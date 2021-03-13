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Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію допустити представників міжнародних організацій на територію окупованого Криму. Йдеться, зокрема, про представників ООН.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці в Twitter.

Кулеба закликав Москву зайняти в цьому питанні неполітизовану позицію.

"Ми закликаємо Росію як державу-окупанта зайняти неполітизовану позицію і забезпечити ООН, а також іншим міжнародним організаціям, включно з ОБСЄ і Радою Європи, повний доступ до Криму відповідно до міжнародного права", - заявив міністр.

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Топ коментарі
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Быдло Мавзолейное 7 лет дрочит на Украину....а на самом деле 500 лет.шакалы гребанные Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 5459
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13.03.2021 02:53
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дима, Вы плохо учились в школе... и, к сожалению, вы, как и ваш папик, не патриот... комсомольско-партийная шушера. продающая Украину...
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13.03.2021 00:08 Відповісти
призвал Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8821это + иди теперь нагуй
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13.03.2021 00:52 Відповісти
Мечтать не вредно, но как реально привлечь агрессора к ответственности, вопрос на Нобелевскую премию мира...
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13.03.2021 01:00 Відповісти
если у него ядерное оружие и право вето в радбезе оон, то никак
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13.03.2021 08:27 Відповісти
Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 7580 Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8478любите этого мудака и дешевый газ вам мудакам обеспечен
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13.03.2021 02:52 Відповісти
Быдло Мавзолейное 7 лет дрочит на Украину....а на самом деле 500 лет.шакалы гребанные Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 5459
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13.03.2021 02:53 Відповісти
Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 8828 Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 2363дятлы конченные
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13.03.2021 02:55 Відповісти
РАБссия не хочет показывать достижения Рюсскава Мира за 20 лет....Хотя Путлер вчера признал...2020 год был самым тяжелым в истории после 1941 года Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 494
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13.03.2021 04:07 Відповісти
Ладно...,Степан Бандера в 1941 году напал на ссср,а что ж такого тяжелого было в 2020? Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 313Трамп просрал выборы?или нефть с газом упали до 10 баксов? Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 313 Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 3190 Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 313вяликий безликий Ыканамист мира...Кулеба закликав Росію допустити міжнародні організації в окупований Крим - Цензор.НЕТ 1881
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13.03.2021 04:13 Відповісти
Кулеба, как министр иностранных дел должен знать что такое оккупация - основным признаком оккупации это, когда агрессор занимает ранее не принадлежащую ему территорию и обе стороны должны быть в состоянии войны. Состояния войны не было, а значит это не оккупация.
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13.03.2021 05:29 Відповісти
аннексия
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13.03.2021 08:29 Відповісти
самое важное тут терминология- то есть понятно что не пустят поэтому грех не бомбить путле
ровцев где только можно официальной терминалогией - оккупация.
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13.03.2021 06:56 Відповісти
...а заодно пусть разберутся почему здание посольства Украины в Египте было куплено бывшим послом кулебой иваном (папкой нонешняго мыныстра) в Маади, у черта на куличках в Каире...
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13.03.2021 08:34 Відповісти
 
 