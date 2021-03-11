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Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" деоккупации Крыма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал утверждение Стратегии деоккупации Крыма на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Кулеба назвал эту стратегию "историческим документом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.

По словам Кулебы, одобрение этой стратегии является очевидным сигналом, что Украина прилагает собственные усилия для деоккупации Крыма.

"Мы утвердили Стратегию деоккупации Крыма, исторический документ, который был необходим с 2014 года. Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия", - заявил он.

Кроме того, глава украинского МИД назвал "три кита" для деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова - это стратегия, консолидация и синергия.

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"Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия - восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", - пояснил министр.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны сегодня утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Работа над стратегией длилась больше года. Этот документ будет открыт для общественности и будет иметь английский перевод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина пригласила Макрона принять участие в "Крымской платформе", - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
СТРАТЕГИЯ? Упс, как раз с этим, у ЗЕбила БОЛЬШИЕ проблемы. Оно ведь само говорило вот так:
Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 7349
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11.03.2021 20:09
+13
Пральна! А ещё можно забацать типа "Деоккупация в смартфоне")))
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11.03.2021 20:10
+11
вот это да...
Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму - Цензор.НЕТ 4864

..
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11.03.2021 20:32
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СТРАТЕГИЯ? Упс, как раз с этим, у ЗЕбила БОЛЬШИЕ проблемы. Оно ведь само говорило вот так:
Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 7349
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11.03.2021 20:09 Ответить
Точніше буде так: "У мене немає часу думати"
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11.03.2021 20:41 Ответить
ТРИ КИТА влади Буратіно - ЗРАДА! НЕПРФЕСІОНАЛІЗМ ! БАЦИЛИ ТУПОГО ПІАРУ!
На якого кита спирається кулеба? ганебне рабське услужіння владі
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11.03.2021 21:06 Ответить
А якщо він агент у сворі Єрмакиівщини?
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11.03.2021 21:17 Ответить
Чувствуется, что человек только с курсов каких-то инфоцыган.
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11.03.2021 20:10 Ответить
Усе житття ця людина в професії- поцікався. Чи в тебе інша мета?
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11.03.2021 20:13 Ответить
Трускавецкий оксфорд закончил. По классу фортепьяно!))
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11.03.2021 20:52 Ответить
Пральна! А ещё можно забацать типа "Деоккупация в смартфоне")))
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11.03.2021 20:10 Ответить
с этого начать!
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11.03.2021 20:25 Ответить
Пурга...
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11.03.2021 20:13 Ответить
Ну до цього в України взагалі нічого не було.
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11.03.2021 20:15 Ответить
що ж ты брешешь, NNN?
https://news.obozrevatel.com/politics/09235-uzhe-est-usloviya-poroshenko-zayavil-o-perehode-k-aktivnoj-strategii-deokkupatsii-kryima.htm
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11.03.2021 20:18 Ответить
Аби шо теж не треба.
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11.03.2021 20:18 Ответить
А ви вже проаналізували? І скільки там сторінок та де саме можна їх почитати?
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11.03.2021 20:20 Ответить
не бреши!
https://hromadske.ua/ru/posts/poroshenko-predlahaet-sozdat-mezhdunarodnuiu-hruppu-dlia-myrnoi-deokkupatsyy-kryma
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11.03.2021 20:22 Ответить
Просто прочитав новину. Абсолютна профанація бурхливої діяльності. Зрозуміло, що ніяка синергергія не поверне Крим. Нашо відволікати обмежені ресурси на подібні проєкти?
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11.03.2021 20:25 Ответить
«Не читал, но осуждаю!" (С)
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11.03.2021 20:26 Ответить
🤥
Повернення, на мій хлопський розум, можливе лише за співпадіння двох умов. Про них тут ні слова. Дипломат варить юшку з поганої риби. Розумію, бо іншої ніхто не обіця.
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11.03.2021 20:31 Ответить
В міжнародній політиці такі умови ніхто в голос не озвучує. Зараз зроблено перший крок, про який ви ніц не знаєте- та юшка вже погана, угумс...
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11.03.2021 20:35 Ответить
Озвучте умови, якщо ваша ласка.
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11.03.2021 20:37 Ответить
Я маю ваші 2 умови озвучити? Це як?)))
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11.03.2021 20:38 Ответить
🤪
Ну хоча б одну свою.
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11.03.2021 20:41 Ответить
Знищення рашки як держави.
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11.03.2021 20:44 Ответить
Так. Але є ще одна передумова.
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11.03.2021 20:49 Ответить
Для України вистачить і цієї.
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11.03.2021 20:57 Ответить
Не вистачить. Якщо подиха якась чергова імперія, то її розривають найсильніші сусіди. І як нк прикро буде визнавати, але сьогодні Крим скоріше би став турецьким, а не українським, якби рашка гавкнулась.
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11.03.2021 21:02 Ответить
От тому ми з ними і почали дроти випускати.
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11.03.2021 21:07 Ответить
Певно дрони. Це не завадить.
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11.03.2021 21:11 Ответить
ты, санек, главно не переживай и краски всех цветов закупи - а ну как завтра в аквафрешь? - а у тебя опа уже и есть - и ты они...
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11.03.2021 21:36 Ответить
ябеда Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму - Цензор.НЕТ 6379
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11.03.2021 22:09 Ответить
саня вышел из бана....
ховайтесь!
заморочит сейчаs весь Цензор дежурными лозунгами....
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11.03.2021 20:52 Ответить
Таки дивно, що ця стратегія не була напрацьована ще в перший рік захоплення рашкою Криму.
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11.03.2021 20:14 Ответить
шо ж ты брешешь, NNN&
https://news.obozrevatel.com/politics/09235-uzhe-est-usloviya-poroshenko-zayavil-o-perehode-k-aktivnoj-strategii-deokkupatsii-kryima.htm
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11.03.2021 20:17 Ответить
Киты хоть синие?
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11.03.2021 20:17 Ответить
Фіолетові !!! )))
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11.03.2021 20:26 Ответить
синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют .......диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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11.03.2021 20:17 Ответить
Мля, такі розумні слова ,шо аж страшно !!!)))
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11.03.2021 20:27 Ответить
вот это да...
Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму - Цензор.НЕТ 4864

