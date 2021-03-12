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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Кулеба закликав світ не послаблювати вимог деокупації Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба закликав світ не послаблювати вимог деокупації Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що немає причини переглядати і послаблювати позицію світової спільноти з вимогою до РФ щодо деокупації українського півострова Крим.

Про це він сказав на засіданні за формулою "Арріан" "Крим: 7 років порушень суверенітету і територіальної цілісності України" в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міжнародне співтовариство може звикнути до російської окупації Криму та її військової агресії на Донбасі. Світ може дивитися крізь пальці на згадане погіршення ситуації на півострові і на тимчасово окупованих територіях в Східній Європі і продовжувати відносини з Росією в манері "бізнес, як зазвичай". Це найгірше, що може трапитися сьогодні", - зазначив Кулеба.

"Критично важливо, щоб ми підтримували спільну сильну позицію щодо деокупації, розроблену в рамках ООН, ЄС та інших регіональних і міжнародних організацій. Немає причини переглядати і послаблювати цю позицію", - додав він.

Міністр підкреслив, що через 7 років після спроби анексії Криму російська військова присутність на півострові подвоїлася більш, ніж удвічі.

"Інші негативні тренди варіюються від зміни демографічної структури населення Криму і інших порушень міжнародного гуманітарного права до масштабних порушень прав людини, таких як політичне переслідування, культурне і політичне придушення української і кримськотатарської спільнот", - вказав Кулеба.

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Глава українського зовнішньополітичного відомства також зазначив, що пам'ятки зі списку світової спадщини ЮНЕСКО та культурні пам'ятки в тимчасово окупованому Криму "зазнають варварського поводження і пограбування".

Крім того, за його словами, неодноразово ООН наголошувала на відповідальності РФ за викрадення, катування, позасудові страти в тимчасово окупованому Криму і вказувала на переважну атмосферу безкарності за ці злочини.

"Ми закликаємо окупаційну владу зайняти неполітизовану позицію щодо доступу до Криму і дозволити повний доступ відповідно до міжнародного права і особливо міжнародного гуманітарного права", - підкреслив глава МЗС України.
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не ослаблять ...синергию )))))
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12.03.2021 18:16 Відповісти
Голохвастову так само сподобався вислів "фігура тєла".
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12.03.2021 18:24 Відповісти
клоуны заткнулись, забились в нору, а мир за них должен не ослаблять! ПЗДЦ!
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12.03.2021 18:32 Відповісти
Кулеба призвал мир / И мир Кулебе внял стоя. Потому что: Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель.
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12.03.2021 18:34 Відповісти
Ослаблять это Мендель, при чем тут весь мир.
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12.03.2021 19:56 Відповісти
 
 