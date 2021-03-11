Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" деоккупации Крыма
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал утверждение Стратегии деоккупации Крыма на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Кулеба назвал эту стратегию "историческим документом".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.
По словам Кулебы, одобрение этой стратегии является очевидным сигналом, что Украина прилагает собственные усилия для деоккупации Крыма.
"Мы утвердили Стратегию деоккупации Крыма, исторический документ, который был необходим с 2014 года. Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия", - заявил он.
Кроме того, глава украинского МИД назвал "три кита" для деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова - это стратегия, консолидация и синергия.
"Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия - восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", - пояснил министр.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны сегодня утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Работа над стратегией длилась больше года. Этот документ будет открыт для общественности и будет иметь английский перевод.
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На якого кита спирається кулеба? ганебне рабське услужіння владі
https://news.obozrevatel.com/politics/09235-uzhe-est-usloviya-poroshenko-zayavil-o-perehode-k-aktivnoj-strategii-deokkupatsii-kryima.htm
https://hromadske.ua/ru/posts/poroshenko-predlahaet-sozdat-mezhdunarodnuiu-hruppu-dlia-myrnoi-deokkupatsyy-kryma
Повернення, на мій хлопський розум, можливе лише за співпадіння двох умов. Про них тут ні слова. Дипломат варить юшку з поганої риби. Розумію, бо іншої ніхто не обіця.
Ну хоча б одну свою.
ховайтесь!
заморочит сейчаs весь Цензор дежурными лозунгами....
https://news.obozrevatel.com/politics/09235-uzhe-est-usloviya-poroshenko-zayavil-o-perehode-k-aktivnoj-strategii-deokkupatsii-kryima.htm
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но военную мощь нужно наращивать.особенно средства доставки десанта.взятия перекопа,как в гражданскую не получится
А ось відкрито воювати США с ватними голодранцями точно не буде.
отстрелялся? - разряди оружие и сиди ровно на зеленой заднице...
Три кита для возвращения Крыма:
- утвержденная сегодня стратегия.
- консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе.
- восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом.
ни слова за то как ето все планирует сделать зеКоманда...
зеленые лозунги и ссань в глаза - офтальмология - штука тонкое...
По-моему, он твердо тянет на "троечку"!