..
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11.03.2021 20:32 Ответить
Сінергія!!!! Масік пухнастий охрєнєл від таких виразів !!))))
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11.03.2021 20:33 Ответить
КАКИЕ СЛОВА! КАКОВ СЛОГ! Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5504 Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5504 Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5504
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11.03.2021 20:20 Ответить
Портников сказав то на десятирічя!!!В Молдові і президентів своіх ставили...і ПМРівці голосують як треба.. а 14 армія рашен зольдатен як стояла так і стоїть вже 30 років!
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11.03.2021 20:20 Ответить
" это стратегия, консолидация и синергия." Не-е-е . Этого недостаточно. Нужна еще инкубация, дефлорация и эпиляция... А. Еще ассенизация. Власти.
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11.03.2021 20:25 Ответить
А в загалі це дефекалізація ,словесна діарея !!!)))
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11.03.2021 20:31 Ответить
Всіх ушльопків, які рвали паспорти та бігали на псевдореферендуми - міцним козацьким черевиком під сраку на смітник під назвою Мордор.
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11.03.2021 20:50 Ответить
А попроще можно было выразится, а то бабка прочитала и спрашивает, а шо цэ, нови матюкы. Старался объяснить, не смог.
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11.03.2021 20:26 Ответить
С матюками попробуй объяснить.
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11.03.2021 20:51 Ответить
І партети главнокамандующего в кожний підрозділ. Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5684

Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 4514
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11.03.2021 20:27 Ответить
Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1323

