодно за гроші написати.Чомусь у списках Форбс мало шейхів.а вони всі мільярдери.Всі без виключення.
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12.03.2021 20:15 Відповісти
Неплачь, у твоего шефа награбленного баба ещё немеряно !
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12.03.2021 20:18 Відповісти
Антон Куприянов ?
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12.03.2021 20:20 Відповісти
Это на фоне покупки сыну дома в Швейцарии новость вышла? Мол, не судите строго? Цензор палится.
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12.03.2021 20:16 Відповісти
От! Ось бачите, ще на 2 мільярди бідніший став...
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12.03.2021 20:19 Відповісти
А я й мовчу
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12.03.2021 20:31 Відповісти
А что вас смущает?! Купил в Лондоне пару домов сыну - стал беднее
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12.03.2021 20:22 Відповісти
Дурня. Оцінюється вартість всіх активів, а не грошей. Грошей може бути 1 мільйон, а інших активів на мільярд.
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12.03.2021 22:18 Відповісти
В аффщоре)))) оценили только его «активы» Учитывая покупку культурного достояния которое по законам Франции нельзя конфисковать (вилла залива кедра вместе с ПМЖ Франции) и виллы в Швейцарии вместе с пмж Швейцарии ( Дамир имеет паспорт ЕС и это легально так как папа женил его на дочке богатого европейского бизнесмена) скорее всего Реакция на плохой звонок с Коломойским ..... Они переезжают жить в Европу .... Коломойского под санкции - следовательно будет весенний русский гамбит....Удачное время ! Клоун абасрался , шобла разбежится....кто-то ещё сомневался в «классической разработке по Дрезденской схеме»
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13.03.2021 13:36 Відповісти
пусть напишет карту привата
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12.03.2021 20:16 Відповісти
За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 2938
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12.03.2021 20:16 Відповісти
А сколько он недвижимости купил за последние 8 лет?
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12.03.2021 20:16 Відповісти
Сиротинка...
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12.03.2021 20:17 Відповісти
Бомжара реальный
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12.03.2021 20:19 Відповісти
За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 2894
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12.03.2021 20:18 Відповісти
Слёзы душат и мешают мне говорить ...
Ринатик, надо погудеть!😆
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12.03.2021 20:18 Відповісти
Нам показують московську і білоруську сволоту,що вони обікрали своє населення.А в нас,не набагато краще.
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12.03.2021 20:19 Відповісти
За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 2239
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12.03.2021 20:20 Відповісти
Так что, пустим на ЦН шапку по кругу, Ахметову на новые штаны?
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12.03.2021 20:20 Відповісти
Бедненький...Дачку в Швейцарии за 2мдрд покупает, домик в королевстве за 10млрдиков. Скинемся сиротинке...Впрочем, зебилы и так только это и делают. И заметьте, вполне счастливы, что как по мне, довольно странно. Но мало ли странностей в этом мире...
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12.03.2021 20:21 Відповісти
А як нічого показувать ? Ні спереду,ні ззаду ?
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12.03.2021 20:28 Відповісти
Зрителей всё меньше и меньше. За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 1490
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12.03.2021 20:29 Відповісти
Мда...пичалька тогда. Вот посмотрелпоследний трэш с Николкой Кейджем "Страна чудес Вилли", там в одной из ролей-деваха, типа звезда инстаграмма. Ну там полуобнажённые фото постит. Вот сижу и думаю-на порнохабе таких...эээ...барышень-хоть завались, всех форм и размеров. И вполне себе доступно: вбей поиск в гуголь и вуаля, но нет, люди предпочитают нечто странное, какую-то полуобнажёнку-полуэротику...В чуднОе время живём однако.
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12.03.2021 20:32 Відповісти
Какая-то Кейли Коуэн...чёрт знает что....
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12.03.2021 20:33 Відповісти
И ляшка олежку, и яценюка.
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12.03.2021 20:26 Відповісти
Рудий Ренат збіднів, а якийсь безхатченко на Кайманових островах чи в іншому офшорі, куди Ринатушка перевів кошти, став на папері алєхаргом.
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12.03.2021 20:22 Відповісти
Печалька. За прошедшие 8 лет Ахметов стал беднее в два раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 5980
У сыночка запросы растут.
