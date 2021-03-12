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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26022) Кулеба Дмитрий (2657)

Кулеба призвал мир не ослаблять требование деоккупации Крыма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба призвал мир не ослаблять требование деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что нет причины пересматривать и ослаблять позицию мирового сообщества с требованием к РФ по деоккупации украинского полуострова Крым.

Об этом он сказал на заседании по формуле "Арриа" "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины" в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Международное сообщество может привыкнуть к российской оккупации Крыма и ее военной агрессии на Донбассе. Мир может смотреть сквозь пальцы на упомянутое ухудшение ситуации на полуострове и на временно оккупированных территориях в Восточной Европе и продолжать отношения с Россией в манере "бизнес, как обычно". Это наихудшее, что может случиться сегодня", - отметил Кулеба.

"Критически важно, чтобы мы поддерживали совместную сильную позицию по деоккупации, разработанную в рамках ООН, ЕС и других региональных и международных организаций. Нет причины пересматривать и ослаблять эту позицию", - добавил он.

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Министр подчеркнул, что через 7 лет после попытки аннексии Крыма российское военное присутствие на полуострове удвоилось более, чем вдвое.

"Другие негативные тренды варьируются от изменения демографической структуры населения Крыма и других нарушений международного гуманитарного права до масштабных нарушений прав человека, таких как политическое преследование, культурное и политическое подавление украинского и крымскотатарского сообществ", - указал Кулеба.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что достопримечательности из списка мирового наследия ЮНЕСКО и культурные достопримечательности во временно оккупированном Крыму "подвергаются варварскому обращению и ограблению".

Кроме того, по его словам, неоднократно ООН подчеркивала ответственность РФ за похищения, пытки, внесудебные казни во временно оккупированном Крыму и указывала на преобладающую атмосферу безнаказанности за эти преступления.

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"Мы призываем оккупационную власть занять неполитизированную позицию по доступу к Крыму и позволить полный доступ в соответствии с международным правом и особенно международным гуманитарным правом", - подчеркнул глава МИД Украины.

Автор: Ольга Лузан
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не ослаблять ...синергию )))))
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12.03.2021 18:16 Ответить
Голохвастову так само сподобався вислів "фігура тєла".
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12.03.2021 18:24 Ответить
клоуны заткнулись, забились в нору, а мир за них должен не ослаблять! ПЗДЦ!
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12.03.2021 18:32 Ответить
Кулеба призвал мир / И мир Кулебе внял стоя. Потому что: Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель.
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12.03.2021 18:34 Ответить
Ослаблять это Мендель, при чем тут весь мир.
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12.03.2021 19:56 Ответить
 
 