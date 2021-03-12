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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кулеба призвал Россию допустить международные организации в оккупированный Крым

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба призвал Россию допустить международные организации в оккупированный Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию допустить представителей международных организаций на территорию оккупированного Крыма. Речь идет, в частности, о представителях ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Twitter.

Кулеба призвал Москву занять в этом вопросе неполитизированную позицию.

"Мы призываем Россию как государство-оккупанта занять неполитизированную позицию и обеспечить ООН, а также другим международным организациям, включая ОБСЕ и Совет Европы, полный доступ к Крыму в соответствии с международным правом", - заявил министр.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
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Быдло Мавзолейное 7 лет дрочит на Украину....а на самом деле 500 лет.шакалы гребанные Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 5459
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13.03.2021 02:53
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дима, Вы плохо учились в школе... и, к сожалению, вы, как и ваш папик, не патриот... комсомольско-партийная шушера. продающая Украину...
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13.03.2021 00:08 Ответить
призвал Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8821это + иди теперь нагуй
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13.03.2021 00:52 Ответить
Мечтать не вредно, но как реально привлечь агрессора к ответственности, вопрос на Нобелевскую премию мира...
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13.03.2021 01:00 Ответить
если у него ядерное оружие и право вето в радбезе оон, то никак
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13.03.2021 08:27 Ответить
Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 7580 Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8478любите этого мудака и дешевый газ вам мудакам обеспечен
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13.03.2021 02:52 Ответить
Быдло Мавзолейное 7 лет дрочит на Украину....а на самом деле 500 лет.шакалы гребанные Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 5459
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13.03.2021 02:53 Ответить
Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8828 Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 2363дятлы конченные
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13.03.2021 02:55 Ответить
РАБссия не хочет показывать достижения Рюсскава Мира за 20 лет....Хотя Путлер вчера признал...2020 год был самым тяжелым в истории после 1941 года Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 494
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13.03.2021 04:07 Ответить
Ладно...,Степан Бандера в 1941 году напал на ссср,а что ж такого тяжелого было в 2020? Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 313Трамп просрал выборы?или нефть с газом упали до 10 баксов? Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 313 Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 3190 Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 313вяликий безликий Ыканамист мира...Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1881
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13.03.2021 04:13 Ответить
Кулеба, как министр иностранных дел должен знать что такое оккупация - основным признаком оккупации это, когда агрессор занимает ранее не принадлежащую ему территорию и обе стороны должны быть в состоянии войны. Состояния войны не было, а значит это не оккупация.
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13.03.2021 05:29 Ответить
аннексия
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13.03.2021 08:29 Ответить
самое важное тут терминология- то есть понятно что не пустят поэтому грех не бомбить путле
ровцев где только можно официальной терминалогией - оккупация.
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13.03.2021 06:56 Ответить
...а заодно пусть разберутся почему здание посольства Украины в Египте было куплено бывшим послом кулебой иваном (папкой нонешняго мыныстра) в Маади, у черта на куличках в Каире...
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13.03.2021 08:34 Ответить
 
 