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12.03.2021 20:25 Відповісти
шо тоже на 2,5 тис гривен в месяц живёт? блин сейчас плакать начну....
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12.03.2021 20:27 Відповісти
Для чого це розміщувати ? Нам відомо,що значна кількість активів Ахмєта залишилась в ОРДЛО і Криму.(в 2013 фігурувала сума,десь в 15 млрд. дол.....)
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12.03.2021 20:27 Відповісти
Ну, не всім відомо
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12.03.2021 22:55 Відповісти
Невже не залишились ніяких документальних підтверджень його бандоського минулого? Чи усі свідки у шурфах та териконах, а справи та оперативна інфа з'їдена пацюками?
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12.03.2021 20:29 Відповісти
Мне ребята с Донецкого угро еще 10 лет назад рассказывали, что на ахметку тома целые были, не разрешали работать по ринатке никому, и тем временем всех, кто мог дать показания против него- потихоньку закапывали по одному в терриконах, пока в 2012 году не осталось ни одного сведетеля его "бравых" дел. Все знают,что он творил, а выступить против него уже некому. Ни кучма,ни януковощ не дали возможность работать по его делам, пытался Ющенко, но со временем и его задавили. Я думаю ахметка и в деле Щербаня отметился по полной, к гадалке не ходи.
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12.03.2021 22:28 Відповісти
Не мог он стать беднее в два раза. Просто его активы упали в цене, а то что ему принадлежало, так и принадлежит. Правда немного в Лугандоне отжали, но он эти потери уже давно себе компенсировал.
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12.03.2021 20:29 Відповісти
В Донецке у него были активы. Отжали у него. Да и в Крыму земля сельскохозяйственная вроде тоже. Так что эта война по Ахметову сильно ударила. Думаю , он недоволен, что Путин творит.
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12.03.2021 22:42 Відповісти
Да он сам этого пупкина и привел.
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13.03.2021 11:11 Відповісти
Горе-то какое😱
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12.03.2021 20:30 Відповісти
Та щоб он Сдох
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12.03.2021 20:32 Відповісти
Простой пример (цифры отвлечённые, ну то есть с потолка) - предположим что акция ДТЭК раньше на фондовой бирже стоила 4 бакса, а теперь стоит 2,5. Ахметов стал беднее? - Ну естественно!
А если когда акции были по 4, он продавал Гигаватт за 50 центов, а теперь, когда акции по 2,5, продает по 1 баксу, он стал беднее? - Ну конечно победнел, ага ...
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12.03.2021 20:34 Відповісти
гарний олігарх - мертвий бідний олігарх
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12.03.2021 20:35 Відповісти
Думаю, рабочие, которые у него работают, не будут с вами согласны. Работать в богатой фирме выгодней. И чтобы весь соцпакет был.
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12.03.2021 22:45 Відповісти
Курица отжал у Ахмета основные активы на Донбассе. А кто там стоит за Курицей я не в теме. Может Сурков, а может даже сам Путлер.
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12.03.2021 20:36 Відповісти
и шо? смс-ками теперь должны все ему скидываться на возмещение утрат?
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12.03.2021 20:38 Відповісти
по бумагам обеднел, а по сути....
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12.03.2021 20:39 Відповісти
Бедное несчастное рыжее чепушило За останні 8 років Ахметов збіднів удвічі, - рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 9406 пусть укажет номер банковской карты, скинемся бедолаге.
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12.03.2021 20:43 Відповісти
чекайте на підвищення тарифів на е/е
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12.03.2021 22:13 Відповісти
Прийми, рудий пес, наші співчуття. Хай спочиває з миром твій добробут!!!🤣🤣🤣
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12.03.2021 20:45 Відповісти
Может сбросимся Ренату ? С мира по нитке бедному-рубашка!
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12.03.2021 20:47 Відповісти
он сам с нас сдерет три шкуры....
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12.03.2021 22:05 Відповісти
СМС-ки апять?
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12.03.2021 20:47 Відповісти
Бідолаха. Треба терміново перетворювати тариф "Ротердам+" - у тариф "Ротердам++++".