...
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11.03.2021 20:28 Ответить
Ой, та вже бачили не раз , до чого приводять "стратегії" Зебіла. Одне "всеосяжне непорушне перемир"я" чого варте. А "стратегія", коли "Препзидент контролює, щоб Україна була серед перших країн, які отримають вакцину" - взагалі викликає гомеричний регіт. Те саме буде з "кримською платформою". Якщо у руля стоїть пісбнковий клоун-рояліст, то і результиати будуть клоунські)
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11.03.2021 20:30 Ответить
ни о чём
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11.03.2021 20:33 Ответить
но слова красивые...)))
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11.03.2021 20:37 Ответить
наверное кулебякин брат дибильного вирусобеса степашки. или его петя мыролюбец покусал.
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11.03.2021 20:34 Ответить
Можно ещё проще сказать: ждать, ждать и ждать пока рак на горе свистнет)
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11.03.2021 20:35 Ответить
Мужик, ты сам-то хоть понял, что сказал??
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11.03.2021 20:36 Ответить
хай буде...
но военную мощь нужно наращивать.особенно средства доставки десанта.взятия перекопа,как в гражданскую не получится
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11.03.2021 20:37 Ответить
Ну як зробити так,щоб Крим став українським?
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11.03.2021 20:39 Ответить
Лише зруйнувавши Російську імперію !!!)))
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11.03.2021 20:41 Ответить
Я це підтримую.Але як це зробити? Куди дінеться їхня армія.фсб,гру? На словах все легко.
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11.03.2021 21:18 Ответить
Руйнація імперіі,це довготривалий історичний процес!! РІ почала руйнуватись понад 100 років тому ,за сторіччя РІ втратила понад 25% територій та понад 50% населення !! І цей історичний , незворотній процес триває !! Євроінтеграція України , це каталізатор прискорення руйнаціі РІ !!!Сама ніщивна санкція проти Росіі , це вдала євроінтеграція України !!!)))
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11.03.2021 21:29 Ответить
Дмитро Черних 794bd8a2 Ну то вже на та імперія.Західного бізнесу там повно.Навряд чи її дозволять повністю розвалитися.Бо ресурси москальщини дістануться китайцям.В 2019 році українці обрали не євроінтегратора.
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11.03.2021 21:33 Ответить
Імперіі не зникаю безслідно,вони руйнуються на декілька складових !! Великого Рима нема , а є Італія ,Османської теж нема ,але є Туреччина !!!)))
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11.03.2021 21:45 Ответить
Давати санкціями, давити колабораціоністів, не давати забувати про це нашим стратегічним партнерам й терпіти, терпіти, терпіти.
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11.03.2021 21:00 Ответить
Павел Северин bc9b18a5 На москальщині повно західного бізнесу,який не буде розривати контракти.Не тільки зав'язаного на нафті і газі.Санкцій недостатньо щоб розвалити.А воювати ніхто не буде відкрито.
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11.03.2021 21:21 Ответить
Тим не менш москальщина дуже залежна від західних країн (особливо США) в плані економіки та технологій. І вони ось так просто не закриють очі на те, що якесь нікчемне Ху%ло посміло порушити встановлений світовий порядок. Я гадаю, що вони й не хочуть розвалювати росію повністю. Американцям достатньо буде змусити путлерівський режим відповідати за скоєні злочини перед світом. Або врешті-решт знищити цей режим.
А ось відкрито воювати США с ватними голодранцями точно не буде.
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11.03.2021 23:06 Ответить
Павел Северин bc9b18a5 Поки що режим на москальщині не впав.От подивимось,що буде з північним режимом.
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11.03.2021 23:32 Ответить
Якби Зеленського вп'яте таки спіймали, та відправили в армію, ми вже мабуть і Кубань захопили би ... (с)
Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму - Цензор.НЕТ 758
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11.03.2021 20:41 Ответить
Що Кубань , до Примор"я вже наближались, би !!)))
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11.03.2021 20:43 Ответить
Як треба зневажати власний лохторат ,щоб гнати таку пургу !!!)))
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11.03.2021 20:46 Ответить
ну назвал и назвал...
отстрелялся? - разряди оружие и сиди ровно на зеленой заднице...
Три кита для возвращения Крыма:
- утвержденная сегодня стратегия.
- консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе.
- восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом.
ни слова за то как ето все планирует сделать зеКоманда...
зеленые лозунги и ссань в глаза - офтальмология - штука тонкое...
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11.03.2021 20:47 Ответить
Чергова порція локшини на вуха улюбленого ,але недолугого .лохтората !!! Ця біомаса все схаває !!!)))
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11.03.2021 20:50 Ответить
Говорят, есть единица тупости - 1 мендель.
По-моему, он твердо тянет на "троечку"!
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11.03.2021 21:14 Ответить
Ну все, скоро рашисты сбегут с Крыма - три таких слова, страшное оружие, аж уши вянут!
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11.03.2021 21:18 Ответить
Три кита; 1- Дайте мені точку опори і я поверну Крим. 2- Посилатимемо всім кримчанам СМСки - "Крим це Україна" (Копію в ФСБ Росії) і, поїдуть кримчани до Навального. 3- Консолідуємо і синергуємо світову спільноту Циган, щоб вижебрали, або на кінець, вкрали цей Крим
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11.03.2021 21:42 Ответить
де вы етих зеленых мутантов нашли? - не понимает никто...
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11.03.2021 21:43 Ответить
целый год учил слово деджилитация... - пошел на курсы повышения...
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11.03.2021 22:22 Ответить
Мир, труд, жвачка!
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11.03.2021 22:41 Ответить
Кулєба, шо за Крим поговорили, то добре... де санкції проти режиму луки?
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11.03.2021 22:56 Ответить
армия, кулема, только армия
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12.03.2021 07:39 Ответить
Таким словоблудам і пристосуваняцям,як кулеба так і хочеться одягнути кастрюлю на башку і так вдарити биткою щоб аж кров з вух в ньго пішла
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12.03.2021 09:15 Ответить
 
 