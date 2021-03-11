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Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував затвердження Стратегії деокупації Криму на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Кулеба назвав цю стратегію "історичним документом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра на сторінці в Twitter.

За словами Кулеби, схвалення цієї стратегії є очевидним сигналом, що Україна докладає власних зусиль для деокупації Криму.

"Ми затвердили Стратегію деокупації Криму, історичний документ, який був необхідний з 2014 року. Сигнал гранично ясний: ми не просто закликаємо світ допомогти нам повернути Крим, Україна докладає власні цілеспрямовані і системні зусилля", - заявив він.

Крім того, глава українського МЗС назвав "три кити" для деокупації і реінтеграції Кримського півострова - це стратегія, консолідація і синергія.

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"Три кити для повернення Криму: затверджена сьогодні стратегія; консолідація - ми працюємо над об'єднанням зусиль партнерів на Кримській платформі; синергія - відновлення міжнародного права і, як наслідок, відновлення повного суверенітету України над Кримом", - пояснив міністр.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони сьогодні затвердив Стратегію деокупації Криму. Робота над стратегією тривала більше року. Цей документ буде відкрито для громадськості і він матиме англійський переклад.
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Топ коментарі
+16
СТРАТЕГИЯ? Упс, как раз с этим, у ЗЕбила БОЛЬШИЕ проблемы. Оно ведь само говорило вот так:
Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 7349
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11.03.2021 20:09
+13
Пральна! А ещё можно забацать типа "Деоккупация в смартфоне")))
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11.03.2021 20:10
+11
вот это да...
Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму - Цензор.НЕТ 4864

..
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11.03.2021 20:32
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СТРАТЕГИЯ? Упс, как раз с этим, у ЗЕбила БОЛЬШИЕ проблемы. Оно ведь само говорило вот так:
Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 7349
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11.03.2021 20:09 Відповісти
Точніше буде так: "У мене немає часу думати"
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11.03.2021 20:41 Відповісти
ТРИ КИТА влади Буратіно - ЗРАДА! НЕПРФЕСІОНАЛІЗМ ! БАЦИЛИ ТУПОГО ПІАРУ!
На якого кита спирається кулеба? ганебне рабське услужіння владі
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11.03.2021 21:06 Відповісти
А якщо він агент у сворі Єрмакиівщини?
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11.03.2021 21:17 Відповісти
Чувствуется, что человек только с курсов каких-то инфоцыган.
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11.03.2021 20:10 Відповісти
Усе житття ця людина в професії- поцікався. Чи в тебе інша мета?
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11.03.2021 20:13 Відповісти
Трускавецкий оксфорд закончил. По классу фортепьяно!))
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11.03.2021 20:52 Відповісти
Пральна! А ещё можно забацать типа "Деоккупация в смартфоне")))
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11.03.2021 20:10 Відповісти
с этого начать!
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11.03.2021 20:25 Відповісти
Пурга...
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11.03.2021 20:13 Відповісти
Ну до цього в України взагалі нічого не було.
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11.03.2021 20:15 Відповісти
що ж ты брешешь, NNN?
https://news.obozrevatel.com/politics/09235-uzhe-est-usloviya-poroshenko-zayavil-o-perehode-k-aktivnoj-strategii-deokkupatsii-kryima.htm
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11.03.2021 20:18 Відповісти
Аби шо теж не треба.
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11.03.2021 20:18 Відповісти
А ви вже проаналізували? І скільки там сторінок та де саме можна їх почитати?
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11.03.2021 20:20 Відповісти
не бреши!
https://hromadske.ua/ru/posts/poroshenko-predlahaet-sozdat-mezhdunarodnuiu-hruppu-dlia-myrnoi-deokkupatsyy-kryma
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11.03.2021 20:22 Відповісти
Просто прочитав новину. Абсолютна профанація бурхливої діяльності. Зрозуміло, що ніяка синергергія не поверне Крим. Нашо відволікати обмежені ресурси на подібні проєкти?
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11.03.2021 20:25 Відповісти
«Не читал, но осуждаю!" (С)
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11.03.2021 20:26 Відповісти
🤥
Повернення, на мій хлопський розум, можливе лише за співпадіння двох умов. Про них тут ні слова. Дипломат варить юшку з поганої риби. Розумію, бо іншої ніхто не обіця.
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11.03.2021 20:31 Відповісти
В міжнародній політиці такі умови ніхто в голос не озвучує. Зараз зроблено перший крок, про який ви ніц не знаєте- та юшка вже погана, угумс...
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11.03.2021 20:35 Відповісти
Озвучте умови, якщо ваша ласка.
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11.03.2021 20:37 Відповісти
Я маю ваші 2 умови озвучити? Це як?)))
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11.03.2021 20:38 Відповісти
🤪
Ну хоча б одну свою.
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11.03.2021 20:41 Відповісти
Знищення рашки як держави.
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11.03.2021 20:44 Відповісти
Так. Але є ще одна передумова.
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11.03.2021 20:49 Відповісти
Для України вистачить і цієї.
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11.03.2021 20:57 Відповісти
Не вистачить. Якщо подиха якась чергова імперія, то її розривають найсильніші сусіди. І як нк прикро буде визнавати, але сьогодні Крим скоріше би став турецьким, а не українським, якби рашка гавкнулась.
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11.03.2021 21:02 Відповісти
От тому ми з ними і почали дроти випускати.
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11.03.2021 21:07 Відповісти
Певно дрони. Це не завадить.
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11.03.2021 21:11 Відповісти
ты, санек, главно не переживай и краски всех цветов закупи - а ну как завтра в аквафрешь? - а у тебя опа уже и есть - и ты они...
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11.03.2021 21:36 Відповісти
ябеда Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму - Цензор.НЕТ 6379
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11.03.2021 22:09 Відповісти
саня вышел из бана....
ховайтесь!
заморочит сейчаs весь Цензор дежурными лозунгами....
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11.03.2021 20:52 Відповісти
Таки дивно, що ця стратегія не була напрацьована ще в перший рік захоплення рашкою Криму.
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11.03.2021 20:14 Відповісти
шо ж ты брешешь, NNN&
https://news.obozrevatel.com/politics/09235-uzhe-est-usloviya-poroshenko-zayavil-o-perehode-k-aktivnoj-strategii-deokkupatsii-kryima.htm
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11.03.2021 20:17 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/poroshenko-predlahaet-sozdat-mezhdunarodnuiu-hruppu-dlia-myrnoi-deokkupatsyy-kryma
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11.03.2021 20:23 Відповісти
Киты хоть синие?
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11.03.2021 20:17 Відповісти
Фіолетові !!! )))
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11.03.2021 20:26 Відповісти
синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют .......диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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11.03.2021 20:17 Відповісти
Мля, такі розумні слова ,шо аж страшно !!!)))
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11.03.2021 20:27 Відповісти
вот это да...
Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму - Цензор.НЕТ 4864