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12.03.2021 20:49 Відповісти
Казочка про те - як Зе олігахів поборов --Как указывает Forbes, состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли. За останні 8 років Ахметов збіднів удвічі, - рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 5056 . Источник: https://censor.net/ru/n3253076
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12.03.2021 21:57 Відповісти
В том числе и Петруши ! Ладно Ахмета , Пинчука и Новинского из-за повышения цены на сталь , а у Пети за счет чего? Косюк имеющий отношение к продуктам , почему то обеднел , при том что экспортирует муку и курятину в Евросоюз, а Петя поднялся ?У людей с кризисом на еду не хватает , а на тортики и шоколадки - это святое ?
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12.03.2021 22:45 Відповісти
Не завидуй. Значит человек работает, продает продукцию. В каждом магазине продукция Рошен пользуется спросом
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12.03.2021 22:52 Відповісти
Ты хочешь сказать что люди вместо курочки или хлеба , покупают тортик и пирожное что бы пожрать ?
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13.03.2021 09:27 Відповісти
Замість курочки,з задоволенням їм кофетку.бо дуже подобається Да і не дорого.
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13.03.2021 13:23 Відповісти
Ага , кило конфет дороже курки ! А за зубки и диабет не переживаешь , любитель сладенького ? Пенсы наверное тоже предпочитают мяску и хлебушку - Киевский тортик ?
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13.03.2021 14:35 Відповісти
Соревнование , кто больше обдерет страну и народ!
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12.03.2021 22:06 Відповісти
Шось не бачу в списку Зеленського... а ви, порохоботики, бачите? )
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12.03.2021 22:16 Відповісти
Ну, у него же ещё нет миллиарда.
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12.03.2021 22:46 Відповісти
Шо там нащщьот ПНХ?
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12.03.2021 22:46 Відповісти
Из разговора олигархов : "Да уж, покидала тебя жизнь... по списку Форбс.
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12.03.2021 22:42 Відповісти
От що значить відсунули Петра від бюджетного корита. Зразу і статки впали. Тому і біснується тепер, назад рветься до корита.
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12.03.2021 22:43 Відповісти
Размер активов все-таки не дает понимание, сколько за год заработано живых денег. Например, если актив-квартира не сдается, она ничего не приносит, дорожает ее рыночная цена или дешевеет. Размер активов Безоса или Илона Маска не дает понимание, сколько они получают. Их реальный доход - это зарплата и дивиденды по акциям, а миллиарды, которые стоят их акции, до их продажи - виртуальны. С другой стороны есть некий арабский шейх, который "государство - это я" и вся казна государства - его личный кошелек. Без сомнения живых денег у шейха, чьи активы оцениваются гораздо меньше, значительно больше, чем у Маска и многих других обладателей миллиардов в виде стоимости принадлежащего им пакета акций. Сегодня акции выросли в цене на 20%, состояние на 20% увеличилось, завтра упали на 20%, состояние на 20% сократилось, но это только цифры. Деньгами они станут только при продаже.
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12.03.2021 22:58 Відповісти
Неее, не верю! Суки народа , не продажные суки...
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12.03.2021 22:59 Відповісти
Рехворми не спинити! Миздобули! Знову.
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12.03.2021 23:36 Відповісти
по итогам года Петр Порошенко смог нарастить капитализацию своего бизнеса на $200 млн до $1,6 млрдИсточник: https://censor.net/ru/n3253076
Владимир Александрович год назад даже специально приказал прекратить стрелять, чтобы Петя не мог на войне наживаться, а Петя все продолжает этот бизнес, ну что с ним поделаешь
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13.03.2021 00:38 Відповісти
Миллиардер это неизлечимый диагноз останавливает только биологическая смерть
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13.03.2021 03:47 Відповісти
а коли вже анонсоване закінчення епохи бідності серед простих українців відбудеться? де обіцяні владою нові робочі місця?
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13.03.2021 10:50 Відповісти
Что за бездарность !!!???
Применять определение олигарх и бизнесмен к одним и тем же лицам!!??
Называть ворье бизнесменами ..... бред!
Изучайте значения слов прежде чем ими "кидаться"
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13.03.2021 11:23 Відповісти
Это стоимость АКТИВОВ.
Акции - бумажки!
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13.03.2021 13:51 Відповісти
во время пандемии каждый осознал, что здоровье важнее денег. думаю, богатейшие люди тоже это прочувствовали, что и они бессильные перед такими вещами
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15.03.2021 02:52 Відповісти
 
 