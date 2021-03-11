Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував затвердження Стратегії деокупації Криму на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Кулеба назвав цю стратегію "історичним документом".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра на сторінці в Twitter.
За словами Кулеби, схвалення цієї стратегії є очевидним сигналом, що Україна докладає власних зусиль для деокупації Криму.
"Ми затвердили Стратегію деокупації Криму, історичний документ, який був необхідний з 2014 року. Сигнал гранично ясний: ми не просто закликаємо світ допомогти нам повернути Крим, Україна докладає власні цілеспрямовані і системні зусилля", - заявив він.
Крім того, глава українського МЗС назвав "три кити" для деокупації і реінтеграції Кримського півострова - це стратегія, консолідація і синергія.
"Три кити для повернення Криму: затверджена сьогодні стратегія; консолідація - ми працюємо над об'єднанням зусиль партнерів на Кримській платформі; синергія - відновлення міжнародного права і, як наслідок, відновлення повного суверенітету України над Кримом", - пояснив міністр.
Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони сьогодні затвердив Стратегію деокупації Криму. Робота над стратегією тривала більше року. Цей документ буде відкрито для громадськості і він матиме англійський переклад.
Будь ласка, зачекайте...
На якого кита спирається кулеба? ганебне рабське услужіння владі
https://news.obozrevatel.com/politics/09235-uzhe-est-usloviya-poroshenko-zayavil-o-perehode-k-aktivnoj-strategii-deokkupatsii-kryima.htm
https://hromadske.ua/ru/posts/poroshenko-predlahaet-sozdat-mezhdunarodnuiu-hruppu-dlia-myrnoi-deokkupatsyy-kryma
Повернення, на мій хлопський розум, можливе лише за співпадіння двох умов. Про них тут ні слова. Дипломат варить юшку з поганої риби. Розумію, бо іншої ніхто не обіця.
Ну хоча б одну свою.
ховайтесь!
заморочит сейчаs весь Цензор дежурными лозунгами....
https://news.obozrevatel.com/politics/09235-uzhe-est-usloviya-poroshenko-zayavil-o-perehode-k-aktivnoj-strategii-deokkupatsii-kryima.htm
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но военную мощь нужно наращивать.особенно средства доставки десанта.взятия перекопа,как в гражданскую не получится
А ось відкрито воювати США с ватними голодранцями точно не буде.
отстрелялся? - разряди оружие и сиди ровно на зеленой заднице...
Три кита для возвращения Крыма:
- утвержденная сегодня стратегия.
- консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе.
- восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом.
ни слова за то как ето все планирует сделать зеКоманда...
зеленые лозунги и ссань в глаза - офтальмология - штука тонкое...
По-моему, он твердо тянет на "троечку"!