..
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11.03.2021 20:32 Відповісти
Сінергія!!!! Масік пухнастий охрєнєл від таких виразів !!))))
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11.03.2021 20:33 Відповісти
КАКИЕ СЛОВА! КАКОВ СЛОГ! Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5504 Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5504 Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5504
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11.03.2021 20:20 Відповісти
Портников сказав то на десятирічя!!!В Молдові і президентів своіх ставили...і ПМРівці голосують як треба.. а 14 армія рашен зольдатен як стояла так і стоїть вже 30 років!
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11.03.2021 20:20 Відповісти
" это стратегия, консолидация и синергия." Не-е-е . Этого недостаточно. Нужна еще инкубация, дефлорация и эпиляция... А. Еще ассенизация. Власти.
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11.03.2021 20:25 Відповісти
А в загалі це дефекалізація ,словесна діарея !!!)))
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11.03.2021 20:31 Відповісти
Всіх ушльопків, які рвали паспорти та бігали на псевдореферендуми - міцним козацьким черевиком під сраку на смітник під назвою Мордор.
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11.03.2021 20:50 Відповісти
А попроще можно было выразится, а то бабка прочитала и спрашивает, а шо цэ, нови матюкы. Старался объяснить, не смог.
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11.03.2021 20:26 Відповісти
С матюками попробуй объяснить.
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11.03.2021 20:51 Відповісти
І партети главнокамандующего в кожний підрозділ. Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 5684

Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 4514
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11.03.2021 20:27 Відповісти
Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1323

