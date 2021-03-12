Кулеба призвал мир не ослаблять требование деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что нет причины пересматривать и ослаблять позицию мирового сообщества с требованием к РФ по деоккупации украинского полуострова Крым.

Об этом он сказал на заседании по формуле "Арриа" "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины" в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Международное сообщество может привыкнуть к российской оккупации Крыма и ее военной агрессии на Донбассе. Мир может смотреть сквозь пальцы на упомянутое ухудшение ситуации на полуострове и на временно оккупированных территориях в Восточной Европе и продолжать отношения с Россией в манере "бизнес, как обычно". Это наихудшее, что может случиться сегодня", - отметил Кулеба.

"Критически важно, чтобы мы поддерживали совместную сильную позицию по деоккупации, разработанную в рамках ООН, ЕС и других региональных и международных организаций. Нет причины пересматривать и ослаблять эту позицию", - добавил он.

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Министр подчеркнул, что через 7 лет после попытки аннексии Крыма российское военное присутствие на полуострове удвоилось более, чем вдвое.

"Другие негативные тренды варьируются от изменения демографической структуры населения Крыма и других нарушений международного гуманитарного права до масштабных нарушений прав человека, таких как политическое преследование, культурное и политическое подавление украинского и крымскотатарского сообществ", - указал Кулеба.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что достопримечательности из списка мирового наследия ЮНЕСКО и культурные достопримечательности во временно оккупированном Крыму "подвергаются варварскому обращению и ограблению".

Кроме того, по его словам, неоднократно ООН подчеркивала ответственность РФ за похищения, пытки, внесудебные казни во временно оккупированном Крыму и указывала на преобладающую атмосферу безнаказанности за эти преступления.

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"Мы призываем оккупационную власть занять неполитизированную позицию по доступу к Крыму и позволить полный доступ в соответствии с международным правом и особенно международным гуманитарным правом", - подчеркнул глава МИД Украины.