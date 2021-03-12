Кулеба закликав світ не послаблювати вимог деокупації Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що немає причини переглядати і послаблювати позицію світової спільноти з вимогою до РФ щодо деокупації українського півострова Крим.

Про це він сказав на засіданні за формулою "Арріан" "Крим: 7 років порушень суверенітету і територіальної цілісності України" в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міжнародне співтовариство може звикнути до російської окупації Криму та її військової агресії на Донбасі. Світ може дивитися крізь пальці на згадане погіршення ситуації на півострові і на тимчасово окупованих територіях в Східній Європі і продовжувати відносини з Росією в манері "бізнес, як зазвичай". Це найгірше, що може трапитися сьогодні", - зазначив Кулеба.

"Критично важливо, щоб ми підтримували спільну сильну позицію щодо деокупації, розроблену в рамках ООН, ЄС та інших регіональних і міжнародних організацій. Немає причини переглядати і послаблювати цю позицію", - додав він.

Міністр підкреслив, що через 7 років після спроби анексії Криму російська військова присутність на півострові подвоїлася більш, ніж удвічі.

"Інші негативні тренди варіюються від зміни демографічної структури населення Криму і інших порушень міжнародного гуманітарного права до масштабних порушень прав людини, таких як політичне переслідування, культурне і політичне придушення української і кримськотатарської спільнот", - вказав Кулеба.

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Глава українського зовнішньополітичного відомства також зазначив, що пам'ятки зі списку світової спадщини ЮНЕСКО та культурні пам'ятки в тимчасово окупованому Криму "зазнають варварського поводження і пограбування".

Крім того, за його словами, неодноразово ООН наголошувала на відповідальності РФ за викрадення, катування, позасудові страти в тимчасово окупованому Криму і вказувала на переважну атмосферу безкарності за ці злочини.

"Ми закликаємо окупаційну владу зайняти неполітизовану позицію щодо доступу до Криму і дозволити повний доступ відповідно до міжнародного права і особливо міжнародного гуманітарного права", - підкреслив глава МЗС України.