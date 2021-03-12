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СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - сказал Данилов.

Он отметил, что работа над документом продолжалась более года. К ней привлекли представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.

Также на Цензор.НЕТ: Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" деоккупации Крыма

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
в трускавці зєбидло не навчили, що тільки сильна і боєздатна армія є гарантом безпеки країни. а всі стратегії-то до сріки пана азірова.
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11.03.2021 21:13
+4
І не мрій.
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11.03.2021 21:09
+4
Картежник против шахматистов.

Когда проигрывает шахматист, он разбирает партию по ходам. Ищет свои слабые стороны. Когда уступает картёжник - ищет разве что деньги на следующую схватку. Ну вы знаете, чтобы «обязательно отыграться». Вопрос лишь в том, будет ли у него такой шанс.
Я таки понял, что мне напоминает заочный поединок Офиса президента с Bellingcat. Поединок картёжника с шахматистом.........
https://petrimazepa.com/kartyozhnik_protiv_shakhmatista
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11.03.2021 21:14
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теперь заверните ее в трубку и скурите.
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11.03.2021 21:06 Ответить
І не мрій.
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11.03.2021 21:09 Ответить
Відправляйте москалям!
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11.03.2021 21:09 Ответить
Та дерьмак вже відправив. Чекають коректив.
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11.03.2021 21:37 Ответить
дерьмак звідти її отримав)
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11.03.2021 21:39 Ответить
Судячиз того , як РНБО реагує на палаючі теми: операція з вагнерівцями та Коломойський - вони вже викурили й знюхали достатньо...
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11.03.2021 21:09 Ответить
Картежник против шахматистов.

Когда проигрывает шахматист, он разбирает партию по ходам. Ищет свои слабые стороны. Когда уступает картёжник - ищет разве что деньги на следующую схватку. Ну вы знаете, чтобы «обязательно отыграться». Вопрос лишь в том, будет ли у него такой шанс.
Я таки понял, что мне напоминает заочный поединок Офиса президента с Bellingcat. Поединок картёжника с шахматистом.........
https://petrimazepa.com/kartyozhnik_protiv_shakhmatista
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11.03.2021 21:14 Ответить
в трускавці зєбидло не навчили, що тільки сильна і боєздатна армія є гарантом безпеки країни. а всі стратегії-то до сріки пана азірова.
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11.03.2021 21:13 Ответить
В двух словах СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма - Цензор.НЕТ 2139
СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма - Цензор.НЕТ 3129
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11.03.2021 21:23 Ответить
"Он отметил, что работа над документом продолжалась более года. К ней привлекли представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа." Источник: https://censor.net/ru/n3252797

Опять Чубарова готовят в крестный поход?
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11.03.2021 21:24 Ответить
СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма - Цензор.НЕТ 7802
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11.03.2021 21:27 Ответить
Наконец делом занялись.
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11.03.2021 21:27 Ответить
Вони здали Крим. Поіменний список. Хто бився за Харківські угоди, які дозволили Росії почати окупацію

https://texty.org.ua/articles/65730/Vony_zdaly_Krym_Poimennyj_spysok_Khto_byvsa-65730/

Серед НЕПІШАКІВ - Ельбрус Тедеєв - професійний борець, чемпіон світу та головний у групі «бійців» серед депутатів ПР. Головне завдання - битися в Раді, коли потрібно. І досі президент Асоціації спортивної боротьби в України.Він був бойовиком а мозком його та приглядувачем від Кремля 3-х скликань у ВР був Єрмак ...
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11.03.2021 21:31 Ответить
Кацапня все одно полізла б в Крим. З тими угодами чи без них.
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11.03.2021 21:41 Ответить
Цікаво, ви, упороті, дійсно нездатні мислити? За попередніми домовленостями, російський флот міг перебувати в Криму до 17 року, тобто на момент окупації він все одно був би там, хоч з харківськими угодами, хоч без них. Але ж ні, в упоротих дебілів в здачі Криму чомусь винні не командири частин, які порушили все що можна: статути, присягу, і замість того, щоб організувати оборону довірених їм частин і дати відсіч окупанту, марширували перед ним з піснями (за це вони тепер вважаются героями, як це не парадоксально і неможливо з точки зору здорового глузду), і не керівництво держави на той час, яке не змогло забезпечити оборону рідної землі, а купка депутатів, які проголосували за угоди, які на момент окупації абсолютно нінащо не впливали.
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11.03.2021 23:58 Ответить
даже без Харьковских соглашений ЧФ мог базироваться в Крыму до 2017-го, то есть, в 2014-м отсутствие данных соглашений никак бы не помешало им захватить полуостров. ИМХО, это - попытка переброса вины, поскольку народ все чаще задает вопрос "а кто же виноват в том, что в феврале-марте 14-го власть не предприняла никаких военных шагов по защите территории Украины?" и попытка заставить Ахметова и прочих идти договариваться с властью.
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11.03.2021 23:41 Ответить
Стратегия простая, бомбардировка укреплений и центров управления, артподготовка и сопровождение атаки.
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11.03.2021 21:49 Ответить
и что дальше? Котел? Полномасштабное вторжение со стороны ОРДЛО, ПМР, и по всей границе с РБ и РФ?
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11.03.2021 23:43 Ответить
просто перестать стрелять?
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11.03.2021 22:04 Ответить
То шо-завтра воду дасте?
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11.03.2021 23:14 Ответить
Я так розумію, Данилов прийняв рішення особисто повести в перший бій за визволення Криму штурмовий загін особливого призначення РНБО.
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12.03.2021 00:02 Ответить
Есть три кита, есть три кита, есть три кита и больше ни черта
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12.03.2021 00:32 Ответить
Заседания СНБО проводятся в комнате с окнами прямой доступности. Системы "Волна" там нет. Это парадно-представительское помещение. В 15-00 заседание СНБО. Экспромт. Повестки дня нет. Материалов нет. Зеленского тоже нет. Это цирк, а не государственная работа, клоунада клоуна скучающего за шоу. Почему? Зеленский не хочет спускаться в подвал в спецкомнату. Как все истерики он плохо себя чувствует в закрытых помещениях.(с)
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12.03.2021 00:48 Ответить
 
 