...
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11.03.2021 20:28 Відповісти
Ой, та вже бачили не раз , до чого приводять "стратегії" Зебіла. Одне "всеосяжне непорушне перемир"я" чого варте. А "стратегія", коли "Препзидент контролює, щоб Україна була серед перших країн, які отримають вакцину" - взагалі викликає гомеричний регіт. Те саме буде з "кримською платформою". Якщо у руля стоїть пісбнковий клоун-рояліст, то і результиати будуть клоунські)
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11.03.2021 20:30 Відповісти
ни о чём
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11.03.2021 20:33 Відповісти
но слова красивые...)))
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11.03.2021 20:37 Відповісти
наверное кулебякин брат дибильного вирусобеса степашки. или его петя мыролюбец покусал.
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11.03.2021 20:34 Відповісти
Можно ещё проще сказать: ждать, ждать и ждать пока рак на горе свистнет)
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11.03.2021 20:35 Відповісти
Мужик, ты сам-то хоть понял, что сказал??
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11.03.2021 20:36 Відповісти
хай буде...
но военную мощь нужно наращивать.особенно средства доставки десанта.взятия перекопа,как в гражданскую не получится
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11.03.2021 20:37 Відповісти
Ну як зробити так,щоб Крим став українським?
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11.03.2021 20:39 Відповісти
Лише зруйнувавши Російську імперію !!!)))
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11.03.2021 20:41 Відповісти
Я це підтримую.Але як це зробити? Куди дінеться їхня армія.фсб,гру? На словах все легко.
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11.03.2021 21:18 Відповісти
Руйнація імперіі,це довготривалий історичний процес!! РІ почала руйнуватись понад 100 років тому ,за сторіччя РІ втратила понад 25% територій та понад 50% населення !! І цей історичний , незворотній процес триває !! Євроінтеграція України , це каталізатор прискорення руйнаціі РІ !!!Сама ніщивна санкція проти Росіі , це вдала євроінтеграція України !!!)))
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11.03.2021 21:29 Відповісти
Дмитро Черних 794bd8a2 Ну то вже на та імперія.Західного бізнесу там повно.Навряд чи її дозволять повністю розвалитися.Бо ресурси москальщини дістануться китайцям.В 2019 році українці обрали не євроінтегратора.
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11.03.2021 21:33 Відповісти
Імперіі не зникаю безслідно,вони руйнуються на декілька складових !! Великого Рима нема , а є Італія ,Османської теж нема ,але є Туреччина !!!)))
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11.03.2021 21:45 Відповісти
Давати санкціями, давити колабораціоністів, не давати забувати про це нашим стратегічним партнерам й терпіти, терпіти, терпіти.
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11.03.2021 21:00 Відповісти
Павел Северин bc9b18a5 На москальщині повно західного бізнесу,який не буде розривати контракти.Не тільки зав'язаного на нафті і газі.Санкцій недостатньо щоб розвалити.А воювати ніхто не буде відкрито.
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11.03.2021 21:21 Відповісти
Тим не менш москальщина дуже залежна від західних країн (особливо США) в плані економіки та технологій. І вони ось так просто не закриють очі на те, що якесь нікчемне Ху%ло посміло порушити встановлений світовий порядок. Я гадаю, що вони й не хочуть розвалювати росію повністю. Американцям достатньо буде змусити путлерівський режим відповідати за скоєні злочини перед світом. Або врешті-решт знищити цей режим.
А ось відкрито воювати США с ватними голодранцями точно не буде.
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11.03.2021 23:06 Відповісти
Павел Северин bc9b18a5 Поки що режим на москальщині не впав.От подивимось,що буде з північним режимом.
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11.03.2021 23:32 Відповісти
Якби Зеленського вп'яте таки спіймали, та відправили в армію, ми вже мабуть і Кубань захопили би ... (с)
Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму - Цензор.НЕТ 758
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11.03.2021 20:41 Відповісти
Що Кубань , до Примор"я вже наближались, би !!)))
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11.03.2021 20:43 Відповісти
Як треба зневажати власний лохторат ,щоб гнати таку пургу !!!)))
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11.03.2021 20:46 Відповісти
ну назвал и назвал...
отстрелялся? - разряди оружие и сиди ровно на зеленой заднице...
Три кита для возвращения Крыма:
- утвержденная сегодня стратегия.
- консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе.
- восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом.
ни слова за то как ето все планирует сделать зеКоманда...
зеленые лозунги и ссань в глаза - офтальмология - штука тонкое...
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11.03.2021 20:47 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха улюбленого ,але недолугого .лохтората !!! Ця біомаса все схаває !!!)))
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11.03.2021 20:50 Відповісти
Говорят, есть единица тупости - 1 мендель.
По-моему, он твердо тянет на "троечку"!
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11.03.2021 21:14 Відповісти
Ну все, скоро рашисты сбегут с Крыма - три таких слова, страшное оружие, аж уши вянут!
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11.03.2021 21:18 Відповісти
Три кита; 1- Дайте мені точку опори і я поверну Крим. 2- Посилатимемо всім кримчанам СМСки - "Крим це Україна" (Копію в ФСБ Росії) і, поїдуть кримчани до Навального. 3- Консолідуємо і синергуємо світову спільноту Циган, щоб вижебрали, або на кінець, вкрали цей Крим
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11.03.2021 21:42 Відповісти
де вы етих зеленых мутантов нашли? - не понимает никто...
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11.03.2021 21:43 Відповісти
целый год учил слово деджилитация... - пошел на курсы повышения...
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11.03.2021 22:22 Відповісти
Мир, труд, жвачка!
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11.03.2021 22:41 Відповісти
Кулєба, шо за Крим поговорили, то добре... де санкції проти режиму луки?
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11.03.2021 22:56 Відповісти
армия, кулема, только армия
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12.03.2021 07:39 Відповісти
Таким словоблудам і пристосуваняцям,як кулеба так і хочеться одягнути кастрюлю на башку і так вдарити биткою щоб аж кров з вух в ньго пішла
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12.03.2021 09:15 Відповісти
 
 