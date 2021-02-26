РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5595 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
639 9
Кулеба Дмитрий (2634) Макрон (945) Крымская платформа (305)

Украина пригласила Макрона принять участие в "Крымской платформе", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина пригласила Макрона принять участие в

Украина передала приглашение президенту Франции Эмманюэлю Макрону принять участие в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я проинформировал своего французского коллегу о Крымской платформе, инициативе президента Зеленского, и приглашении на нее президента Макрона. Франция, я убежден, сыграет важную роль в защите международного права и защите прав человека, и в деоккупации Крыма", - сказал Кулеба.

Он поблагодарил за то, что Франция приветствует инициативу Крымской платформы, подтверждает готовность принять участие в ее инаугурационном саммите. Кулеба также добавил, что формат участия будет определен с учетом ситуации с пандемией Covid-19 во время проведения саммита.

Кроме того, глава МИД Украины указал, что они с главой МИД Франции обсудили сотрудничество с НАТО и ЕС. Тажке важное внимание собеседники уделили вопросу функционирования Нормандского формата и Минского процесса.

Читайте также: Франция с Германией приложат максимум усилий для выполнения обязательств саммита Нормандской четверки всеми сторонами, - глава МИД ле Дриан

"Я благодарен Франции за последовательную и принципиальную поддержку территориальной целостности Украины и ее усилия в Нормандском формате. Мы и в дальнейшем будем ожидать лидерского подхода Франции к урегулированию конфликта на Востоке Украины, вызванного российской агрессией против нашего государства", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что на повестке дня - восемь важных проектов двусторонних соглашений, и они с ле Дрианом договорились активизировать работу над их подготовкой к подписанию.

"Украина уже эффективно сотрудничает с компаниями Airbus, OCEA. Сейчас продолжаются переговоры с компанией Alstom. Мы дополнительно проговорили, как наши бизнесы могут вместе работать в сфере IТ-технологий и сфере энергетики", - рассказал он.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кулеба/ Ходжа Насреддин продает орехи по той цене, по которой купил. На вопрос: Зачем? отвечает: "Люблю шорох орехов!".
показать весь комментарий
26.02.2021 14:40 Ответить
Главное Меркель не приглашать, бо она опять Медведчука заставит привлечь Украина пригласила Макрона принять участие в "Крымской платформе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5321
показать весь комментарий
26.02.2021 14:42 Ответить
Україна запросила Макрона взяти участь у "Кримській платформі", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9839
показать весь комментарий
26.02.2021 16:00 Ответить
...и приглашении на нее президента Макрона. Франция, я убежден, сыграет важную роль в защите международного права и защите прав человека, и в деоккупации Крыма", - сказал Кулеба.

Иллюстрация к слову "исполнять". Это ж сколько мудаков по свету комфортно кормится от озабоченности, обеспокоенности и веры в торжество... Хоть и они, и вообще все, знают, что на выходе любых заседаний будет полный ноль. пока кацапский Вова не сдохнет. Но деньги, ****, получают исправно. За нулевой КПД. Украина пригласила Макрона принять участие в "Крымской платформе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8604
показать весь комментарий
26.02.2021 14:42 Ответить
Германия - фашики бывшие и чувствуют вину, французы сдались без боя - жополизы.Нужно вышвырнуть из переговорного процесса этих долбо#бов - Германию и Францию, а вместо них завести США, Великобританию и вжарить ******** по гланды!
показать весь комментарий
26.02.2021 15:02 Ответить
Украина пригласила жабоедов.подельников рашиста,которые совместно с рашистскими подельниками из фрицляндии в Минске отрезали украинскую территорию под создание ордло(согласно рашистского плана)для ведения войны с Украиной . Никогда нельзя решить проблему.если будут использовать все тех же прорашистских членов,которые ее создали для Украины и ее народа в прошлом...
показать весь комментарий
26.02.2021 15:20 Ответить
лучше б бомжа пригласили...
показать весь комментарий
26.02.2021 15:29 Ответить
Ну и напрасно. Они с Германией уже свое "отформатили" в Нормандских побрехушках, на кой этих засранцев звать теперь в новые "платформы"?!
показать весь комментарий
26.02.2021 16:17 Ответить
Никаких франций. Турция,Азербайджан...вот кого нужно звать в платформу
показать весь комментарий
07.05.2021 06:00 Ответить
 
 