СНБО утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма
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Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - сказал Данилов.
Он отметил, что работа над документом продолжалась более года. К ней привлекли представителей многих институтов, в частности, Меджлиса крымскотатарского народа.
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